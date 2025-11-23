Hindustan Hindi News
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 23-29 November 2025 future predictions
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 23 से 29 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 23 से 29 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 23-29 November 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Sun, 23 Nov 2025 06:47 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Scorpio Weekly Horoscope 23-29 November 2025, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आप शांत कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आपका लगातार काम और साफ़ बातें प्लान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। परिवार के साथ अपने इरादे शेयर करें। इस सप्ताह जल्दी रिएक्शन देने से बचें, और थकने पर आराम भी कीजिए। छोटे, छोटे सोच-समझकर उठाए गए कदम एनर्जी को हाई रखते हुए रिश्तों और लंबे समय में लक्ष्यों को बेहतर बनाते हैं। अभी किए गए प्रैक्टिकल डिसीजन से आपको अच्छा सा इनाम मिल सकता है। आइए जानते हैं नवंबर का ये सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा साबित हो सकता है-

वृश्चिक राशि के लिए 23 से 29 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह भरोसा और शांत देखभाल आपकी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपको जो चाहिए, उसके बारे में प्रेम से बोलें, और अपने पार्टनर की उम्मीदों को सुनना भी जरूरी है। अगर सिंगल हैं, तो परिवार या कम्युनिटी इवेंट्स में ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, जो गहराई और ईमानदारी को महत्व देते हैं। बहस में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। इस सप्ताह जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। सम्मान और लगातार ध्यान देने के छोटे-छोटे इशारे रिश्तों में भरोसा फिर से बना सकते हैं। साझा मूल्यों का सम्मान करने से आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल: इस सप्ताह काम के लिए अभी फोकस और ध्यान से प्लानिंग करना अच्छा है। अपने कामों की लिस्ट को ठीक करें और सबसे जरूरी चीज से शुरू करें। इस सप्ताह टीम के साथियों को अपने आइडिया आसानी से समझाएं और जहां हो सके मदद भी करें। ऐसे वादे करने से बचें, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एक स्टेबल,और व्यवस्थित तरीका सीनियर्स का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। काम के बाद छोटी-मोटी ट्रेनिंग या पढ़ना आपकी स्किल्स को बेहतर बना सकता है। अगर आप सब्र रखेंगे तो सप्ताह के आखिर तक आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह दूसरों के साथ क्रेडिट शेयर करें और विनम्र रहें।

वृश्चिक राशि का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह पैसों के मामलों में समझदारी भरे डिसीजन लेने की जरूरत है। बिल ऑर्गनाइज रखें। इस सप्ताह छोटे-मोटे खर्चों पर ध्यान दें, जो बढ़ सकते हैं। जब तक किसी भी व्यक्ति पर पूरा भरोसा न करें, बड़ी रकम उधार देने से बचें। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है, तो रुकें और सारी डिटेल्स चेक करें। इस सप्ताह में एक बार में खर्च करने के बजाय हर कमाई से थोड़ी सेविंग्स करें। परिवार के खर्चों पर गलतफहमी से बचने के लिए शांति से बात करने की जरूरत हो सकती है।

वृश्चिक राशि का सेहत राशिफल: इस सप्ताह जब आप अच्छी तरह आराम करते हैं और धीरे-धीरे चलते हैं तो एनर्जी बढ़ सकती है। बिजी घंटों में छोटी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग ब्रेक लें। सादा, ताजा शाकाहारी खाना का सेवन करें। इस सप्ताह देर रात भारी स्नैक्स खाने से बचें। बैठते समय पोस्चर सीधा रखें और अपनी आंखों और कंधों को आराम देने के लिए थोड़ी देर रुकें। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात भी करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
