वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 21 से 27 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 सितंबर तक का समय…

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (21-27 सितंबर, 2025): इस हफ्ते वृश्चिक राशि वाले स्थिर महसूस करेंगे। कोई सीक्रेट खुल सकता है, जिससे ईमानदार बातचीत का मौका मिलेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। दयालु बनें और धीरे-धीरे हीलिंग शुरू होने दें। इस हफ्ते तुम्हें गहरी भावनाएँ शांत तरीके से महसूस होंगी। ईमानदार बातचीत छोटे संदेह दूर करेगी। काम में तेजी की जगह निरंतर मेहनत करते रहें। पैसों के फैसलों में शांत समीक्षा जरूरी है। रिश्तों में सच बोलना फायदेमंद रहेगा। शांति और बेहतर नींद के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। रिश्तों को मजबूत करने के लिए धन्यवाद देना ना भूलें।

लव राशिफल: इस हफ्ते गहरी भावनाएं उभर सकती हैं और ईमानदारी की जरुरत होगी। अगर किसी के साथ हैं तो जो जरूरी है उसे शांत शब्दों और उसकी आंखों में आंख डालकर अपनी भावनाएं बताएं। छोटे काम जैसे सुनना या घर में मदद करना, बड़े शब्दों से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। अगर सिंगल हो तो शांत गैदरिंग्स या ईमानदार बातचीत से किसी से दोस्ती बन सकती है। धैर्य और भरोसा रखो। धीरे-धीरे की गई दया से मजबूत बंधन बनेगा। कठोर जवाबों से बचें ताकि सब कुछ आराम से आगे बढ़ता रहे।

करियर राशिफल: काम में फोकस का इस्तेमाल मुश्किल टास्क्स को पूरा करने के लिए करें। लिस्ट बनाओ और एक-एक आइटम पूरा करें। फीडबैक मांगें और छोटी-छोटी गलतियों से सीखें। जब सहकर्मी मदद मांगें तो मदद करें। लेकिन मदद वहीं तक करें जहां तक आपको स्ट्रेस न हो। अगर कोई नया आइडिया जोखिम भरा लगे, तो छोटे स्टेप्स में टेस्ट करें। शांत नेतृत्व और सावधानी से नोट्स बनाने से लोग आपकी स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी नोटिस करेंगे। टीम की सफलता पर टीम के साथियों की धीरे-धीरे तारीफ करें।

आर्थिक राशिफल: पैसा स्थिर रहेगा लेकिन सावधानी से फायदे सुरक्षित रहेंगे। किसी पेपर पर साइन करने से पहले पढ़ें और तारीखें चेक करें। अभी बड़े कर्ज या उधार से बचें। मदद के दूसरे तरीके अपनाएं। हर इनकम से थोड़ा-थोड़ा बचत करें ताकि भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकें। खरीदारी करते समय सावधान रहें। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो एक स्पष्ट राय लें और पहले थोड़ा पैसा टेस्ट करें। शांत फैसले आपके फंड्स सुरक्षित रखेंगे। रिसीट्स और नोट्स रखें ताकि धन खर्च की ट्रैकिंग आसान रहे।

स्वास्थ्य राशिफल: गहरी भावनाएं नींद पर असर डाल सकती हैं। सोने से पहले गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज या छोटी सैर करें ताकि मन शांत हो। हल्का शाकाहारी खाना खाएं। ताजे फल और नट्स डाइट में शामिल करें। रात में भारी खाना खाने से बचें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। चिताएं किसी दोस्त या किसी बड़े से शेयर करें ताकि आपको हल्का महसूस हो। अगर स्ट्रेस बढ़े या नींद प्रभावित हो, तो स्वास्थ्य कर्मियों से मार्गदर्शन लें। अच्छी तरह आराम करें।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

