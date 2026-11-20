rashifal, weekly rashifal: कारोबार में विस्तार की चर्चा हो सकती है, लेकिन पूरी लागत और उपलब्ध समय देख लें। अगले कदम का आकार अपनी तैयारी के अनुसार तय करें।

सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन काम करने का साहस भी बना रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में आपके तीसरे भाव में रहेगा। फोन, छोटी यात्राएं, पड़ोसी, भाई बहन और रोज की दौड़भाग बढ़ सकती है। मन कभी सक्रिय होगा और कभी काम टालने को करेगा। इसे अपनी क्षमता की कमी न समझें। बुध तुला के बारहवें भाव में होने से कुछ बातें भीतर ही भीतर सोचने की आदत बढ़ सकती है। सूर्य शुरुआत में तुला में रहेगा, फिर 16 नवंबर की शाम आपकी राशि वृश्चिक में आएगा। इससे आत्मविश्वास और अपनी दिशा पर ध्यान बढ़ेगा। मगर जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले दिन के जरूरी काम पूरे करें। मध्य में चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में पहुंचेगा। राहु भी वहां है। घर का वातावरण, माता पिता और घरेलू सुविधा पर ध्यान जाएगा। पहले की कोई छोटी चिंता साफ हो सकती है और परिवार के साथ बातचीत से राहत मिल सकती है। फिर भी घर में हर व्यक्ति की अपेक्षा एक जैसी नहीं होगी। किसी नए सामान या वाहन की जरूरत पर चर्चा हो तो फैसला केवल सुविधा के उत्साह में न करें। आपकी राशि से दशम भाव सिंह में मंगल, गुरु और केतु साथ हैं। काम में नई पहल संभव लग सकती है, लेकिन हर अवसर को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं। काम और घर की प्राथमिकताएं अलग लिखना मदद करेगा। अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के पांचवें भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। बच्चे, पढ़ाई, प्रेम और अपनी किसी रचनात्मक इच्छा पर मन लगेगा। सप्ताह के पिछले हिस्से के मुकाबले स्पष्टता बढ़ सकती है। किसी अधूरे काम में आगे बढ़ने की इच्छा होगी। शनि याद दिलाएगा कि उत्साह के साथ अभ्यास भी जरूरी है। कोई मित्र या परिवार का सदस्य आपके काम की सराहना करे तो उसका उपयोग आगे की तैयारी में करें। किसी नई योजना को केवल प्रशंसा पर टिकाना ठीक नहीं। सप्ताह धीरे धीरे भारीपन से निकलकर संतुलित सक्रियता की ओर जा सकता है।

वृश्चिक वीकली लव लाइफ कैसी है? रिश्तों में शुरुआत साधारण रहेगी। तीसरे भाव का चंद्रमा बातचीत बढ़ाएगा, लेकिन आपका ध्यान कई छोटे कामों में बंट सकता है। जीवनसाथी की बात सुनने के लिए समय निकालें। किसी पुराने मित्र या पड़ोसी से संपर्क होने पर मन हल्का महसूस हो सकता है। शुक्र कन्या के ग्यारहवें भाव में है। इसलिए दोस्ती, साझा रुचि और परिचित मंडली से मिले सहयोग का महत्व रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए नई बातचीत संभव है, पर एक अच्छी मुलाकात को भविष्य का फैसला न बनाएं। जो व्यक्ति सहज और नियमित व्यवहार करता है, उस पर ध्यान दें। मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा घर की गर्माहट लौटाने में सहायक होगा। परिवार के साथ भोजन या किसी काम में हाथ बंटाने से रिश्ते सुधर सकते हैं। राहु चौथे भाव में होने से घरेलू अपेक्षाएं कभी अचानक बढ़ सकती हैं। इस समय हर छोटी बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अंतिम हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम और व्यक्तिगत खुशी की इच्छा बढ़ाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति को मन की बात कहने का अवसर मिल सकता है। शनि वहां वक्री है, इसलिए पुराने सवाल या अधूरी अपेक्षा भी साथ आएगी। बातचीत सच्ची रखें, लेकिन दबाव न बनाएं। अपनापन धीरे धीरे अधिक स्थिर होगा।

वृश्चिक वीकली करियर लाइफ कैसी है? काम के लिए शुरुआत मेहनत मांगती है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको फॉलोअप, मेल, ग्राहक बातचीत और छोटी यात्रा में व्यस्त कर सकता है। किसी परियोजना पर भरोसा है तो ठोस कदम उठाएं। सूर्य आपकी राशि में आने से अपनी भूमिका स्पष्ट करने का उत्साह बढ़ेगा। लेकिन सिंह के दशम भाव में मंगल, गुरु और केतु मौजूद हैं। इससे काम में पहचान की इच्छा और अचानक दिशा बदलने का मन दोनों सक्रिय हो सकते हैं। गुरु सीखने और मार्गदर्शन का महत्व बढ़ाता है। किसी नए काम में उतरने से पहले अनुभव वाले व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी रहेगा। मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा काम के बीच घर की जरूरतों पर ध्यान दिला सकता है। यदि घर से काम करते हैं तो समय और जगह तय करें। राहु यहां ध्यान बंटा सकता है। छात्रों के लिए शुरुआती मेहनत के बाद मन शांत होने का अवसर मिलेगा। अंतिम हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा पढ़ाई, प्रस्तुति और रचनात्मक काम की तरफ लौटाएगा। शनि वहां वक्री होने से पुराने नोट्स, अधूरे अभ्यास और पिछले प्रश्न दोहराने का फायदा होगा।

वृश्चिक वीकली धन लाइफ कैसी है? पैसों में शुरुआत सीधी मेहनत से जुड़ी रहेगी। अतिरिक्त कॉल, ग्राहक से बातचीत या छोटे काम पूरे करने से आय की संभावना बन सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा यह याद दिलाएगा कि कमाई के लिए प्रयास जरूरी है। कोई नया खर्च केवल इसलिए न उठाएं कि आगे पैसा आने की उम्मीद है। बुध बारहवें भाव में होने से छोटे डिजिटल भुगतान, यात्रा और सुविधा के खर्च आंख से छूट सकते हैं। खर्च का हिसाब लिखना जरूरी रहेगा। कोई जोखिमभरा प्रस्ताव मिले तो पहले उसे समझने के लिए समय लें। मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा परिवार और संपत्ति से जुड़े सवाल उठा सकता है। माता पिता की सलाह या किसी घरेलू संसाधन से मदद की चर्चा संभव है। इसे तुरंत तय लाभ न मानें। वाहन या घर की सुविधा पर खर्च से पहले दूसरी जरूरतें देखें। अंतिम हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा निवेश के विचार और रचनात्मक काम से आय की संभावना सामने ला सकता है। शनि वहां वक्री है, इसलिए पुराने अनुभव से सीखना खास उपयोगी होगा। सिंह के दशम भाव में मंगल कार्यक्षेत्र में जोखिम उठाने की इच्छा बढ़ा सकता है, लेकिन केतु जल्द राय बदल सकता है। बचत अलग रखकर ही आगे की योजना बनाएं। सप्ताह के अंत में किसी प्रस्ताव पर ज्यादा विश्वास होने लगे तो शुरुआत की मेहनत याद रखें। अच्छी आमदनी का स्थायी आधार अक्सर लगातार काम और सही संपर्क होते हैं। राहु चौथे भाव में घर या सुविधा के नाम पर बड़ा खर्च सही लगवा सकता है। ऐसे समय में यह जरूर देखें कि खरीद अभी जरूरी है या कुछ समय बाद भी हो सकती है। सिंह के दशम भाव में गुरु काम से जुड़े दीर्घकालीन अवसर पर सोचने को प्रेरित करेगा, लेकिन मंगल जल्दी खर्च कराने की इच्छा भी बढ़ा सकता है। पूंजी का एक हिस्सा सुरक्षित रखकर ही विस्तार का विचार करें। अपने वित्तीय निर्णय किसी एक अच्छे दिन के मूड पर न छोड़ें।

वृश्चिक वीकली हेल्थ लाइफ कैसी है? पहले हिस्से में मन की बेचैनी और आलस का अजीब मेल महसूस हो सकता है। कई छोटे काम सामने हों तो शरीर भारी लगना स्वाभाविक है। इस समय काम को हिस्सों में बांटें। छोटी यात्रा हो तो आराम और पानी साथ रखें। फोन देखते हुए सड़क पार करना या जल्दी में वाहन चलाना ठीक नहीं। शुक्र ग्यारहवें भाव में सामाजिक गतिविधि बढ़ा सकता है, लेकिन देर रात तक जागना अगले दिन की ऊर्जा घटाएगा। नियमित भोजन और हल्की गतिविधि आपके लिए पर्याप्त सहायक होगी। मध्य में परिवार के साथ समय मानसिक राहत दे सकता है। घर की कोई उलझन सुलझे तो मन भी हल्का होगा। अंतिम हिस्से में पढ़ाई, रचनात्मक काम और लोगों के साथ बातचीत से ऊर्जा लौट सकती है। फिर भी शनि पांचवें भाव में है। इसलिए हर शाम को कार्यक्रमों से भर देने की जगह आराम रखें। यदि बाहर का खाना पाचन के अनुकूल नहीं लग रहा तो उसे कम करें। स्क्रीन से आंखों को ब्रेक दें। शारीरिक बदलावों को सामान्य दिनचर्या के स्तर पर ही देखें और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लें। सुकून को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।