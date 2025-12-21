Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 21-27 December 2025 future predictions
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 21 से 27 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 21 से 27 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 21-27 December 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Dec 21, 2025 06:35 am IST
Scorpio Weekly Horoscope 21-27 December 2025, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को बातचीत करने और कोशिश से क्लैरिटी मिलेगी। करियर के मामले में में छोटा, लगातार काम करने से सभी आपको नोटिस करेंगे। गुस्सा शांत रखें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। थोड़ा पैसा बचाएं और ठीक से आराम करें। रोजाना हल्की सांस लेने या छोटी सैर करने से मानसिक संतुलन और एनर्जी बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले फोकस और स्ट्रॉंग महसूस करेंगे। ईमानदारी भरी बातचीत से कन्फ्यूजन दूर होगा। नए काम स्किल्स का टेस्ट लेंगे, और रेगुलर आदतें मूड में धीरे-धीरे लेकिन सुधार लाएंगी।

वृश्चिक राशि के लिए 21 से 27 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों की रोमांटिक लाइफ बेहतर होगी। शक दूर करने के लिए ईमानदार तरीके से सवालों का जवाब दें। इससे और ज्यादा भरोसा बनेगा। अगर सिंगल हैं, तो दूसरों में दिलचस्पी भी दिखाएं। किसी अच्छे इंसान से मिलने के लिए पार्टियों में जाने का इनविटेशन स्वीकार करें। कपल्स को अपनी फीलिंग्स को शांति से शेयर करते हुए एक-दूसरे की पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए। पावर स्ट्रगल से बचें। भविष्य की योजनाओं पर बात करते समय सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। देखभाल और छोटे-छोटे काम आपके बीच की नजदीकी को बढ़ा सकते हैं।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल: काम के मामले में वृश्चिक राशि वालों का फोक्स्ड तरीका मुश्किल सिचूऐशन को सॉल्व करेगा। सबसे पहले जरूरी कामों को निपटाएं और अटकने पर सहकर्मियों से फीडबैक लें। आपकी लगन सुपरवाइजर को प्रभावित करेगी, लेकिन तीखी आलोचना से बचें। सुझावों को पॉजिटिव तरीके से पेश करें। काम को हां कहने से पहले डिटेल्स को रिव्यू करने के लिए समय लें। अभी कोई नया टूल या तरीका सीखना बाद में आपके लिए फायदेमंद होगा। डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गनाइज रखें ताकि आप जरूरी फाइलें जल्दी ढूंढ सकें। धीमी प्रोसेस के साथ धैर्य बनाए रखें। अपनी टीम के साथ छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और अच्छी पहचान बनाएं।

वृश्चिक राशि का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को पैसे के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। सिर्फ जरूरी खरीदारी के लिए एक छोटा प्लान बनाएं। सब्सक्रिप्शन पर गौर करें और जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन्हें कैंसल कर दें। अगर लोन चुका रहे हैं, तो प्रेशर कम करने के लिए छोटे, पूरे होने वाले टारगेट सेट करें। गलतफहमी से बचने के लिए परिवार के साथ बजट पर खुलकर बात करें। कमाई बढ़ाने के लिए आसान तरीके ढूंढें, जैसे कि किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करना। रसीदें अच्छी तरह रखें और खर्चों को ट्रैक करें ताकि इस सप्ताह आप ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल महसूस करें।

वृश्चिक राशि का सेहत राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को हेल्दी रूटीन के साथ अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना चाहिए। सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग से करें और खूब पानी का सेवन करें। लगातार एनर्जी के लिए सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर सादा हेल्दी खाना चुनें। लंबे काम के सेशन के दौरान आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। सोने का समय रेगुलर रखें और देर रात की भारी एक्टिविटीज से बचें, जो आराम में खलल डालती हैं। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें या शांति और फोकस वापस पाने के लिए छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

