वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 2 से 8 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 से 8 नवंबर तक का समय…

Sun, 2 Nov 2025 06:03 AM

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (2- 8 नवंबर , 2025): इस हफ्ते वृश्चिक राशि वाले भावुक रहेंगे। ये सप्ताह सुकूनभरा रहेगा। दिल की बातें ज्यादा महसूस होंगी इसलिए खुद को सुनें और किसी एक दिशा पर साफ ध्यान रखें। किसी पुराने काम को पूरा करने या पुराने दोस्त से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। बस बोलते वक्त थोड़ा नरम रहें और मन की शांति को सबसे ऊपर रखें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में आप ईमानदार और शांत रहेंगे। अगर रिलेशन में हैं तो बातों में ठहराव रखें और पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। जरूरत हो तो थोड़ा स्पेस भी दें। छोटी-छोटी केयरिंग चीजें रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। अगर सिंगल हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त या किसी शौक के जरिए कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है। जल्दबाजी न करें। समय के साथ सब क्लियर हो जाएगा।

करियर राशिफल: ऑफिस या काम में इस हफ्ते ध्यान और अनुशासन काम आएगा। पुराने अधूरे काम पूरे करें और प्लानिंग क्लियर रखें। मीटिंग्स या चर्चाओं में अपने विचार सादगी से रखें। सीनियर आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। कोई नया टूल या तरीका अपनाने से काम आसान हो सकता है। अपनी टेबल साफ रखें। एक समय में एक काम करें और छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। हफ्ते के अंत तक अच्छे रिज्लट मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी, बस थोड़ा संभलकर चलना होगा। खर्चों की लिस्ट बनाएं और गैरजरूरी खर्च रोकें। किसी को उधार देने से पहले साफ नोट बना लें। कोई छोटा अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है, मगर पहले सब डिटेल चेक कर लें। परिवार के साथ पैसों पर खुलकर बात करें और हिसाब क्लियर रखें। बिल दो बार चेक करें और रसीदें संभालकर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते शरीर और मन दोनों को हल्की देखभाल की जरूरत है। रोज थोड़ी सैर करें, हल्की स्ट्रेचिंग या योग करें। पानी ज्यादा पिएं और ताजा खाना खाएं। रात को देर तक मोबाइल या स्क्रीन पर न रहें। नींद का समय तय रखें। अगर मन में बेचैनी हो तो गहरी सांस लें या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। छोटी-छोटी हेल्दी आदतें आपको अंदर से मजबूत बनाए रखेंगी।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

