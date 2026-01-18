वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 18-24 January 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 18-24 January 2026, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह समझदारी भरे रवैये से लव अफेयर की चुनौतियों का सामना करें। आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी सफल होंगे। धन और सेहत दोनों इस सप्ताह अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपकी लव लाइफ में ईमानदारी अच्छे नतीजे लाएगी। प्रोफेशनल चुनौतियों को समझदारी से संभालने की जरूरत है। इस सप्ताह सेहत और धन दोनों ही अच्छे रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृश्चिक राशि के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: इस सप्ताह रोमांटिक रिश्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं दिख रही है। खुलकर बात करके रिश्ते को रोमांटिक और शांत बनाए रखें। इस सप्ताह आपका रवैया भी बहुत जरूरी है, जो महिला जातक लव अफेयर में अपने माता-पिता से सपोर्ट पाने के लिए बात करना चाहती हैं, वे आगे बढ़ सकती हैं और उनका साथ पा सकती हैं। लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, और प्यार को जाहिर करने की जरूरत है। सिंगल लोग इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में किसी खास व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह डेडलाइन और क्लाइंट्स की उम्मीदों पर ध्यान दें। इस सप्ताह कुछ प्रोजेक्ट्स में ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ सकती है। मैनेजर्स और टीम लीडर्स को जरूरी फैसले लेते समय पूरी टीम को साथ लेकर चलना होगा। जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, जैसे लेखक, डिजाइनर और एनिमेशन एक्सपर्ट, वे इस सप्ताह ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए आइडिया मिल सकते हैं और वे बिना किसी डर के उन्हें लॉन्च करेंगे। फंड्स की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि क्लाइंट्स और पार्टनर्स फाइनेंशियल मदद देंगे।

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह कुछ महिलाएं किसी दोस्त के साथ फाइनेंशियल मामलों को सुलझाने में सफल होंगी। आप चैरिटी में पैसे दान भी कर सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे। आप इस सप्ताह किसी दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा है। आप स्टॉक, ट्रेड और बिजनेस जैसे कई ऑप्शन में इन्वेस्ट करने की स्थिति में होंगे।

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह सीने से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी, जबकि जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। डाइट में फल और सब्जियां जरूर शामिल करें। इस सप्ताह खूब पानी का सेवन करें और आपकी त्वचा में चमक आएगी। सीनियर लोगों को मानसिक तनाव और नींद की समस्या हो सकती है। इस सप्ताह मानसिक तनाव की समस्याओं को दूर करने के लिए योग या मेडिटेशन करें। यह सप्ताह तंबाकू और शराब दोनों छोड़ने के लिए अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com