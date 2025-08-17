वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 17-23 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 17-23 August 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले के आकर्षण को निखारने के लिए ईमानदारी से काम करें। नौकरी में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य और धन, दोनों ही विशेष ध्यान देने की मांग करते हैं।

वृश्चिक राशि के लिए 17-23 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा- वृश्चिक लव लाइफ: आपको रिश्ते में छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष जातकों के प्रेम संबंधों में कोई महिला मित्र अशांति पैदा कर सकती है, जबकि महिलाओं के रिश्ते में कोई रिश्तेदार उथल-पुथल का कारण बन सकता है। अहंकार को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, जबकि सप्ताह के दूसरे भाग में धन को लेकर भी उथल-पुथल रहेगी। बाहरी लोगों को रिश्ते में दखल न देने देना ही बेहतर है, वहीं कुछ महिला जातक अपने पुराने रिलेशनशिप में वापस लौटने में भी खुश होंगी।

करियर राशिफल: इस सप्ताह सीनियर्स के साथ अच्छे कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते समय यह आपके पक्ष में काम करेगा। प्रोफेशनल बातचीत के दौरान आपका रवैया महत्वपूर्ण है। तनावपूर्ण सत्रों के दौरान अपना कंट्रोल न खोना भी जरूरी है। सप्ताह के दूसरे भाग में कुछ नई जिम्मेदारियां आपको परिवार से दूर रखेंगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे सप्ताह की शुरुआत में ही नोटिस दे सकते हैं और एक-दो दिन में नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: खर्चों को लेकर सावधान रहें। पैसों से जुड़ी चुनौतियां रहेंगी। कुछ महिलाओं को लोन भुगतान से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अजनबियों के साथ ऑनलाइन लेन-देन से दूर रहना होगा। कमाई और खर्च को संतुलित बनाए रखें, जबकि कुछ जातक शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह लें। व्यवसायी भी व्यापार विस्तार के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। एक संतुलित जीवनशैली बनाए रखना अच्छा है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर संतुलित डाइट लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। बुरे विचारों वाले लोगों से दूर रहें और इसके बजाय क्रिएटिव कार्यों में समय बिताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

