वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 14 से 20 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 14-20 September 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों आपकी गट फीलिंग आपको रास्ता दिखायेगी। घर पर, धैर्य के साथ सुनने से तनाव कम होता है। काम के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने और समय पर ध्यान देने की जरूरत होती है। बिल्स की जांच करने से पैसा सुरक्षित रहता है। थोड़े समय के लिए हल्की-फुल्की गतिविधियों से स्वास्थ्य को लाभ होता है। प्रगति में विश्वास बनाए रखें।

वृश्चिक राशि के लिए 14 से 20 सितंबर का समय कैसा रहेगा? वृश्चिक लव लाइफ: आपकी इमोशनल ईमानदारी सच्ची भावनाओं को सामने आने में मदद करेगी। अगर आपका कोई साथी है, तो आप क्या चाहते हैं, यह शेयर करें और बिना किसी दबाव के जवाब सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो जिज्ञासा एक अच्छी बातचीत शुरू कर सकती है। बिना जल्दबाजी के खुद पर कंट्रोल रखें। पुरानी गलतफहमियां शांत, क्लियर बातचीत से दूर हो सकती हैं। दूसरों का टेस्ट लेने से बचें, और छोटे-छोटे मददगार कार्यों के माध्यम से देखभाल दिखाएं। समय पर भरोसा रखें। धैर्य और ईमानदारी बनाए रखें। तनाव कम करने के लिए थोड़ा मुस्कुराएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में प्लानिंग ज्यादा फायदेमंद होती है। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उन चरणों की सूची बनाएं, जिन्हें आप आज पूरा कर सकते हैं। किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए किसी सहकर्मी से क्लियर रूप से बात करें। अगर कोई नया काम सामने आता है, तो शुरू करने से पहले डेडलाइन तय कर लें। एनर्जी के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। अपनी प्रगति अपने मैनेजर के साथ शेयर करें ताकि उन्हें आपके प्रयासों का पता चले।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह थोड़ी बचत करने के मौके का इंतजार करें। छोटी-छोटी छूट या समझदारी भरे बदलाव, बिना आराम खोए लागत कम कर सकते हैं। रिस्क भरे वादों या जल्दी उधार देने से बचें। शर्तें क्लियर होने तक इंतजार करें। अगर आप दूसरों से पैसे की उम्मीद करते हैं, तो एक रिमाइंडर भेजें। भविष्य की जरूरत के लिए एक छोटी रकम सेविंग्स बैंक या खाते में डालने पर विचार करें। लंबे समय तक छोटी-छोटी बचत करने के लिए अपने खर्चों पर नजर रखें। परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य से बात करें।

सेहत राशिफल: देखभाल आपकी एनर्जी को वापस लाने में मदद करेगी। थके होने पर जल्दी आराम करें और मूड ठीक करने के लिए हर दिन थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें। जब आप उदास महसूस करें तो भारी काम करने से बचें। जब काम का बोझ बढ़ जाए तो छोटी-मोटी मदद मांगें। काम के बाद 5 मिनट तक सांस लेने का अभ्यास करें। मन को शांत करने के लिए पढ़ने जैसे शांत करने वाले शौक को अपनाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ