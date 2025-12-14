वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 14 से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय…

Dec 14, 2025 06:46 am IST

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (14- 20 दिसंबर, 2025): इस सप्ताह आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सोच-समझकर कदम बढ़ाएंगे। मन शांत रहेगा और फैसले लेने में साफ सोच मदद करेगी। अपनों का साथ और भरोसा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। काम धीरे-धीरे लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। हड़बड़ी से बचें और अपने रिदम में चलते रहें, हफ्ते के अंत तक अच्छे नतीजे दिखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस सप्ताह प्रेम जीवन में शांति और समझदारी बनी रहेगी। पार्टनर आपसे खुलकर बात करना चाहेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने जान-पहचान वाले से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। धैर्य और अपनापन रिश्तों को संभाले रखेगा। ज्यादा बोलने से बेहतर है ध्यान से सुनना, इससे दिलों की दूरी कम होगी।

करियर राशिफल: कामकाज में संतुलन बना रहेगा। आप जिम्मेदारी के साथ अपने टास्क पूरे करेंगे। किसी सीनियर से सही सलाह मिल सकती है या काम करने का नया आसान तरीका समझ में आएगा। यह सप्ताह फ्यूचर प्लानिंग और पेंडिंग काम निपटाने के लिए अच्छा है। बातचीत सिंपल रखें और लगातार मेहनत करें, इससे वर्कप्लेस पर भरोसा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखने और सही प्लानिंग करने से फायदा होगा। कोई रुका हुआ पैसा या फाइनेंशियल मामला आगे बढ़ता दिख सकता है। अगर किसी पेमेंट का इंतजार है तो अच्छी खबर मिल सकती है। रोज थोड़ा-थोड़ा सेव करना आगे चलकर आपको सिक्योर फील कराएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह सेहत में सुधार महसूस होगा, खासकर अगर आप मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे। हल्की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग और पूरी नींद से एनर्जी बनी रहेगी। तनाव होने पर छोटे ब्रेक लें। ताजे फल, घर का बना खाना और सही मात्रा में पानी पीना फायदेमंद रहेगा। हेल्थ के लिहाज से यह सप्ताह अच्छी आदतें बनाने के लिए सही है।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com