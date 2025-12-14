Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio weekly Horoscope vrishchik saptahik Rashifal 14-20 December 2025 future predictions
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 14 से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 14 से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय…

Dec 14, 2025 06:46 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (14- 20 दिसंबर, 2025): इस सप्ताह आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सोच-समझकर कदम बढ़ाएंगे। मन शांत रहेगा और फैसले लेने में साफ सोच मदद करेगी। अपनों का साथ और भरोसा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। काम धीरे-धीरे लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। हड़बड़ी से बचें और अपने रिदम में चलते रहें, हफ्ते के अंत तक अच्छे नतीजे दिखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस सप्ताह प्रेम जीवन में शांति और समझदारी बनी रहेगी। पार्टनर आपसे खुलकर बात करना चाहेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने जान-पहचान वाले से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। धैर्य और अपनापन रिश्तों को संभाले रखेगा। ज्यादा बोलने से बेहतर है ध्यान से सुनना, इससे दिलों की दूरी कम होगी।

read moreये भी पढ़ें:
कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय?

करियर राशिफल: कामकाज में संतुलन बना रहेगा। आप जिम्मेदारी के साथ अपने टास्क पूरे करेंगे। किसी सीनियर से सही सलाह मिल सकती है या काम करने का नया आसान तरीका समझ में आएगा। यह सप्ताह फ्यूचर प्लानिंग और पेंडिंग काम निपटाने के लिए अच्छा है। बातचीत सिंपल रखें और लगातार मेहनत करें, इससे वर्कप्लेस पर भरोसा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखने और सही प्लानिंग करने से फायदा होगा। कोई रुका हुआ पैसा या फाइनेंशियल मामला आगे बढ़ता दिख सकता है। अगर किसी पेमेंट का इंतजार है तो अच्छी खबर मिल सकती है। रोज थोड़ा-थोड़ा सेव करना आगे चलकर आपको सिक्योर फील कराएगा।

read moreये भी पढ़ें:
कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का राशिफल

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह सेहत में सुधार महसूस होगा, खासकर अगर आप मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे। हल्की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग और पूरी नींद से एनर्जी बनी रहेगी। तनाव होने पर छोटे ब्रेक लें। ताजे फल, घर का बना खाना और सही मात्रा में पानी पीना फायदेमंद रहेगा। हेल्थ के लिहाज से यह सप्ताह अच्छी आदतें बनाने के लिए सही है।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने