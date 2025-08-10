वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 10 से 16 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 16 अगस्त तक का समय…

Sun, 10 Aug 2025 06:46 AM

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (10-16 अगस्त, 2025): इस वीक आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद साथी संग रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है।

लव राशिफल : सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति को एंट्री होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, साथी संग उनका रिश्ता मजबूत होगा। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। बातचीत के जरिए रिलेशनशिप की दिक्कतों का सुलझाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उनसे अपने इमोशन्स शेयर करें। रिलेशनशिप में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें और साथी से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने में संकोच न करें। जो लोग अपने स्पेशल वन को प्रपोज करना चाहते हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। अपने मल्टी-टास्किंग स्किल और टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें। कार्यों की चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ सामना करें। परेशानियों से घबराने के बजाए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और टास्क से जुड़े कनफ्यूजन को लेकर सहकर्मियों से डिस्कस करने में संकोच न करें।

आर्थिक राशिफल : आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। धन से जुड़े विवादों से छुटकारा मिलेगा। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से मिल सकती है, जिससे धन-दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे। दिन के दूसरे पहर में वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। आपके पास वेकेशन पर जाने के लिए पर्याप्त धन मौजूद होगा।

स्वास्थ्य राशिफल : अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या वर्कआउट से करें। नया डाइट प्लान बनाएं। इससे आप लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज न करें। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों, जिससे आपको खुशी महसूस हो और स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद मिल सके। आप चाहे तो अपनी फेवरेट हॉबी फॉलो कर सकते हैं। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज को इग्नोर न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लेने में संकोच न करें।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com