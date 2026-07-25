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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त: शुरू में बात में असर रहेगा, कठोर शब्द चोट देंगे

By Anita Baranwal
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Scorpio weekly Horoscope:शुक्रवार के बाद घर का माहौल नरम होगा। परिवार के साथ भोजन या फिल्म अच्छा लगेगी। प्रेम में संदेह की जगह सीधी बात चुनें। अविवाहित लोग पड़ोस या परिचित दायरे में सहज रुचि महसूस कर सकते हैं।

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वृश्चिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त

रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा। मन और शरीर दोनों संवेदनशील रहेंगे। इसके बाद धनु में आते ही धन, परिवार और वाणी का विषय प्रमुख होगा। द्वादशी से त्रयोदशी का समय कमाई और घरेलू जरूरत की योजना बनाने के लिए ठीक है। साहस रहेगा, लेकिन बोलते समय तीखापन कम रखें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा। छोटी यात्रा, मेहनत, संदेश और भाई बहन से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी। पूर्णिमा किसी बात को तुरंत पूरा करने का दबाव दे सकती है। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा घर, माता और मानसिक शांति की तरफ खींचेगा। सप्ताहांत में घरेलू सुविधा या सामाजिक मेलजोल अच्छा लगेगा, पर थकान को नजरअंदाज न करें।

वृश्चिक लव साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में आपकी बात में असर रहेगा, लेकिन कठोर शब्द जल्दी चोट देंगे। परिवार या पार्टनर से पैसे, समय और जिम्मेदारी पर चर्चा हो सकती है। सामनेवाले की बात बीच में काटने से बचें। बच्चों या किसी युवा सदस्य से जुड़ी बात गर्व और चिंता दोनों दे सकती है। मंगलवार शाम के बाद बातचीत से दूरी कम होगी। संदेश, छोटी यात्रा या साथ काम करने से निकटता बढ़ सकती है।

वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल

कमाई और परिणाम मेहनत से जुड़े रहेंगे। शुरुआत में रिपोर्ट, भुगतान फॉलोअप, प्रस्तुति और लंबित क्लाइंट जवाब पूरा करें। विद्यार्थी मूड का इंतजार न करें। बैठने के बाद फोकस बन जाएगा। नई जोखिम वाली योजना में जल्दबाजी न करें। मंगलवार शाम से नेटवर्किंग, छोटी यात्रा और लगातार संपर्क बढ़ेंगे। कोई सामान्य मुलाकात भविष्य में काम आ सकती है। पूर्णिमा के कारण तुरंत निर्णय का दबाव होगा, पर कागज पढ़ें। शुक्रवार के बाद घर से काम या घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी। फिर भी शनिवार तक पुराना काम पूरा किया जा सकता है। निर्माण पर ध्यान दें, प्रयोग पर नहीं।

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वृश्चिक धन साप्ताहिक राशिफल

पैसा मेहनत के बाद आएगा और भुगतान के लिए बार बार याद दिलाना पड़ सकता है। बिल, बकाया और बजट की छोटी कमी शुरुआत में ही देखें। चमकदार निवेश या साइड बिजनेस की बात सुनकर तुरंत रकम न लगाएं। मध्य सप्ताह यात्रा और छोटे खर्च बढ़ाएगा। भाई बहन या मित्र के साथ पैसे की बात साफ रखें। शुक्रवार के बाद घर, वाहन, उपकरण या सजावट पर खर्च का मन बनेगा। कुछ जरूरतें सही होंगी, लेकिन सीमा तय रखें। परिवार की मदद मिल सकती है। शनिवार का अच्छा मूड दिखावे की खरीद में न बदलने दें।

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वृश्चिक हेल्थ साप्ताहिक राशिफल

चंद्रमा आपकी राशि में होने से रविवार सुबह तक मन तेजी से प्रतिक्रिया देगा। नींद, पेट, पानी और सिर के दबाव पर ध्यान दें। लगातार बैठना और देर रात काम करना जकड़न बढ़ा सकता है। मंगलवार और बुधवार ऊर्जा कभी तेज, कभी धीमी रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें और भोजन न छोड़ें। शुक्रवार के बाद बाहर का भारी खाना कम करें। माता, जीवनसाथी और परिवार के साथ शांत समय नसों को राहत देगा। कमरे या काम की जगह साफ करना भी मन को व्यवस्थित कर सकता है।

सप्ताह की सलाह

शब्द और पैसा दोनों संभालकर चलें। मध्य सप्ताह की मेहनत को लिखित योजना दें और सप्ताहांत में घर तथा आराम को प्राथमिकता दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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