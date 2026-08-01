वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त: मंगल गोचर के बाद रहें सावधान, रविवार से दिखेंगे बदलाव
Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों को इस पूरे हफ्ते उतार-चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि मंगल गोचर के बाद से ज्यादा सावधान रहना है। जानें ये हफ्ता वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Sagittarius Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके चौथे भाव से गुजरेगा। घर, माता, वाहन और मानसिक आराम का विषय सामने रहेगा। परिवार या सामाजिक कार्यक्रम आपको स्थिर कर सकता है। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके पांचवें भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार दिन तक पढ़ाई, रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों से खुशी मिल सकती है। आत्मविश्वास भीतर से मजबूत रहेगा।
रविवार रात का नक्षत्र बदलाव संवेदनशीलता और कल्पना बढ़ाएगा। खुशी में भी वादा और खर्च सीमित रखें। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके आठवें भाव को सक्रिय करेगा। साझा धन, अचानक बदलाव, निजी योजना और भीतर जमा गुस्से पर सावधानी जरूरी होगी। हर बात का तुरंत जवाब न दें। कृष्ण चतुर्थी और पंचमी का शुरुआती भाग घर और मन की व्यवस्था सुधारने के लिए उपयोगी है। सोमवार और मंगलवार विद्यार्थी, प्रेम संबंध और बच्चों से जुड़े विषय में संतोष दे सकते हैं।
मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके छठे भाव में जाएगा। बुधवार और गुरुवार काम, प्रतियोगिता, अभ्यास और लंबित जिम्मेदारी में मेहनत मांगेंगे। विरोध से लड़ने के बजाय अपना काम मजबूत रखें। बुधवार रात का नक्षत्र बदलाव गति बढ़ाएगा, इसलिए शरीर को आराम भी दें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके सातवें भाव में आएगा।
शुक्रवार और शनिवार जीवनसाथी, क्लाइंट और साझेदारी से सहयोग मिल सकता है। संबंध में सीधी बातचीत दूरी कम करेगी। साझा पैसा या संवेदनशील स्वास्थ्य विषय हो तो तथ्य और कागज दोनों जांचें। सप्ताहांत की खुशी को बहस या शक से खराब न करें। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी की ओर बढ़ता पंचांग रिश्ते और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने को कहेगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी भोजन और प्रतिक्रिया में सादगी रखेगी।
वृश्चिक लव साप्ताहिक राशिफल
प्रेम का माहौल पूरे सप्ताह काफी खुला और गर्म रहेगा। शुरुआत में आपका मूड हल्का होगा। पार्टनर आपके कम रक्षात्मक और ज्यादा सहज रूप को पसंद करेगा। परिवार के कार्यक्रम या मित्रों की मुलाकात में साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों के माध्यम से अविवाहित लोगों को संकेत या परिचय मिल सकता है। मंगलवार प्रेम व्यक्त करने, प्रस्ताव रखने या बहुत व्यावहारिक हो चुके रिश्ते में मिठास लौटाने के लिए अच्छा है। बड़ा उपहार जरूरी नहीं है। पसंद की मिठाई, एक छोटा नोट या समय पर किया गया फोन ज्यादा असर करेगा। बुधवार और गुरुवार विवाह तथा प्रतिबद्ध रिश्ते में सहयोग बढ़ाएंगे। पार्टनर आपके काम या परिवार की जरूरत में साथ देगा। भविष्य की योजना पर बात हो सकती है। फिर भी निजी संबंध की बातें बाहर साझा न करें। मित्रों की राय हर बार उपयोगी नहीं होगी। शुक्रवार और शनिवार निकटता, लंबी बातचीत और साथ बाहर जाने का मन बढ़ाएंगे। महिलाओं से बात करते समय सम्मान और नरमी रखें। एक कठोर वाक्य को बाद में समझाना कठिन होगा। अविवाहित लोग केवल ध्यान मिलने के कारण संबंध न चुनें। जिस व्यक्ति के साथ मन शांत और व्यवहार साफ रहे, उस संबंध को समय दें।
वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल
शिक्षा और करियर इस सप्ताह मजबूत क्षेत्र हैं। विद्यार्थी शुरुआत से एकाग्र रहेंगे। सूखा लगने वाला विषय भी समझ आ सकता है। परीक्षा, प्रतियोगी तैयारी, प्रवेश या इंटरव्यू में प्रगति होगी। केवल नया पढ़ने के बजाय रिवीजन करें। दिन के सबसे अच्छे घंटे मोबाइल या छोटी बातचीत में न गंवाएं। सोमवार और मंगलवार की गति को नोट्स, टेस्ट और समय सारिणी में बदलें। खेल और प्रदर्शन से जुड़े लोगों को अभ्यास का परिणाम या प्रशंसा मिल सकती है। नौकरी में काम की गुणवत्ता आपके पक्ष में बोलेगी। मीटिंग, रिपोर्ट, क्लाइंट बातचीत और रोज की जिम्मेदारी संभलती जाएगी। कारोबार के लिए विस्तार, यात्रा और साझेदारी पर सोचने का अच्छा समय है। बुधवार और गुरुवार कोई प्रस्ताव या सहयोग सामने आ सकता है। उसे ध्यान से देखें। शुक्रवार से छिपी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। सभी लोगों को रणनीति, तैयारी या भविष्य की दिशा न बताएं। बेकार बहस से दूर रहें। कोई चुनौती आए तो शांत दिमाग से निकल जाएंगे। आपकी अंतर्दृष्टि तेज रहेगी। उसे शक में नहीं, सही निरीक्षण में लगाएं।
वृश्चिक फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल
वित्तीय चित्र में चमक और सावधानी दोनों हैं। सोमवार और मंगलवार काम, पढ़ाई या कारोबार से जुड़ी आय में सुधार देंगे। व्यापार विस्तार की यात्रा भविष्य का रास्ता खोल सकती है। जोखिम या अनुमान वाली योजना आकर्षक लगेगी। सीमित और पहले से समझी हुई रकम के अलावा आगे न बढ़ें। साहस को लालच बनने से रोकें। मंगल के आठवें भाव में आने से साझा पैसा, कर, बीमा, कर्ज और अचानक खर्च पर ध्यान देना होगा। पुराने दस्तावेज देखें। मध्य सप्ताह जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आर्थिक बात स्पष्ट करने के लिए अच्छा है। उधार लेने से बचें। शुरुआत में आसान लगने वाली रकम बाद में तनाव दे सकती है। अपने वित्तीय फैसले ऐसे लोगों के साथ साझा न करें जो तुलना करते हैं या दबाव बनाते हैं। शुक्रवार और शनिवार परिवार, भोजन, उपहार, आउटिंग या आराम की चीजों पर खर्च हो सकता है। जरूरी खर्च और खुशी के खर्च में संतुलन रखें। अतिरिक्त पैसा आए तो बचत को प्राथमिकता दें। नया कारोबार प्रस्ताव उपयोगी हो सकता है, पर तुरंत निवेश करने के बजाय शर्तें, समय और वापसी का रास्ता समझें। पैसा स्थिर हाथ को पसंद करेगा।
वृश्चिक हेल्थ साप्ताहिक राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा अच्छी रहेगी। चलना, व्यायाम और नियमित भोजन फिर शुरू करना आसान होगा। सामाजिक कार्यक्रम और यात्रा का आनंद लें, लेकिन दिनचर्या पूरी तरह न छोड़ें। सोमवार और मंगलवार शरीर सहयोग करेगा। फिर भी मंगल के आठवें भाव में आने से भीतर जमा तनाव या निजी स्वास्थ्य जरूरत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। पानी कम पीना, लंबे समय तक बैठना या भोजन टालना असुविधा बढ़ा सकता है। शुक्रवार और सप्ताहांत में स्वास्थ्य थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। निजी क्षेत्र में असुविधा, पेट की परेशानी या थकान बार बार महसूस हो तो उसे शर्म या व्यस्तता के कारण न दबाएं। योग्य डॉक्टर से सलाह लें। बाहर का बहुत भारी भोजन, सड़क किनारे के स्नैक या अनियमित समय पर खाना अगले दिन सुस्ती दे सकता है। परिवार, प्रेम और घरेलू आराम नसों को शांत करेंगे। फिर भी ज्यादा आनंद भी थकाता है। हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और समय पर नींद रखें। तनाव में तेज बोलने के बाद अपराधबोध भी शरीर पर असर डालता है। अपने साथ नरमी रखें। आपकी सेहत को लय चाहिए, अति नहीं।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत की रचनात्मक और कामकाजी ऊर्जा का पूरा उपयोग करें। मध्य में साझेदारी मजबूत करें। सप्ताहांत में निजी योजना, पैसा और स्वास्थ्य पर शांत सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र