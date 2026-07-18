वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 19-25 जुलाई:आपकी राशि में चंद्र, आत्मविश्वास, स्पष्टता लौटाएगा
Vrishchik Rashifal: पार्टनर के साथ समय बिताएं, लेकिन नियंत्रण की कोशिश न करें। शनिवार को छोटी आउटिंग या शांत भोजन निकटता बढ़ा सकता है।
Scorpio Horoscope , Vrishchik Rashifal: रविवार और सोमवार कन्या में चंद्रमा आय, मित्रों और उपयोगी संपर्कों को सक्रिय करेगा। कोई पुराना भुगतान, क्लाइंट या नेटवर्किंग से अवसर बन सकता है। षष्ठी और सप्तमी में व्यावहारिक योजना अच्छा असर देगी। उत्साह में हर निमंत्रण या खर्च स्वीकार न करें। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में जाते ही खर्च, थकान और निजी चिंता बढ़ सकती है। बुधवार और गुरुवार थोड़ा पीछे हटकर काम करें। गुरुवार शाम चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, तब आत्मविश्वास और स्पष्टता लौटेगी। शुक्रवार और शनिवार घर, काम और रिश्तों में अपनी बात बेहतर ढंग से रख पाएंगे।
वृश्चिक लव राशिफल
शुरुआत में आपकी बात और आकर्षण असरदार रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए मित्र दायरे में रुचि बन सकती है। विवाहित लोग सामाजिक कार्यक्रम या परिवार के साथ समय का आनंद ले सकते हैं। साथी की बात बीच में काटने से बचें। मंगलवार और बुधवार दूरी या थकान महसूस हो सकती है। इसे रिश्ते की समस्या न मानें। गुरुवार शाम के बाद भावनाएं साफ होंगी और बातचीत सहज बनेगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
काम और पढ़ाई की शुरुआत उपयोगी है। कारोबार में पहले से सोची खरीद, उपकरण या विस्तार पर विचार हो सकता है। नौकरीपेशा लोग नेटवर्क के जरिए जानकारी या समर्थन पाएंगे। विद्यार्थी समूह अध्ययन से लाभ ले सकते हैं, पर अपनी तैयारी का आधार खुद बनाएं। मंगलवार से गुरुवार दोपहर तक पर्दे के पीछे काम करना बेहतर रहेगा। मीटिंग में कम बोलें और दस्तावेज जांचें। गुरुवार शाम के बाद आपकी उपस्थिति मजबूत होगी। शुक्रवार और शनिवार इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत और लंबित काम पूरा करने के लिए अच्छे हैं। आत्मविश्वास रखें, जल्दबाजी नहीं।
वृश्चिक धन राशिफल
पहले दो दिन बचत, सुरक्षित निवेश और पुराने भुगतान पर ध्यान दें। पहले से समझी योजना में सीमित कदम ठीक हो सकता है। जल्दी लाभ के पीछे न भागें। सामाजिक कार्यक्रम और घर के खर्च का बजट अलग रखें। मंगलवार और बुधवार खर्च बढ़ा सकते हैं। उधार, भावनात्मक खरीद और अस्पष्ट साझेदारी से दूरी रखें। गुरुवार शाम के बाद वित्त पर पकड़ लौटेगी। शुक्रवार की एकादशी बकाया साफ करने और बचत बढ़ाने के लिए उपयोगी है। शनिवार को अपने नाम से जुड़े खर्च और जरूरत का फैसला शांत मन से करें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
शुरुआत में ऊर्जा ठीक है, लेकिन सामाजिक व्यस्तता के कारण थकान जमा हो सकती है। भोजन और नींद का समय न बिगाड़ें। एक साथ बहुत काम लेने से शरीर जल्दी जवाब देगा। मंगलवार से गुरुवार तक आराम की जरूरत बढ़ेगी। नींद कम, सिर भारी या मन बंद लग सकता है। गुरुवार शाम के बाद ऊर्जा लौटेगी, पर अचानक ज्यादा काम न करें। शुक्रवार और शनिवार हल्का व्यायाम, पानी और शांत दिनचर्या रखें। शरीर के संकेत पहले सुनेंगे तो सप्ताह सहज रहेगा।
सप्ताह की सलाह
लाभ वाले शुरुआती दिनों में सीमा रखें, मध्य सप्ताह में आराम लें और गुरुवार शाम के बाद आत्मविश्वास से लेकिन शांत गति में आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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