वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 16-22 अगस्त: वृश्चिक वालों की लाइफ में इस वीक क्या रहेगी हलचल

Vrishchik rashifal: शुक्रवार में सम्मान, नेटवर्किंग और उपयोगी अवसर मिल सकते हैं। फिर भी बड़ी बात पर अपने निर्णय को एक बार और जांचें।

Scorpio Horoscope: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। आय, मित्र, नेटवर्क, बड़े भाई बहन और लंबी इच्छा से जुड़े विषय सप्ताह की शुरुआत को व्यावहारिक बनाएंगे। भविष्य के लिए बचत या निवेश की योजना पर सोच सकते हैं। कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है। फिर भी शरीर को ज्यादा न धकेलें। मन योजना बनाने में तेज रहेगा, लेकिन ऊर्जा हर समय उतनी नहीं होगी। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव हिसाब और भविष्य की जरूरत पर ध्यान बढ़ाएगा। जो पैसा बचा सकते हैं, उसे अलग करें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। दिन के दूसरे हिस्से में सामाजिक बातचीत उपयोगी हो सकती है। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद किसी मित्र या संपर्क की बात पर दोबारा विचार कर सकते हैं। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके बारहवें भाव में आएगा। इसके बाद खर्च, नींद, निजी तनाव और पर्दे के पीछे चल रहे विषय सामने आएंगे। पैसे का बहाव तेज हो सकता है। घर में किसी बात पर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। हर योजना सबको न बताएं। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव दूसरों को खुश रखने की कोशिश बढ़ा सकता है। अपनी सीमा न भूलें। मंगलवार और बुधवार सप्ताह के संवेदनशील दिन हैं। खर्च आय से ज्यादा लग सकता है। भाई बहन या करीबी व्यक्ति से मिले मिले संकेत उलझन पैदा कर सकते हैं। पुष्टि के बिना किसी निष्कर्ष पर न जाएं। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव भीतर की चिंता को बढ़ा सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। शाम को बड़े फैसले रोकना बेहतर रहेगा। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा आपकी ही राशि में आएगा। यहां से सप्ताह तेजी से सुधरेगा। आत्मविश्वास, काम की गति और लोगों के सामने आपकी उपस्थिति मजबूत होगी। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को दृढ़ करेगा। जो काम टाल रहे थे, उसे पकड़ सकते हैं। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव प्रतिक्रिया को तीखा कर सकता है। शांत रहें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके दूसरे भाव में आएगा। इसके बाद परिवार, धन और भोजन का माहौल मजबूत होगा। सप्ताह का अंत सामाजिक और घरेलू गर्माहट के साथ हो सकता है।

वृश्चिक लव राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में आपकी भाषा में आकर्षण रहेगा। कोई सामान्य बातचीत भी दिलचस्प बन सकती है। अविवाहित लोगों को किसी मित्र या सामाजिक संपर्क से अच्छा संवाद मिल सकता है। रिश्ते में हैं तो साथ भविष्य के खर्च या योजना पर बात कर सकते हैं। सामने वाले की बात सुनना प्रेम का बड़ा हिस्सा रहेगा। अचानक मेहमान या परिवार की व्यस्तता निजी समय बदल सकती है, इसलिए लचीले रहें। सोमवार शाम से बुधवार तक बारहवें भाव का चंद्रमा रिश्ते में थकान और संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। पैसा, परिवार का हस्तक्षेप या दबा हुआ गुस्सा बाहर आ सकता है। एक तेज वाक्य शाम का माहौल खराब कर सकता है। बहस शुरू हो तो उसी समय पूरा हिसाब चुकता न करें। बुधवार में थोड़ी राहत मिल सकती है। साथ शांत समय और शारीरिक निकटता भी तनाव कम करेगी, लेकिन केवल तब जब दोनों सहज हों। गुरुवार से आपकी राशि में चंद्रमा आने के बाद आत्मविश्वास लौटेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। अविवाहित लोगों को परिवार या परिचितों से किसी व्यक्ति के बारे में बात सुनने को मिल सकती है। इसे अंतिम रिश्ता या तय भविष्य न मानें। पहले संपर्क और समझ को समय दें। शुक्रवार में बाहरी प्रशंसा या ध्यान मिल सकता है। इससे मौजूदा रिश्ते में भ्रम न पैदा करें। शनिवार दोपहर के बाद परिवार का वातावरण गर्म और सहयोगी होगा। साथ मेहमान संभालना, काम बांटना या घर में समय बिताना निकटता बढ़ाएगा। इस सप्ताह प्रेम साधारण सहयोग में ज्यादा दिखेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल रविवार छात्रों और काम करने वालों के लिए योजना बनाने का दिन है। भविष्य की फीस, अध्ययन सामग्री या काम की जरूरत पर बजट तय कर सकते हैं। आपकी भाषा इंटरव्यू, बिक्री, शिक्षण या क्लाइंट बातचीत में मदद करेगी। फिर भी शुरुआती ऊर्जा को असीम न समझें। एक ही दिन बहुत काम भरेंगे तो बुधवार तक थकान आएगी। सोमवार शाम से बुधवार तक ऑफिस राजनीति से दूरी रखें। कोई जूनियर, करीबी सहकर्मी या परिवार के कारोबार में छोटा सदस्य तनाव दे सकता है। रिकॉर्ड साफ रखें। वादा उतना ही करें जितना निभा सकते हैं। बुधवार में काम धीमा और परिणाम निराशाजनक लग सकता है। विद्यार्थी पुराने विषय का रिवीजन करें। पांच नए विषय खोलने से बेहतर है एक अधूरा अध्याय पूरा करना। गुरुवार से स्थिति बदलती है। आपकी राशि में चंद्रमा पढ़ाई, काम और निर्णय में आत्मविश्वास लौटाएगा। नौकरी करने वाले ईमानदार प्रदर्शन से वरिष्ठों का भरोसा बढ़ा सकते हैं। कारोबार करने वालों को ग्राहक, ऑर्डर या उपयोगी संपर्क मिल सकता है। शुक्रवार में सार्वजनिक भूमिका, प्रस्तुति और नेटवर्किंग उपयोगी रहेगी। फिर भी बड़ा फैसला करते समय दोबारा जांचें। शनिवार में घर से योजना, परिवार के कारोबार की बातचीत और अध्ययन अच्छा चलेगा। सप्ताह का सबक यह है कि धुंध वाले दिनों में धक्का न दें, साफ दिन का पूरा फायदा लें।

वृश्चिक धन राशिफल रविवार ग्यारहवें भाव का चंद्रमा भविष्य की सुरक्षा पर सोचने के लिए अच्छा है। बचत, बीमा, दीर्घकालीन निवेश या कारोबार की स्थिर योजना पर ध्यान दें। चमकदार खरीद से ज्यादा उपयोगी रहेगा कि पैसा जरूरत के समय काम आए। जो निवेश समझते हैं, उसमें भी सीमा पहले तय करें। सोमवार शाम से बुधवार तक खर्च बढ़ सकता है। कार्ड, ऐप और अचानक खरीद पर नियंत्रण रखें। किसी को केवल भावनात्मक दबाव में पैसा न दें। नए निवेश को इन दिनों रोकना बेहतर है। यात्रा का खर्च भी बढ़ सकता है। बुधवार में मूड खराब हो तो खरीदारी से राहत खोजने की कोशिश न करें। पैसा छोटे छोटे हिस्सों में निकल सकता है। गुरुवार से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कारोबार में आय बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अपने वित्त पर भरोसा वापस आएगा। शुक्रवार में ऑर्डर, अतिरिक्त अवसर या बकाया से राहत मिल सकती है। किसी जोखिम वाले निवेश का आकर्षण हो तो भ्रम में रकम न बढ़ाएं। शनिवार दोपहर के बाद दूसरे भाव का चंद्रमा आय और बचत पर ध्यान देगा। पैसा कई छोटे स्रोत से आए तो पहले बचत करें। शॉपिंग रद्द करके घर पर रहना भी अच्छा आर्थिक निर्णय हो सकता है।

वृश्चिक साप्ताहिक हेल्थ राशिफल रविवार को शरीर और मन की गति अलग हो सकती है। मानसिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन शारीरिक ऊर्जा सीमित रह सकती है। बहुत सारे काम, जिम, यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम एक साथ न भरें। नियमित भोजन रखें। मेहमान या काम के कारण समय बिगड़े तो भी खाना न छोड़ें। मंगलवार और बुधवार अधिक नाजुक दिन हैं। पैसा और रिश्तों का तनाव थकान, एसिडिटी, खराब नींद या चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। बुधवार को यात्रा में सावधानी रखें। मन नीचे जाए तो हर भावना का बड़ा कारण खोजने की जरूरत नहीं है। कभी कभी शरीर को केवल आराम और शांति चाहिए। प्रार्थना, ध्यान या कुछ मिनट बिना स्क्रीन के बैठना उपयोगी होगा। गुरुवार से ऊर्जा सुधरेगी। काम का उद्देश्य स्पष्ट होगा तो शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। शुक्रवार में बहुत लोगों से बातचीत मानसिक थकान दे सकती है। शाम खाली रखें। शनिवार में स्क्रीन या पढ़ाई ज्यादा हो तो आंखों को आराम दें। अन्यथा सप्ताहांत पहले हिस्से की तुलना में बेहतर रहेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य में संतुलन जरूरी है। काम भी करें, आराम भी। किसी परेशानी के बने रहने पर डॉक्टर की सलाह लें।