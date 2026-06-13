वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Weekly Saptahik Horoscope : 14 से 20 जून तक वृश्चिक राशि वालों को कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे तो वहीं कुछ मामलों में ध्यान देने की जरूरत होगी। पढ़ें इस हफ्ते का राशिफल।
14 जून से 20 जून तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला रह सकता है। कुछ मामलों में राहत मिलेगी तो वहीं कुछ जगहों पर सावधानी बरतनी होगी। घर-परिवार और प्यार में मामले में स्थिति इस हफ्ते काफी अच्छी रहने वाली है। वहीं बिजनेस में अब धीरे-धीरे पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हफ्ते की शुरुआत और बीच में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने की कोशिश करें। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो हफ्ते के अंत तक कोई ना कोई अच्छी खबर या फिर अच्छा मौका हाथ लग सकता है।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अगर बीते दिनों कोई तनाव रहा है तो इस हफ्ते उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस हफ्ते जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में साथी के सेहत का ध्यान रखें। छोटी-छोटी बात पर अगर लड़ाई हुई है तो कोशिश करें कि बातचीत करके सुलझाने की कोशिश जरूर करें। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। ऐसे में घर-परिवार में अच्छा माहौल होगा और मन भी खुश रहेगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
नौकरी और बिजनेस के लिहाज से ये नया हफ्ता पॉजिटिव ही रहने वाला है। बिजनेस अच्छी रफ्तार पकड़ता दिखेगा। नए मौके मिलेंगे। हालांकि हफ्ते के मध्य में किसी भी तरह का रिस्क ना लें। काम करते वक्त सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करें। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। हफ्ते के आखिरी में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। कोई अटका हुआ काम इस दौरान पूरा होगा।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थित स्थिति इस हफ्ते बैलेंस्ड रहने वाली है। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। पुरानी किसी कोशिश का अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप किसी नए प्लान पर काम करने की सोच रहे हैं तो हफ्ते के आखिरी में अच्छा लाभ मिल सकता है। खर्चे पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें। बिना सोचे-समझे खर्चा ना करें। कोई बड़ा निवेश करने से पहले एक बार सारी चीजों को जांच लें। सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
इस हफ्ते स्वास्थ्य सामान्य रूप से थोड़ा कमजोर हो सकता है। अपने रूटीन को ठीक करें। अपना ध्यान रखें। हफ्ते की शुरुआत में जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता की स्थिति बन सकती है। वहीं हफ्ते के बीच थोड़ा संभलकर रहें क्योकि चोट लगने की संभावना बनती दिख रही है। गाड़ी चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम करें। खाने-पीने में कोई भी लापरवाही ना करें। हफ्ते के अंत तक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
वृश्चिक राशि के लिए सलाह
इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों को अपने साथ पीले रंग की कोई भी चीज रखनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। हर काम धैर्य के साथ करें। कोई भी बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी ना दिखाएं। सोच को पॉजिटिव रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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