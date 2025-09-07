वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 7-13 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7-13 सितंबर तक का समय…

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 7-13 सितंबर 2025: वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह रिलेशनशिप मीनिंगफुल हो इस बात का ध्यान रखें। बेस्ट प्रोफेशनल रिजल्ट देना जारी रखें। कोई भी बड़ा आर्थिक मामला आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो अच्छी बात भी है।

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल- इस सप्ताह आपके लिए हवा में प्यार रहने वाला है और इसे पहचानने की आपकी क्षमता ही इस सप्ताह रिश्ते को रोमांचक बनाती है। आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और लवर के लिए समय निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लव अफेयर में पजेसिवनेस होगा और महिलाओं को कभी-कभी यह चिड़चिड़ापन लग सकता है। इस सप्ताह महत्वपूर्ण फैसला लेते समय नासमझ पुरुषों को पार्टनर की राय को महत्व देने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको माता-पिता के साथ लव अफेयर पर बातचीत करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो इसमें एक अलग मोड़ लाएगा।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल- इस सप्ताह आपको परफॉर्मेंस से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं और आपको उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई सीनियर आपकी वर्कस्टाइल से खुश नहीं हो और आपको इसे बदलने के लिए कहेगा जिसका असर काम के फ्लो पर भी पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सीनियर्स के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी विस्तार प्लानिंग हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ बिजनेसमैन को अथॉरिटी से दिक्कत होगी और वे उन्हें तुरंत सुलझा लेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले धन के मामले में अच्छे रहेंगे। इससे आपको शेयर मार्केट में स्मार्ट योगदान देने में मदद मिलेगी। परिवार में संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में भी सफलता मिलेगी। इससे आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। आप किसी फ्रेंड की आर्थिक मदद करने पर विचार कर सकते हैं और बिजनेस विस्तार की तलाश कर रहे ट्रेडर्स भी इस सप्ताह धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

वृश्चिक साप्ताहिक सेहत राशिफल- इस सप्ताह कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दिन को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि उचित लाइफस्टाइल अपनाना अच्छा है और आपको प्रोटीन और विटामिन से भरपूर उचित डाइट लेने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। सप्ताह के दूसरे भाग में महिलाओं को नींद नहीं आने, एसिडिटी और डाइजेशन से जुड़ी शिकायत हो सकती है। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचें और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से भी दूरी बनाए रखें।

वृश्चिक राशि के गुण- सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com