वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 7 से 13 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 जून तक का समय…
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (7- 13 जून 2026): वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा व्यस्त तो रहेगा, लेकिन कई काम पूरे होने से संतोष भी मिलेगा। पिछले कुछ समय से जिन बातों को लेकर आप सोच रहे थे, उनमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ छोटे-मोटे काम एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। एक-एक करके काम निपटाते चलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी करीबी की बात आपके मन को छू सकती है। सप्ताह के आखिर में थोड़ा सुकून और राहत महसूस होगी।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में यह हफ्ता अच्छा रहने के आसार हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। दोनों के बीच बातचीत बढ़ेगी और कई बातें खुलकर होंगी। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर मन में नाराजगी थी तो उसे दूर करने का मौका मिलेगा। जो लोग अभी अकेले हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत शुरू हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा और घर के कामों में भी सहयोग बना रहेगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज को लेकर यह हफ्ता मेहनत वाला रहेगा। नौकरी करने वालों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में काम ज्यादा लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। ऑफिस में आपके काम की चर्चा भी हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक है। पुराने ग्राहक या जान-पहचान के लोग फायदा पहुंचा सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी पूरी तैयारी कर लें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में यह हफ्ता सामान्य रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। कुछ लोग अपने लिए भी कोई जरूरी चीज खरीद सकते हैं। इस समय जितनी जरूरत हो, उतना ही खर्च करना बेहतर रहेगा। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। बचत पर थोड़ा ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत ठीक रहेगी, लेकिन काम की वजह से थकान हो सकती है। कई बार आप खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त रख सकते हैं। ऐसे में आराम के लिए भी समय निकालें। समय पर खाना खाएं और नींद पूरी लें। बाहर का खाना कम खाएं तो बेहतर रहेगा। सुबह या शाम थोड़ी देर टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे शरीर भी हल्का महसूस करेगा और मन भी शांत रहेगा।
सप्ताह की सलाह
इस हफ्ते हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। अपने काम पर ध्यान दें और बेकार की चिंताओं से दूर रहें। जितना शांत रहेंगे, उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। धीरे-धीरे आगे बढ़ें, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अच्छे नतीजे समय पर मिल जाएंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि