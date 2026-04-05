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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 5 से 11 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Apr 05, 2026 07:08 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अप्रैल तक का समय…

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 5 से 11 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (5- 11 अप्रैल 2026): इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा अंदर से सोचने वाला रहेगा। आप वैसे भी हर बात को गहराई से लेते हैं, और इस बार भी वैसा ही रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा मन भटका हुआ लग सकता है। काम करते हुए भी दिमाग कहीं और जा सकता है। कभी पुरानी बातें याद आएंगी, तो कभी भविष्य को लेकर सोच ज्यादा चलेगी। लेकिन धीरे-धीरे आप खुद को संभाल लेंगे। इस हफ्ते आपको एक बात समझनी है- हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है, उसे थोड़ा वैसे ही चलने दें।

आगे पढ़ें वृश्चिक राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

वृश्चिक राशि का लव राशिफल- लव लाइफ इस हफ्ते थोड़ी इमोशनल रह सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ दिल की बातें होंगी। कुछ पुरानी बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिससे माहौल थोड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अगर आप शांति से बात करेंगे, तो चीजें साफ हो जाएंगी। गुस्से में कुछ भी बोलने से बचें, क्योंकि बाद में वही बात खटक सकती है। सिंगल लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा धीमा रहेगा। कोई नया कनेक्शन बनने में टाइम लग सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो धीरे-धीरे बात बढ़ाना ही सही रहेगा।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता आपको बिजी रखेगा, लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर करेगा। ऑफिस में काम तो रहेगा, लेकिन बीच-बीच में मन हट सकता है। आपको खुद को बार-बार फोकस में लाना पड़ेगा। इस हफ्ते कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप पहले थोड़ा मुश्किल समझेंगे, लेकिन धीरे-धीरे संभाल लेंगे। सीनियर्स की नजर आपके काम पर रहेगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर रहेगा।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा संभलकर चलना होगा। इनकम आती रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं। खासकर पुराने काम या घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। ऐसे में आपको अपने बजट पर ध्यान देना होगा। फालतू खर्चों से बचें और जरूरी चीजों पर ही पैसा लगाएं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अभी जल्दबाजी न करें। पहले अच्छे से सोच लें, फिर ही आगे बढ़ें।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल- हेल्थ के मामले में इस हफ्ते आपको अपने मन पर खास ध्यान देना होगा। ज्यादा सोचने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक करें। समय पर सोएं और उठें। खाने-पीने में लापरवाही न करें, खासकर बाहर का खाना कम करें। अगर आप थोड़ा समय अकेले बिताएंगे या हल्की वॉक करेंगे, तो आपको अंदर से हल्का महसूस होगा। इस हफ्ते खुद को समझना और शांत रखना ही सबसे जरूरी रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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