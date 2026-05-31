वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? पढ़ें 31 मई से 6 जून तक का राशिफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मई से 6 जून तक का समय…
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (31 मई से 6 जून 2026): वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह मिश्रित लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, लेकिन शुरुआती दिनों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सुस्त और सामान्य रहेगी, जबकि मध्य सप्ताह से चीजें तेजी से बेहतर होने लगेंगी। करियर, प्रेम और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप संतुलन और धैर्य बनाए रखते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए यादगार और फायदेमंद साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है।
वृश्चिक राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत प्रेम के मामले में थोड़ी सुस्त और मध्यम रहेगी। रिश्तों में कोई बड़ा रिस्क ना लें। जो लोग सिंगल हैं और नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, वे शुरुआती दिनों में इंतजार करें।
सप्ताह के मध्य से लव लाइफ में अच्छा सुधार दिखेगा। रिश्तों में नई ताजगी और मधुरता आएगी। नए लोग भी जीवन में आने की संभावना बन रही है। सप्ताह का अंत काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में समझदारी और संवाद से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। विवाहित या प्रेम में रह रहे लोगों के बीच भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल
करियर के लिहाज से यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। सीनियर्स अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और मेहनत जारी रखें।
नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश कर रहे लोगों को धैर्य रखना होगा, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल है। लाभ के योग बन रहे हैं। हफ्ते के बीच किसी विवाद या अनावश्यक बहस से दूर रहें, क्योंकि यह काम में बाधा डाल सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों दिख रही है।
वृश्चिक राशि का साप्ताहिक मनी राशिफल
पैसों के मामले में यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। निवेश की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। आप कुछ नया निवेश कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के मध्य में निवेश से पूरी तरह बचें, इस समय रुकना ही उचित रहेगा। सप्ताह के अंत में फिर से निवेश या वित्तीय फैसले लेने के लिए समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को धीरे-धीरे लाभ मिल सकता है। पुराने बकाए या रुके हुए पैसे वापस आने की संभावना है। फालतू खर्चों से बचें और बचत व खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की स्थिति इस सप्ताह मध्यम रहेगी। शुरुआती दिनों में आप अच्छा महसूस करेंगे और ऊर्जा भी बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ लोगों को थकान, जोड़ों में दर्द या पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य फिर से अच्छा रहेगा और आपमें नई ऊर्जा का संचार होगा। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अच्छी नींद लेने से स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखा जा सकता है। तनाव कम करने के लिए ध्यान या हल्की सैर फायदेमंद रहेगी।
31 मई से 6 जून 2026 का सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए संतुलित और प्रगति वाला रहेगा। शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन मध्य और अंत अच्छा रहेगा। रिश्तों में मधुरता, करियर में स्थिरता और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। सावधानी और धैर्य से इस सप्ताह को बेहतर बनाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय