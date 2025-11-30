Hindustan Hindi News
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप:

today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Sun, 30 Nov 2025 06:42 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Weekly 30 November 2025: वृश्चिक राशि के लोग साहसी और निर्भीक किस्म के होते हैं। इस वीक आपको लवअफेयर से सभी परेशानियों को दूर करना है।ऑफिस में आपको शांत रहना है। आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नए चैलेंज लेने होंगे। आपकी हेल्थ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, चिंता का विषय है।आपकी पर्फोर्मेंस ऑफिस में मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं।

वृश्चिक वीकली लव राशिफल

इस वीक वृश्चिक राशि वाले लोगों के सामने समस्याएं आ सकती हैं, आपका एक्स लवर आपके अभी के लव अफेयर में उथल-पुथल ला सकता है, इसलिए आपको उससे दूरी बनाकर रखनी है। इस वीक आपको अपने लवर के साथ खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोशिश करें कि लवर के साथ जितना समय हो, उससे कहीं अधिक समय बिताएं। लवलाइफ में किसी रिश्तेदार के इंटरफेयर से सावधान रहें। इस समय ईगो से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ महिलाएं अपने माता-पिता को अपने रिश्ते के लिए मनाने में सफल होंगी। वीके के बीच में सिंगल पुरुषों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।

वृश्चिक वीकली करियर राशिफल

ऑफिस में वृश्चिक राशि वाले किसी भी तरह का इश्यू ना बनाएं, इस वीक ऑफिस में आपपको आलोचना झेलनी पड़ सकती हैं। ईगो से भी दूर रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन इस वीक ईगो से जुड़े चैलेंज भी आपके सामने रहेंगे। किसी सीनियर के साथ समस्याओं को सुलझाने में भी आपको परेशानी हो सकती है। जो लोग प्रोजेक्ट और टीम संभालते हैं, उन्हें ईगो के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। क्लाइंट आपकी एबिलिटी का टेस्ट लेगा और इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आपको सक्सेस मिले। सरकारी कर्मचारियों को स्थान परिवर्तन की उम्मीद हो सकती है, जबकि आईटी, हेल्थ सर्विस औरहॉस्पिटेलिटी के प्रोफेशनल्स का शेड्यूल बिजी रहेगा।

वृश्चिक वीकली मनी राशिफल

इस वीक वृश्चिक राशि वालों के पास धन आएगा। आप आज अपने भाई-बहन के साथ फाइनेंस से जुड़े सभी मामलों को सोल्व करने में रहेंगे। आज पैमेंट इश्यू में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप प्रोपर्टी या कुछ नया खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इस वीक आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें और नई प्रोपर्टी खरीद सकते हैं, समय अच्छा है। आप संपत्ति से जुड़े किसी लीगल मामले में अगर फंसे हैं, को आपको उस विवाद में भी जीत हासिल हो सकती है। महिलाएं इस वीक ज्वैलरी भी खरीद सकती हैं। इस वीक टैक्स के ममाले भी आपके लिए राहत लाएंगे। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए से धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

वृश्चिक वीकली हेल्थ राशिफल

इस वीक हेल्थ संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों को फेफड़े और लीवर से जुड़ी दिक्कत है, तो आपको एकस्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है, दिक्कत होने पर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े। आपको बीपी या हाई बीपी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। शराब और तंबाकू दोनों से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
