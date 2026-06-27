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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई: पार्टनर संग होगी बहस, जानें कैसा होगा पूरा हफ्ता?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Vrischka Saptahik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों को नए हफ्ते में अपनी बोली पर थोड़ा कंट्रोल करना है नहीं तो चीजें उलझती जाएंगी। जानें 28 जून से 4 जुलाई आपके लिए कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई: पार्टनर संग होगी बहस, जानें कैसा होगा पूरा हफ्ता?

Scorpio Horoscope This Week 28 June-4th July: सप्ताह की शुरुआत उद्देश्य और मजबूत बोली के साथ होगी। आपकी बात का असर रहेगा। घर में मेहमान या रिश्तेदारों की आवाजाही माहौल बदल सकती है। पुराने मतभेद शांत करने का अवसर भी बन सकता है। मंगल आपको साहस देगा, पर वही साहस कटुता में न बदले। शांति कई बार जीत से ज्यादा लाभ देती है। मंगलवार और मध्य सप्ताह मिलाजुला है। छोटा सफर, कठिन बातचीत या कोई नया काम सामने आ सकता है। ऊर्जा कभी तेज और कभी बेचैन रहेगी। छोटे भाई बहन या करीबी टीम साथी से सहयोग मिलेगा। शुक्रवार और शनिवार तक माहौल स्थिर होगा। नए परिचय, पड़ोस, पुराने मित्र और घर का सुधरता वातावरण मन को राहत देगा। प्रॉपर्टी या छिपे स्रोत से लाभ की बात भी आगे बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआत संभलकर चलने की है। मंगलवार को जीवनसाथी या पार्टनर से तीखी बात हो सकती है। मुद्दा बड़ा न भी हो, पर अहंकार उसे बड़ा बना सकता है। आपकी आवाज असरदार है इसलिए उसे जीतने के लिए नहीं, शांत करने के लिए इस्तेमाल करें। बुधवार और गुरुवार से माहौल बेहतर होगा। थकान रहेगी, पर रिश्ता टूटेगा नहीं। बच्चे पढ़ाई या व्यवहार से गर्व दे सकते हैं। शुक्रवार और सप्ताहांत में स्नेह बढ़ेगा। कोई नया दोस्त या पुराने परिचित से बातचीत सामाजिक मूड को अच्छा करेगी। शनिवार घर की शांति के लिए अच्छा है। रिश्तेदारों से दूरी कम करनी हो तो चाय, फोन या छोटी मुलाकात काफी होगी।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

काम और पढ़ाई में धैर्य की जरूरत रहेगी। सोमवार व्यावहारिक काम, बचत, समझौता और बातचीत के लिए अच्छा है। जिनका काम बोलने, बेचने, पढ़ाने या बातचीत करने से जुड़ा है, उन्हें शब्दों का फायदा मिल सकता है। मंगलवार को साहस रहेगा, पर जल्दबाजी न करें। बुधवार और गुरुवार समय सीमा, फॉलोअप और बार बार के काम बढ़ा सकते हैं। पैसा और परिणाम मेहनत से आएंगे। विद्यार्थी शेड्यूल बनाकर चलें। शनिवार को ध्यान थोड़ा बिखर सकता है, इसलिए सब आखिरी मिनट पर न छोड़ें। शुक्रवार को कोई संपर्क या पुराना परिचय आगे उपयोगी साबित हो सकता है।

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वृश्चिक राशि का फाइनेंस राशिफल

धन के मामले में सोमवार अच्छा है। बचत, छोटी निवेश, बकाया साफ करना या पुराने आर्थिक मतभेद सुलझाना उपयोगी रहेगा। कई बार विवाद कम करना भी पैसा बचाने जैसा होता है। मध्य सप्ताह सामान्य है। वाहन खरीदने का विचार हो तो अभी रुकना बेहतर है। बुधवार और गुरुवार कमाई मेहनत से जुड़ेगी। छोटे खर्चों पर नजर रखें। सप्ताहांत में कोई छिपा पैसा, रिफंड, परिवार की मदद या रुका भुगतान राहत दे सकता है। घर या जमीन से जुड़े विचार प्रॉपर्टी की ओर बेहतर संकेत देते हैं, वाहन की ओर नहीं। लंबे समय की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

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वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल

ऊर्जा लहरों में चलेगी। शुरुआत में आप अतिरिक्त काम उठाना चाहेंगे, पर शरीर को लगातार धक्का न दें। मंगलवार को एसिडिटी, सिरदर्द, थकान या नींद की कमी पर ध्यान दें। यात्रा हो तो पानी रखें और भोजन न छोड़ें। मध्य सप्ताह में नसों पर तनाव और बेचैनी रह सकती है। जल्दबाजी, बाहर का मसालेदार खाना और लापरवाह वाहन चलाने से बचें। शुक्रवार को घर का भोजन ज्यादा ठीक रहेगा। शनिवार को घर की शांति से मन और शरीर दोनों संभलेंगे। विद्यार्थियों को सप्ताहांत में ध्यान बिखरने से बचना चाहिए। दिनचर्या सरल रखें।

सप्ताह की सलाह

बोली आपकी ताकत है। उसे तीखा नहीं, उपचार जैसा रखें। धन और सेहत में लंबी सुरक्षा को चुनें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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