वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय…

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025- 3 जनवरी 2026): वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह अच्छी रहेगी और कुछ नए काम भी मिल सकते हैं, जो थोड़े मुश्किल लगेंगे लेकिन फायदेमंद रहेंगे। नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हालांकि, पैसों और सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। रोमांटिक पल मिलेंगे और कामकाज में तरक्की के संकेत हैं। लेकिन पैसों की दिक्कत और सेहत से जुड़ी छोटी परेशानियां मन को थोड़ा परेशान कर सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृश्चिक राशि का लव राशिफल: वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह अपने रिश्ते को अहमियत दें और अपने साथी को यह महसूस कराएं कि आप उसकी परवाह करते हैं। जो लोग पुराने प्रेम संबंध की गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह का पहला भाग अच्छा है। परिवार वालों से बहस से बचें और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने साथी से बात जरूर करें। दूर रहने वाले प्रेम संबंधों में मनचाहा नतीजा न मिलने से मन दुखी हो सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को इस हफ्ते कुछ मुश्किल और जिम्मेदारी वाले काम मिल सकते हैं। ये काम आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देंगे। ऑफिस में नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। कुछ काम जोखिम भरे लग सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से पूरा कर लेंगे। ऑफिस में अहंकार से दूर रहें। सप्ताह का दूसरा भाग इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। नया बिजनेस शुरू करने का भी सही समय है। जिनके इंटरव्यू तय हैं, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह पैसों की तंगी के कारण बड़े खर्च या फैसले टालने पड़ सकते हैं। कुछ लोग निवेश को लेकर सोच-विचार करेंगे। इस हफ्ते घर या गाड़ी खरीदने का योग भी बन सकता है। दोस्तों और भाई-बहनों से जुड़े पैसों के मामले सुलझ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए निवेश और साझेदारी में सावधानी रखनी चाहिए।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सेहत से जुड़ी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सीने में दर्द हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। त्वचा और कान से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है।जोड़ों में दर्द के कारण चलने या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। ज्यादा पानी पिएं और शराब से बचें। गर्भवती महिलाओं को बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय खास ध्यान रखना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com