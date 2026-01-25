वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से 31 जनवरी तक का समय…

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (25- 31 जनवरी 2026): इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों के भीतर आत्मविश्वास और हिम्मत पहले से ज्यादा महसूस होगी। सोच साफ रहेगी और बातचीत भी गहरी हो सकती है। किसी बात को लेकर जो उलझन या अधूरापन चल रहा था, उसे सुलझाने का छोटा लेकिन अहम मौका मिल सकता है- बस तरीके में नर्मी और समझदारी रखनी होगी। इस हफ्ते आपका फोकस मजबूत रहेगा और अंदर से ताकत महसूस होगी। कोई भी कदम उठाने से पहले शांत दिमाग से सोचें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें। जल्दबाजी नुकसान कर सकती है, लेकिन धैर्य से लिया गया फैसला सही दिशा दिखाएगा। किसी निजी बातचीत से पुराना मामला सुलझ सकता है, बशर्ते आप बात को बढ़ाने की बजाय समाधान पर ध्यान दें। अकेले में बिताया गया समय इस हफ्ते बहुत काम आएगा। चाहे काम से जुड़ा कोई फैसला हो या रिश्तों से जुड़ी कोई बात- शांत होकर प्लान बनाने से बेहतर नतीजे मिलेंगे। छोटे कदम भरोसा बनाने में मदद करेंगे। इस हफ्ते दयालु रवैया रखें, क्योंकि धीरे-धीरे किया गया प्रयास ही स्थायी असर छोड़ता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृश्चिक लव राशिफल: इस हफ्ते प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी, खासकर खुलकर और ईमानदारी से बात करने से। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी शांत माहौल में किसी खास से हो सकती है। दिखावे या जल्दबाजी की बजाय सच्ची बातचीत रिश्ता बनाने में मदद करेगी। दिल की बात कहना आसान लगेगा और सामने वाला भी उसे समझने की कोशिश करेगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए छोटे-छोटे ध्यान देने वाले काम बहुत असर दिखाएंगे। जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा किया जाए- साथ बैठकर बात करना, हाल-चाल पूछना या छोटी मदद भी रिश्ते में गर्माहट ला सकती है और बेवजह की चिंता कम करेगी। इस हफ्ते बड़े ड्रामे या तीखी प्रतिक्रिया से बचें। सच बोलें, लेकिन नरमी के साथ। बोलने से ज्यादा सुनना रिश्ते को मजबूती देगा। अगर पुराने मुद्दे दोबारा सामने आते हैं, तो उन्हें टालने की बजाय साफ सीमा और समझदारी से सुलझाएं। धैर्य और लगातार किया गया छोटा प्रयास भरोसा लौटाएगा और रिश्ता ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते आपको अच्छी एकाग्रता मिलेगी और किसी मुश्किल समस्या को सुलझाने का मौका भी आएगा। आपकी सोच इस समय व्यावहारिक और गहरी रहेगी, जिससे काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। टीम के लोगों की मदद करने में भी आप आगे रहेंगे, जिससे माहौल सकारात्मक बनेगा। जो चाहिए, उसे साफ शब्दों में कहें और ऐसे सुझाव दें जो जमीन से जुड़े हों। बड़े-बड़े वादों से बचें- जो किया जा सके, वही कहें। इस हफ्ते कोई छोटा सा प्लान, रिपोर्ट या आइडिया सीनियर्स का ध्यान खींच सकता है। अकेले में काम को सुधारने का समय निकालें। छोटी-छोटी, भरोसेमंद सुधार आगे चलकर आपकी पहचान बन सकते हैं। जब सफलता मिले, तो उसका श्रेय दूसरों के साथ बांटना न भूलें। आपका संतुलित रवैया और स्थिर काम करने की आदत इस हफ्ते साफ नजर आएगी।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में इस हफ्ते सतर्क रहना जरूरी है। छोटे-छोटे खर्च अगर अनदेखे किए गए, तो बचत पर असर पड़ सकता है। अचानक खर्च करने से बचें और सब्सक्रिप्शन या बार-बार आने वाले बिल ध्यान से चेक करें। किसी को उधार देने से पहले दो बार सोचें। अगर देना जरूरी हो, तो इस बात को सनुश्चित कर लें आपका पैसा आपको समय पर मिलेगा। इस हफ्ते लगातार मेहनत के चलते कोई छोटा बोनस या अतिरिक्त आमदनी का मौका भी मिल सकता है। हर भुगतान से थोड़ा-सा हिस्सा बचत में डालने की आदत बनाएं। साथ ही, आपात स्थिति के लिए छोटी-सी रकम अलग रखने का प्लान करें। अभी की गई सावधानी आगे चलकर राहत देगी।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते सेहत को संतुलन और नियमित आदतों से फायदा मिलेगा। सोने-जागने का एक सिंपल रूटीन बनाएं और बीच-बीच में छोटे आराम के ब्रेक लें। हल्का, पौष्टिक शाकाहारी खाना शरीर को लगातार ऊर्जा देगा। टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग तनाव कम करेगी। बीद्रिंग एक्सरसाइज करने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। जरूरत से ज्यादा काम और देर रात की भागदौड़ से दूरी रखें। अगर मन या शरीर थका हुआ लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और खुद को आराम का मौका दें। छोटे-छोटे कदम आपको स्वस्थ रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com