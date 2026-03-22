वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 22 से 28 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च तक का समय…
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (22- 28 मार्च 2026): इस हफ्ते आपका तरीका थोड़ा बदला हुआ रहेगा। पहले जहां जल्दबाजी रहती थी, अब आप रुककर सोचेंगे। यही चीज काम आएगी। कोई बड़ा काम उठाने से पहले आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन काम अटकेंगे नहीं। आसपास के लोगों से भी मदद मिल सकती है, खासकर दोस्तों या जान-पहचान वालों से। अगर कोई सलाह देता है तो उसे सीधे मना करने के बजाय सुन लें। कई बार छोटी बात भी काम की निकल जाती है। घर का माहौल ठीक रहेगा, बस अपनी बात कहने का तरीका थोड़ा नरम रखना होगा। इस हफ्ते सिंपल लाइफस्टाइल को फॅालो करेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी।
आगे पढ़ें वृश्चिक राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
वृश्चिक राशि का लव राशिफल- रिश्तों में इस हफ्ते ज्यादा बोलने के बजाय समझने की जरूरत रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पार्टनर की बात बीच में काटने से बचना चाहिए। पहले पूरी बात सुनें, फिर जवाब दें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचेंगे तो माहौल ठीक रहेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने जानकार से बात दोबारा शुरू हो सकती है। यहां जल्दबाजी करने से बचना जरूरी है। धीरे-धीरे बात बढ़ेगी तो ही टिकेगी। इस हफ्ते दिखावा करने से ज्यादा सच्चाई काम आएगी।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन आपको अपनी गति खुद तय करनी होगी। किसी और की रफ्तार देखकर काम करने से दबाव बनेगा। एक-एक काम खत्म करें। बीच में नया काम उठाने से गड़बड़ी हो सकती है। ऑफिस में किसी के साथ मिलकर काम करना पड़े तो साफ बात रखें। गलतफहमी से बचना जरूरी है। जो भी काम करें, उसे पूरा करके ही आगे बढ़ें। सीनियर्स को आपका काम दिखेगा, लेकिन इसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस हफ्ते संभलकर चलना बेहतर रहेगा। खर्च करने से पहले सोचें कि सच में जरूरत है या सिर्फ मन कर रहा है। अगर जरूरत नहीं है तो रुक जाना ही सही रहेगा। घर के खर्च पर नजर रखें। कोई पुराना भुगतान बाकी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। इस समय किसी को उधार देना सही नहीं रहेगा। अगर देना पड़े तो साफ बात करके ही दें। छोटी-छोटी बचत आगे काम आएगी, इसे नजरअंदाज न करें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। अगर रूटीन बिगड़ा तो थकान बढ़ेगी। समय पर सोना जरूरी है। सुबह थोड़ा चलना शुरू करें, ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट ही सही। इससे शरीर हल्का रहेगा। खाने में बहुत बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस समय पर खाएं। पानी कम न होने दें। अगर काम ज्यादा हो तो बीच में थोड़ा आराम जरूर लें। शरीर का संकेत समझें, जब थकान लगे तो रुक जाएं। यही इस हफ्ते आपको ठीक रखेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट