वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 22 से 28 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय…
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (22- 28 फरवरी 2026): इस हफ्ते फोकस अच्छा रहेगा और खुद पर भरोसा बना रहेगा। जिन कामों पर ध्यान देना जरूरी था, वे आगे बढ़ेंगे। अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखें, शांत रहें और करीबी दोस्तों से मदद मिले तो स्वीकार करें। इस हफ्ते आपकी एकाग्रता मजबूत रहेगी, इसका इस्तेमाल जरूरी काम और सही प्लानिंग में करें। निजी प्लान हल्के कदमों से आगे बढ़ सकते हैं। सोच साफ रखें और जल्दबाज़ी से बचें। किसी भरोसेमंद इंसान से छोटी-छोटी बातें शेयर करने से सही सपोर्ट मिलेगा और मन को शांति मिलेगी। रोज़ छोटी जीत को चुपचाप सेलिब्रेट करें।
वृश्चिक लव राशिफल- इस हफ्ते सच्ची बातचीत और समझदारी भरे कामों से भावनाएं गहरी होंगी। जिस पर भरोसा हो, उससे छोटी-छोटी सच्ची बातें शेयर करें और पूरी ध्यान से उसकी बात सुनें। जल्दीबाज़ी न करें, समय दें और शांत सपोर्ट दिखाएं। कोई प्यारी तारीफ या छोटी मदद दिल को गर्माहट देगी। चिंता हो तो साफ-साफ बात करें और नरम शब्द चुनें। साथ मिलकर छोटे काम करने से नजदीकी बढ़ेगी। सीमाओं का सम्मान करें और लगातार केयर दिखाएं, इससे प्यार मजबूत होगा।
वृश्चिक करियर राशिफल- ध्यान लगाकर जरूरी काम पूरे करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अगले स्टेप्स की छोटी लिस्ट बनाएं और एक-एक करके फॉलो करें। टीममेट्स को जहां हो सके मदद दें और सच्चा फीडबैक मिले तो स्वीकार करें। आइडिया भूल न जाएं, इसके लिए नोट्स बनाते रहें। अभी की छोटी-छोटी सुधार आगे समय बचाएंगे और आपकी भरोसेमंदी दिखाएंगे। मीटिंग में नरमी से बात करें और मदद के लिए धन्यवाद कहें, इससे भरोसा बढ़ेगा और शांत तारीफ मिलेगी। विनम्र रहें और सीखते रहें।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल- इस हफ्ते अतिरिक्त खर्च पर ध्यान रखें और बिल दोबारा चेक करें। हर पेमेंट लिख लें ताकि पता रहे पैसा कहां जा रहा है। छोटी बचत के तरीके ढूंढें, जैसे झटपट खरीदारी की जगह टिकाऊ और काम की चीज़ें चुनना। अचानक छोटा खर्च आ जाए तो परिवार से बात करके सही प्लान बनाएं। बड़े खर्च को तब तक टालें जब तक पूरा भरोसा न हो। ये छोटे-छोटे कदम आपकी बचत को सुरक्षित रखेंगे और महीने के खर्च पर कंट्रोल देंगे। अक्सर सादा विकल्प चुनें।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल- शरीर को जब आराम चाहिए, तो पूरा आराम दें और रोज हल्की-फुल्की मूवमेंट रखें। छोटी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या शांत सांस की एक्सरसाइज तनाव कम करेगी और मूड ठीक करेगी। संतुलित शाकाहारी खाना खाएं, ताजे फल और सादा अनाज लें। पानी बार-बार पीते रहें और रात में भारी स्नैक्स से बचें। सोने का समय तय रखें और सोने से पहले ज्यादा देर स्क्रीन देखने से बचें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें एनर्जी को स्थिर रखेंगी और मन को शांत रखेंगी। खुश रहें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि