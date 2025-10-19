वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: 19-25 अक्टूबर तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जानें

संक्षेप: Scorpio Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal : राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस सप्ताह कैसा बीतेगा आपका समय।

Scorpio weekly Horoscope 19-25 October 2025, vrishchik saptahik rashifal: वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह काम के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आपकी लव लाइफ़ शानदार रहेगी और धन का आगमन भी होगा। सेहत अच्छी रहेगी। संतुलित लाइफस्टाइल को प्राथमिकता देनी चाहिए।

वृश्चिक लव राशिफल- रिलेशनशिप में ईगो को दूर रखें। साथ समय बिताते समय अपने प्रेमी या प्रेमिका को नाराज नहीं करना चाहिए। यह जरूरी है कि लवर के अतीत में नहीं उलझें क्योंकि इससे अनबन हो सकती है। अपने लवर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने से भी बचें। शादीशुदा महिलाओं को अपने लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में चीजें और भी उलझ सकती हैं। यह सप्ताह शादी के बंधन में बंधने या कंसीव करने के लिए भी अच्छा है।

वृश्चिक करियर राशिफल- इस सप्ताह वर्कप्लेस पर खासकर टीम मीटिंग में, कूटनीतिक व्यवहार बनाए रखें। इंटरव्यू देने वालों को पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ महिलाओं को अप्रेजल मिलेगा और पुरुष प्रोफेशनल भी अपने ईगो और रवैये के कारण परेशानी का सामना कर सकते हैं। एग्जाम देने वाले छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के ऑप्शन खोज रहे उद्यमियों को सफलता मिलेगी।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने और रियल एस्टेट में निवेश करने में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ लेन-देन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आर्थिक विवाद हो सकते हैं। सप्ताह का दूसरा भाग शेयर और सट्टा कारोबार में निवेश के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन इस सप्ताह अच्छे रिटर्न से खुश होंगे। कुछ महिलाएं विदेश में वेकेशन बिताना भी पसंद करेंगी।

वृश्चिक सेहत राशिफल- एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। गीले फर्श पर फिसलने से बचें। बुजुर्गों को जंक फूड से बचना चाहिए और बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। आप इस वीक जिम या योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चीनी और ऑयल-चिकनाई से भरपूर खाने से बचना चाहिए। इसके बजाए ज्यादा सब्जियां और फल खाएं। सप्ताह का पहला भाग मेडिकल सर्जरी कराने के लिए भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com