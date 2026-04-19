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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 19 से 25 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Apr 19, 2026 06:24 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 अप्रैल तक का समय…

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 19 से 25 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (19- 25 अप्रैल 2026): इस हफ्ते कोई ऐसी बात जो आप काफी समय से टाल रहे थे, अब ध्यान मांग सकती है। यह कोई भावना हो सकती है, कोई सवाल या कोई ऐसा मुद्दा जिसे आप बाद के लिए छोड़ते आ रहे थे। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी अंदर ही अंदर सोचने वाली रह सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए कि अब आप अधूरी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। यही बात आगे चलकर आपके काम आएगी। जैसे-जैसे हफ्ता बढ़ेगा, चीजें साफ दिखने लगेंगी। जो बात पहले उलझी लग रही थी, वह धीरे-धीरे आसान हो सकती है। हर चीज को एक साथ समझने की कोशिश छोड़ेंगे तो राहत मिलेगी। आपको यह भी समझ आएगा कि हर जगह जोर लगाने से बेहतर है थोड़ा धैर्य रखना। हफ्ते का आखिरी हिस्सा हल्का रहेगा, जिससे आप खुलकर बात कर पाएंगे और मन भी कम बोझिल लगेगा।

आगे पढ़ें वृश्चिक राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

वृश्चिक राशि का लव साप्ताहिक राशिफल-

इस समय जो दिख रहा है उससे ज्यादा जरूरी वह है जो अंदर चल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कोई छोटी बात इसलिए बड़ी लग सकती है क्योंकि बहुत कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन कहा कम जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता कमजोर है, बस थोड़ी साफ बात की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं, तो सिर्फ दिखावा या आकर्षण ज्यादा देर तक असर नहीं करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति ध्यान खींच सकता है जो सच्चा लगे और जिसके साथ बातें सहज लगें। हफ्ते का दूसरा हिस्सा बातचीत के लिए बेहतर रहेगा, जहां चीजें हल्की और नेचुरल महसूस होंगी।

वृश्चिक राशि का करियर साप्ताहिक राशिफल-

काम में इस हफ्ते असली परेशानी काम की मात्रा नहीं, बल्कि उलझन और दूसरों पर निर्भरता हो सकती है। कोई काम, जिम्मेदारी या देरी ऐसी हो सकती है जो किसी और के कारण अटके हों। जैसे ही आप यह साफ समझ लेंगे कि दिक्कत कहां है, आपका काम आसान हो जाएगा। नौकरी में हैं तो एक सीधी बातचीत या साफ फैसला आपको राहत देगा। बिजनेस में हैं तो हर चीज पर नजर रखने के बजाय सिस्टम और सीमाएं तय करना जरूरी रहेगा। शांत रहकर काम करना ज्यादा फायदा देगा।

वृश्चिक राशि का आर्थिक साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते पैसों से जुड़ी कुछ बातें थोड़ा सोच-समझकर करने की जरूरत है। खासकर जहां पैसा किसी और के साथ जुड़ा हो या बराबरी का सवाल हो। कई बार फैसले भावना में आकर लिए जा सकते हैं, जो बाद में भारी लगते हैं। इसलिए इस हफ्ते पैसों के मामलों में थोड़ा रुककर सोचें। क्या जरूरी है, क्या सही है- इसे साफ देखें। अगर कोई लंबी योजना बना रहे हैं, तो उसे सरल रखें। छोटा लेकिन सही फैसला ज्यादा काम आएगा।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते शरीर में हल्का तनाव महसूस हो सकता है। नींद ठीक से न आना, जल्दी चिड़चिड़ापन होना या शरीर में जकड़न महसूस होना- ये सब संकेत हो सकते हैं कि आप अंदर ही अंदर ज्यादा चीजें दबाकर चल रहे हैं। इसका हल भी आसान है। हर चीज को अकेले संभालने की कोशिश न करें। थोड़ा हल्का रहें, समय पर खाना खाएं और दिन में थोड़ा शांत समय निकालें। जैसे ही आप चीजों को हल्का लेना शुरू करेंगे, शरीर भी साथ देने लगेगा।

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सलाह: जो बात अंदर दबाकर रखी है, उसे साफ समझें और उसी से शुरू करें। जैसे ही छुपी हुई बात सामने आएगी, मन हल्का हो जाएगा।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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