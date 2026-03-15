वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 15 से 21 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च तक का समय…
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (15- 21 मार्च 2026): वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता चीजों को साफ नजर से देखने का रहेगा। कई लोग इस समय अपने काम और रिश्तों को लेकर थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको कई बातों की समझ धीरे-धीरे मिलने लग सकती है। हफ्ते की शुरुआत सामान्य रह सकती है। रोज के काम चलते रहेंगे। जो लोग किसी जरूरी काम को लेकर परेशान थे, उन्हें अब थोड़ा रास्ता दिख सकता है। इस समय जरूरी रहेगा कि आप अपने कामों की एक साफ लिस्ट बनाकर चलें। जो काम जरूरी हैं, उन्हें पहले पूरा करें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। धीरे-धीरे और सोचकर उठाया गया कदम इस हफ्ते ज्यादा सही रहेगा। बातचीत में भी सादगी रखें। कई बार शांत रहकर की गई बात ज्यादा असर करती है।
Scorpio Weekly Love Horoscope, वृश्चिक लव राशिफल इस हफ्ते
रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता ठीक रह सकता है। पार्टनर के साथ कुछ जरूरी बातों पर चर्चा हो सकती है। अगर पहले कोई बात मन में रह गई थी तो उसे कहने का मौका मिल सकता है। जो लोग रिलेशन में हैं, उन्हें पार्टनर का साथ मिल सकता है। एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने से बचें। सिंगल लोगों की किसी दोस्त से बातचीत थोड़ी ज्यादा होने लग सकती है। हालांकि इस समय किसी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। चीजों को समय देना बेहतर रहेगा।
Scorpio Weekly Career Horoscope वृश्चिक करियर राशिफल इस हफ्ते
कामकाज के मामले में यह हफ्ता मेहनत का रहेगा। ऑफिस में कई लोगों के पास काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है। लेकिन अगर आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो परेशानी नहीं होगी।सीनियर की नजर आपके काम पर रह सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जो जिम्मेदारी मिली है, उसे समय पर पूरा करें। अगर कोई बड़ा काम सामने है तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर करना आसान रहेगा। सहकर्मियों से बातचीत बनाए रखें। टीम के साथ काम करने से काम जल्दी पूरा हो सकता है।
Scorpio Weekly Finance Horoscope वृश्चिक आर्थिक राशिफल इस हफ्ते
पैसों के मामले में हफ्ता सामान्य रह सकता है। आय और खर्च दोनों चलते रह सकते हैं। इसलिए खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। कुछ लोग घर या रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हालांकि फालतू खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं तो छोटी शुरुआत कर सकते हैं। हर हफ्ते थोड़ा पैसा अलग रखना आगे चलकर काम आ सकता है।
Scorpio Weekly Health Horoscope वृश्चिक सेहत राशिफल इस हफ्ते
सेहत के लिहाज से हफ्ता ठीक रह सकता है। हालांकि काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने आराम का भी ध्यान रखें। रोज थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। समय पर सोने की आदत बनाए रखें। खाने-पीने में भी संतुलन रखना जरूरी रहेगा। ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं तो सेहत सामान्य बनी रह सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट