वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 15 से 21 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 फरवरी तक का समय…
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (15- 21 फरवरी 2026): इस हफ्ते मन थोड़ा स्थिर रहेगा और अंदर से एक सुकून वाली हिम्मत महसूस होगी। अपने मन की साफ सोच पर भरोसा रखें, बात करते वक्त शांति रखें और लंबे समय के लक्ष्यों की ओर छोटे-छोटे कदम बढ़ाएं। काम और रिश्तों में मौके नजर आएंगे, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। सोच-समझकर बोलें, छोटी परेशानियों को आराम से सुलझाएं। रोजमर्रा की रूटीन बनाए रखें और बेवजह के झगड़ों से दूर रहें। धीरे और समझदारी से किए गए फैसले आपको स्थिरता देंगे, भरोसा बढ़ाएंगे और आने वाले समय के लिए अच्छे नतीजे देंगे।
वृश्चिक लव राशिफल- इस हफ्ते रिश्तों में प्यार तब बढ़ेगा जब आप सादगी से ख्याल रखेंगे और दिल की बात ईमानदारी से कहेंगे। छोटे-छोटे इशारे जैसे ध्यान रखना, साथ में कोई काम कर लेना या सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, रिश्ते को मजबूत बनाएगा। सिंगल हैं तो किसी क्लास, कोर्स या शांत माहौल वाली जगह पर किसी से मुलाकात हो सकती है। शुरुआत हल्की बातचीत और समान सोच से करें। बेवजह दबाव न बनाएं और किसी की परीक्षा लेने से बचें। वादा निभाएं और धैर्य रखें। किसी शांत शाम को खुलकर दिल की बात और हल्की हंसी-मजाक रिश्ते में गर्माहट और भरोसा बढ़ा सकता है।
वृश्चिक करियर राशिफल- कामकाज में इस हफ्ते फोकस और सही फैसलों की जरूरत रहेगी। एक समय पर एक ही काम करें, लिस्ट बनाकर चलें और जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न लें। मीटिंग में अपनी बात साफ रखें, काम की बातें रखें और जरूरत पड़ने पर टीम का साथ दें। सही समय पर दिया गया एक सुझाव आपको छोटी-सी लीडरशिप की जिम्मेदारी दिला सकता है। छोटे कोर्स, ट्रेनिंग या नई स्किल सीखने पर ध्यान दें। शांति से लगातार मेहनत करेंगे तो ऑफिस में आपकी इमेज बेहतर होगी और काम में धीरे-धीरे ठोस तरक्की दिखेगी। घमंड से बचें।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में इस हफ्ते सावधानी जरूरी है। अपने बिल्स चेक करें और एक गैर-जरूरी खर्च कम करने की कोशिश करें। छोटी-सी सेविंग का टारगेट बनाएं और उस पर टिके रहें। बिना पूरी जानकारी के किसी रिस्की ऑफर या जल्दबाजी वाले लोन से दूर रहें। कोई बड़ा सामान लेने से पहले तुलना करें और किसी भरोसेमंद इंसान से राय ले लें। थोड़ा-सा पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रखना फायदेमंद रहेगा। धीरे-धीरे और समझदारी से बचत करेंगे तो आने वाले हफ्तों में पैसों को लेकर मन ज्यादा शांत रहेगा। थोड़ा-थोड़ा बचाना शुरू करें।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए इस हफ्ते शांत रूटीन फायदेमंद रहेगा। नींद पूरी लें और हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक या स्ट्रेचिंग रोज करें। रोज कुछ मिनट सांस लेने की एक्सरसाइज करने से तनाव कम होगा। खाने में सब्जियां और होल ग्रेन ज्यादा रखें और टाइम पर खाना खाएं। रात में भारी खाना और देर तक मोबाइल देखने से बचें। अगर मन में तनाव हो तो 5–10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज या हल्का योग करें। रोज के छोटे-छोटे हेल्दी कदम आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे, दिमाग साफ रखेंगे और पूरे हफ्ते मूड ठीक रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि