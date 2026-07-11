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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई 2026: कैसा रहेगा आपके लिए यह वीक, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल:शुक्रवार और शनिवार काम की स्थिति सुधरेगी। प्रभावशाली लोग या अच्छे संपर्क मदद कर सकते हैं। सम्मान मिलेगा, पर कागज और निर्णय सोचकर करें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई 2026: कैसा रहेगा आपके लिए यह वीक, पढ़ें राशिफल

vrishchik rashi saptahik rashifal :सप्ताह कुछ रुकावटों से शुरू हो सकता है। सफर, काम, सड़क और बोलचाल में सावधानी रखें। कोई देरी या निराशाजनक खबर मन को भारी कर सकती है। मंगलवार को काम धीमा लगेगा और लोग आपकी बात गलत समझ सकते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति से बहस करना समाधान नहीं है। बादल आते हैं, पर गुजरते भी हैं। बुधवार से भाग्य का साथ बढ़ेगा। आय सुधर सकती है और बच्चों या युवा सदस्यों से खुशी मिलेगी। गुरुवार प्रार्थना, सेवा या शांत कामों की ओर ले जाएगा। इससे मन स्थिर होगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक लव राशिफल कैसा है?

रिश्तों में शुरुआत सावधानी मांगती है। सोमवार और मंगलवार जीवनसाथी या पार्टनर से तनाव ला सकते हैं। बाहर का दबाव घर में न लाएं। वृश्चिक की बात गहरी लगती है, इसलिए कटाक्ष से बचें। हर असहमति का फैसला उसी वक्त करना जरूरी नहीं। पहले भाग में प्रेम सामान्य या थोड़ा फीका लग सकता है। भरोसा परखने की कोशिश न करें। मंगलवार को भाषा पर नियंत्रण रखें। बुधवार से स्नेह लौटेगा। गुरुवार प्रेम के लिए बेहतर है और शुक्रवार साथ बैठने, भोजन या शांत शाम के लिए अच्छा रहेगा। सप्ताहांत में समाज से सम्मान मिलेगा, जिसका असर रिश्ते में भी नरमी ला सकता है। पंडित जी से करें चैट

वृश्चिक राशि साप्ताहिक करियर राशिफल कैसा है?

कामकाज शुरुआत में असमान रहेगा। मंजूरी में देरी, ऑफिस तनाव या आने जाने की परेशानी रफ्तार बिगाड़ सकती है। नया जोखिम न लें। जो काम टेबल पर है, पहले उसे पूरा करें। विद्यार्थी छोटे पढ़ाई सत्र बनाएं और तुलना से बचें। बुधवार आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आय और भाग्य का सहयोग काम में नया भरोसा देगा। गुरुवार कारोबारियों के लिए पुराने प्लान को फिर शुरू करने या छोटा नया कदम लेने के लिए ठीक हो सकता है। शुक्रवार करियर के लिए मजबूत है। वरिष्ठ, मेंटर या संपर्क मदद कर सकता है। शनिवार कारोबार में ऑर्डर या पूछताछ बढ़ा सकता है। फिर भी दस्तावेज ध्यान से देखें।

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वृश्चिक राशि साप्ताहिक धन राशिफल कैसा है?

धन में शुरुआत सावधानी से करें। सोमवार निवेश के लिए ठीक नहीं है। चमकदार वादा या दूसरों का दबाव देखकर पैसा न लगाएं। मंगलवार मिश्रित है। छोटी जोखिम वाली सोच भी तभी ठीक है जब रकम संभली हुई हो। बेचैनी में खर्च करना रिसाव बढ़ाएगा। बुधवार राहत दे सकता है। कमाई बढ़े या कोई स्रोत सक्रिय हो, तो आत्मविश्वास लौटेगा। गुरुवार कारोबार या साइड काम के लिए बेहतर है। शुक्रवार और शनिवार वित्तीय भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी, साझा संपत्ति या घर से जुड़े समर्थन का संकेत मिल सकता है। फिर भी संख्या दो बार जांचें। मन का संदेह कई बार सुरक्षा देता है।

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वृश्चिक राशि साप्ताहिक हेल्थ राशिफल कैसा है?

स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान शुरुआती दिनों में दें। वाहन, भीड़, सीढ़ी या औजारों के साथ जल्दबाजी न करें। बाएं पैर में दर्द, जकड़न या थकान महसूस हो तो आराम करें। मन कहीं और रहेगा तो छोटी चूक हो सकती है। तनाव भी ऊर्जा खींचेगा। चिड़चिड़ापन हो तो खुद को पूरी तरह अलग न करें। भरोसेमंद व्यक्ति से छोटी बात, प्रार्थना या दिनचर्या बदलना मदद करेगा। गुरुवार से स्वास्थ्य बेहतर लगेगा। शुक्रवार और शनिवार नींद, भोजन और काम की गति संभालें। मां या घर की बुजुर्ग महिला की सेहत पर भी नजर रखें।

सप्ताह की सलाह

पहले दो दिन शांत रहें। बुधवार से रास्ता खुलता है, पर हर अच्छे मौके को कागज और संयम के साथ ही स्वीकार करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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