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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 10 से 16 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Ishita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 16 मई तक का समय…

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 10 से 16 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (10- 16 मई 2026): इस हफ्ते कोई करीबी रिश्ता आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। बात पार्टनर, दोस्त, पति-पत्नी, बिजनेस पार्टनर या किसी ऐसे इंसान की हो सकती है जिसकी बात आपके फैसले पर असर डालती है। मन करेगा कि सामने वाला तुरंत साफ जवाब दे, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ शब्द नहीं, इंसान का व्यवहार ज्यादा सच दिखाएगा।

अगर कोई बात लंबे समय से अटकी हुई है तो अब उसे आराम से सामने रखने की जरूरत है। हर बातचीत को लड़ाई या इमोशनल टेस्ट मत बनाइए। जो पूछना है, सीधे पूछिए और फिर सामने वाले को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अगर पैसा, वादा, रिश्ता या कोई प्लान बीच में लटका हुआ है तो इस हफ्ते चीजें थोड़ी साफ हो सकती हैं।

हफ्ते के बीच में कोई छोटी-सी बात आपको समझा सकती है कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। कभी-कभी एक छोटा जवाब, निभाई हुई बात या सही समय पर दिया गया साथ बहुत कुछ साफ कर देता है। सप्ताह के आखिर तक आपको महसूस हो सकता है कि इस रिश्ते को बस थोड़ा धैर्य और साफ बातचीत चाहिए।

अगर सामने वाला धीरे चल रहा है तो सिर्फ यह मत देखिए कि जवाब कितनी जल्दी आया। यह भी देखिए कि सामने वाला कोशिश कर रहा है या नहीं। हर चीज अपने कंट्रोल में रखने की आदत इस हफ्ते रिश्तों को भारी बना सकती है।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

प्यार में इस हफ्ते ज्यादा सोचने से गलतफहमी बढ़ सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हर चुप्पी को परेशानी मत मानिए। कई बार सामने वाला सिर्फ थका हुआ या उलझा हुआ भी हो सकता है। आराम से की गई बातचीत रिश्ते को संभाल सकती है।

सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई शांत और समझदार इंसान आ सकता है। रिश्ता धीरे शुरू हो सकता है, लेकिन भरोसे वाला महसूस होगा। सिर्फ ड्रामा या एक्साइटमेंट देखकर फैसला मत लीजिए। इस हफ्ते सच्चाई और स्थिरता ज्यादा जरूरी रहेगी।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

काम में इस हफ्ते साफ बातचीत जरूरी रहेगी। कोई क्लाइंट, बॉस या पार्टनर आपके काम की दिशा तय कर सकता है। अधूरी बात सुनकर तुरंत रिएक्ट करने से बचिए। पहले पूरी जानकारी समझ लें।

बिजनेस में पार्टनरशिप, पेमेंट या डील से जुड़ी बातों को लिखित में रखना बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए भी एक सही सलाह बहुत काम आ सकती है। हर किसी की राय सुनने के बजाय अपने काम की जरूरत समझिए।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

इस हफ्ते पैसों का मामला किसी दूसरे इंसान से जुड़ सकता है। परिवार, पार्टनर या बिजनेस के कारण खर्च बढ़ सकता है। सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए हर बात पर हां कहना सही नहीं रहेगा।

अगर किसी को पैसा देना है या किसी से लेना है तो बात साफ रखें। तारीख और रकम दोनों ध्यान में रखें। समझदारी से किया गया फैसला आगे तनाव कम करेगा।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

रिश्तों का तनाव आपकी नींद और शरीर की थकान पर असर डाल सकता है। हर बात मन में दबाकर रखने से बेचैनी बढ़ सकती है। शरीर को आराम और शांत माहौल दोनों चाहिए।

हल्का खाना खाइए, पानी सही मात्रा में पीजिए और खुद को थोड़ा अकेला समय दीजिए। हर बात का जवाब तुरंत ढूंढने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शांत रहना इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी दवा रहेगा।

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वृश्चिक राशि वालों के लिए सलाह

इस हफ्ते लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान दीजिए। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दबाव कम और भरोसा ज्यादा होता है।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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