वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (1-7 नवंबर):बड़े जोखिम के बजाय छोटे फैसले इस वीक अच्छे

Scorpio Weekly :परिवार के साथ किसी सरल गतिविधि में शामिल होना भी मन हल्का कर सकता है। नाराजगी दूर करने का सबसे आसान तरीका कभी कभी समय पर माफी मांगना होता है।

किसी पुराने लक्ष्य से जुड़ी सफलता की उम्मीद बढ़ सकती है। सामाजिक दायरे में सक्रियता रहेगी, लेकिन मन कभी अधिक बेचैन होगा। शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से नौवें भाव में रहेगा। इससे उच्च शिक्षा, सलाह, यात्रा और भविष्य की दिशा पर ध्यान बढ़ सकता है। पुरानी राय को जांचकर नई जानकारी के साथ आगे बढ़ें। सप्ताह के बीच सिंह के दसवें भाव में चंद्रमा के आने से करियर, वरिष्ठों, सार्वजनिक छवि और परिणाम का रंग उभरेगा। यह बदलाव किसी पक्की घटना का संकेत नहीं है। इसे अपना व्यवहार और प्राथमिकताएं समझने का अवसर मानें। आपकी राशि से गुरु सिंह के दसवें भाव में है। इससे सीखने, बच्चों या अपने अनुभव पर भरोसा करने की इच्छा को काम और सार्वजनिक जिम्मेदारी से जोड़कर समझ सकते हैं। वहीं मंगल कर्क के नौवें भाव में है। वह पहल बढ़ाता है, पर प्रतिक्रिया में गर्मी भी ला सकता है। शनि मीन के पांचवें भाव में वक्री है, इसलिए पुराने वादे, समय और जिम्मेदारी को लेकर खुद से साफ बात करनी होगी। राहु कुंभ के चौथे और केतु सिंह के दसवें भाव में हैं। कोई नया आकर्षण आपको पुराने भरोसे से दूर न ले जाए। इसके बाद कन्या के ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रों, टीम, संपर्क और लंबित लाभ से जुड़ी छोटी बातों को साफ करेगा। बुध तुला में वक्री है, इसलिए दस्तावेज, अधूरी बातचीत और निर्णय की शर्त दोबारा पढ़ना उपयोगी होगा। सप्ताहांत में तुला के बारहवें भाव का चंद्रमा खर्च, नींद, निजी समय और अधूरे विषय को सामने लाएगा। शुक्र भी वक्री होकर कन्या में लौटेगा। इसलिए संबंध, खर्च और सुविधा के पुराने निर्णय की समीक्षा ठीक रहेगी।

वृश्चिक राशि लवलाइफ कैसी? अपनी खुशी दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर न रखें। छोटी गलतफहमी को समय पर समझाकर रिश्ते में आराम बनाए रखें। संबंधों पर शुक्र की वक्री चाल का असर खास तौर पर समझदारी से लेना होगा। वह पहले तुला के बारहवें और बाद में कन्या के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इसका मतलब कोई संबंध अपने आप खराब होना नहीं है। इतना जरूर है कि पुराने वादे, सुविधा, समय और अपेक्षाएं फिर चर्चा में आ सकती हैं। बुध का तुला में वक्री रहना एक बात के अलग अर्थ निकलने की संभावना दिखाता है। इसलिए अस्पष्ट संदेश को नाराजगी समझने से पहले पूछ लेना बेहतर होगा। यदि आप किसी नए परिचय को समझ रहे हैं तो जल्दी जवाब लेने का दबाव न बनाएं। पुराने रिश्ते में आप दोनों के बीच काम बांटने का मुद्दा हो तो इसे प्रेम की परीक्षा न बनाएं। जब कोई परिवार के सदस्य से जुड़ी बात सामने आए, तब एक साथ कई लोगों की राय लेने की बजाय सीधे संबंधित व्यक्ति से चर्चा करें। दूसरे की निजता का मान रखें।

वृश्चिक करियर काम का दबाव और संभावना दोनों बढ़ेंगी। छात्रों को समय पर तैयारी और ऑफिस वालों को व्यवस्थित फॉलोअप उपयोगी होगा। कर्मक्षेत्र पर शनि का मीन के पांचवें भाव में वक्री होना बताता है कि हर लक्ष्य के पीछे व्यवस्था और अनुशासन चाहिए। गुरु सिंह के दसवें भाव में सीखने और अपने कौशल को ठीक जगह इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। बुध के वक्री होने से मीटिंग की तारीख, फाइल, मेल या पाठ्यक्रम की बारीकियां दोबारा जांचें। राहु कुंभ के चौथे भाव में अलग रास्ता आजमाने की इच्छा जगा सकता है। उस उत्साह को तैयारी और वरिष्ठों से मिली साफ प्रतिक्रिया के साथ ही आगे बढ़ाएं। नौकरी करने वाले अपने दिन का पहला हिस्सा सबसे जरूरी काम के लिए रखें। टीम में किसी की गति अलग हो तो झुंझलाने की बजाय समय सीमा स्पष्ट करें। कारोबार में ग्राहक से कही गई कीमत, डिलीवरी और भुगतान की शर्त लिखित में रखें। छात्रों को एक साथ कई विषय खोलने से ज्यादा फायदा नियमित रिवीजन से होगा। छोटे टेस्ट खुद लें और जहां गलती हो, वहीं दोबारा पढ़ें। किसी प्रशंसा या आलोचना को अपनी पूरी क्षमता का फैसला न मानें। मेहनत का साफ रिकॉर्ड आपके काम आएगा।

वृश्चिक धन अतिरिक्त आय या लंबित भुगतान की चर्चा हो सकती है। अचानक कमाई पर खर्च का विस्तार न करें। कारोबार की शर्तें सावधानी से देखें। धन संबंधी दृष्टि से राहु का कुंभ के चौथे भाव में होना नए संपर्क से अवसर के प्रति आकर्षण बढ़ा सकता है। मगर केतु सिंह के दसवें भाव में उत्साह और संतोष के बीच अंतर दिखाएगा। गुरु सिंह के दसवें भाव में बड़ी तस्वीर समझने में मदद कर सकता है, पर निवेश का नतीजा ग्रह देखकर तय नहीं किया जा सकता। शुक्र के वक्री रहते सौंदर्य, आराम और रिश्तों पर खर्च का निर्णय बदल सकता है। बुध की वक्री चाल के कारण भुगतान विवरण फिर जांचें। बचत का तय हिस्सा पहले अलग रखें। किसी से उधार लेना या देना जरूरी हो तो रकम, तारीख और शर्त साफ लिखें। घर, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बात आगे बढ़ सकती है, पर पहले जरूरत और अपनी भुगतान क्षमता की तुलना करें। पहले से चल रहे कारोबार में लंबित बिल, रिफंड, टैक्स के कागज या दोहराए जा रहे सब्सक्रिप्शन की जांच लाभकारी होगी। बड़े जोखिम के बजाय छोटे, समझे हुए फैसले इस सप्ताह ज्यादा आराम देंगे। किसी मित्र का उत्साह आपके बजट का विकल्प नहीं है।

वृश्चिक हेल्थ मन की बेचैनी कम करना महत्वपूर्ण होगा। फोन लगातार देखने और देर तक काम करने से आराम घट सकता है। मंगल का कर्क के नौवें भाव में रहना गतिविधि बढ़ाने वाला प्रतीक है, लेकिन इससे बीमारी का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। शनि मीन के पांचवें भाव में वक्री रहकर पुरानी आदतों और आराम के समय की समीक्षा की याद दिलाता है। चंद्रमा के भाव बदलने से कभी मेलजोल की इच्छा, कभी निजी समय की जरूरत ज्यादा महसूस हो सकती है। दोनों सामान्य हैं। लगातार काम और स्क्रीन के बीच कुछ मिनट की दूरी रखें। सुबह उठने, भोजन और सोने के लिए जितना संभव हो निश्चित समय चुनें। बाहर जाना हो तो पानी और हल्का भोजन साथ रखना उपयोगी रहेगा। थके होने पर कठिन बातचीत टाल दें। व्यायाम को चुनौती न बनाएं, हल्की सैर या स्ट्रेचिंग भी ठीक है। कोई तकलीफ बनी रहे या बढ़े तो ज्योतिषीय अनुमान लगाने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लें। अपने मन को शांत रखने के लिए दोस्तों से सहज बातचीत, किताब या कुछ देर बिना स्क्रीन बैठना मदद दे सकता है। अगले सप्ताह की तैयारी में आराम भी शामिल रखें।