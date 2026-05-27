वृश्चिक राशिफल 27 मई 2026: आज वृश्चिक राशि वालों को एकादश भाव का चंद्रमा देगा लाभ, पढ़ें राशिफल
aaj ka vrishchik rashifal 27 may 2026: आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और लाभ देगा। पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Aaj ka Vrishchik Rashifal:कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए समय व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा डिस्टर्बिंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आर्थिक और व्यवसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य और रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, जबकि प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय बैलेंस करके रहें और और थोड़ा धैर्य रखें। आपको इससे लाभ होगा।
Scorpio Love Horoscope, वृश्चिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों के मामले में समय थोड़ा मिला-जुला दिखाई पड़ रहा है। नए प्रेम संबंधों की स्थिति अभी बहुत उत्साहजनक नहीं कही जाएगी और मनचाहे परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। संतान पक्ष की स्थिति भी मध्यम रहेगी और उनकी चिंता मन को परेशान कर सकती है। हालांकि वैवाहिक जीवन पूरी तरह खराब नहीं रहेगा। जीवनसाथी का साथ बना रहेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना इस समय लाभकारी रहेगा।
Scorpio money Horoscope, वृश्चिक मनी राशिफल
व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टि से समय काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एकादश भाव का चंद्रमा आय के नए-नए स्रोत बनाने का कार्य करेगा। पुराने स्रोतों से भी धन प्राप्ति के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। निवेश के मामलों में समय अनुकूल कहा जाएगा, हालांकि हर निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।
Scorpio career Horoscope, वृश्चिक करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में आपको इस समय लाभ के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए लाभ के लिए कोशिश करें और अपनी गति से आगे बढ़े रहें। आपके प्रमोशन के योग हैं और जिन लोगों ने पेपर डाल दिए हैं उनके लिए नई नौकरी के योग बन रहे हैं।
Scorpio Health Horoscope, वृश्चिक हेल्थ राशिफल
वृश्चिक राशि के एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जबकि पंचम भाव में शनि, षष्ठ भाव में मंगल, सप्तम भाव में सूर्य-बुध और अष्टम भाव में शुक्र तथा गुरु स्थित हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा मध्यम दिखाई पड़ रहा है। विशेष रूप से रक्त से संबंधित परेशानी, कमजोरी या थकान जैसी स्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। षष्ठ भाव का मंगल आपको रोगों से लड़ने की शक्ति तो देगा, लेकिन लापरवाही करने पर छोटी-बड़ी परेशानी भी दे सकता है। इसलिए खान-पान, नींद और दिनचर्या को संतुलित रखना आवश्यक रहेगा। मानसिक रूप से भी कभी-कभी बेचैनी या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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पुरस्कार
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Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
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