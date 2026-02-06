वृश्चिक राशिफल 6 फरवरी 2026: आज धन का फ्लो अच्छा रहेगा, लवलाइफ में बाहरी दखल से होगी परेशानी, जानें कैसा रहेगा दिन
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope Today: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। आज धन का फ्लो अच्छा रहेगा, लवलाइफ में बाहरी दखल से होगी परेशानी, जानें कैसा रहेगा दिन
Scorpio Horoscope Today 6 February 2026:आप समझदार आज लव अफेयर को खुलकर बात करके बेहतर बनाएं। आज आपके सामने प्रोफेशनल चैलेंज आ सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से टैकल करना होगा। आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल चैलेंज को सोल्व करने में मदद करेगा। आज आप अपने धन को भी सावधानी से संभालें। लवलाइफ में आपकी पार्टनर से बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें और बहस से बचें। आज आर्थिक तौप पर कोई बड़ी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल पर कंट्रोल करना होगा, इससे आपको हेल्दी रहने में मदद मिलेगी। आज आपकी वर्क लाइफ में कई चैलेंज आ सकते हैं, जिन्हें आपको सोल्व करना है और इस परिस्थिति को डटकर मुकाबला करें।
वृश्चिक लव राशिफल
आज आपकी लवलाइफ में बाहर वाले दखल दे सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसिलए बाहर वालों के दखल को अपनी लवलाइफ मों ना होने दें। आपके लिए जरूरी है कि इसे कंट्रोल करें। आज धैर्य रखें और दिल से पार्टनर की बात को सुनें। आपको आज पुरानी बातों को भी फिर से खोदकर नहीं निकालना है. इससे लवर अपसेट हो सकता है, फिलहाल इससे बचने की कोसिश करें। दोपहर का समय वेकेशन पर जाने के लिए अच्छा है। आज लवर को पर्सनल स्पेस दें, उसको सुनें, अपनी सोच को उस पर ना थोपें। आपको पार्टनर की बात को सुनना चाहिए, उसके सजेशन को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर आपको अच्छी सलाह दे सकता है। उसके सजेशन को बड़ फैसले लेते समय ध्यान रखें।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज वृश्चिक राशि वालों की पर्फोर्मेंस ऑफिस में खास हो सकती है। एक सीनियर आपकी पर्फोर्मेंस को खराब करने की कोशिश करेगा, वो अनचाही दखल दे सकता है और इससे आप डिस्टर्ब होंगे और आपकी पर्फोमेंस खराब हो सकती है, इसलिए अपनी पर्फोर्मेंस को बेहतर करने के लिए काम करें और इस मामले को डिप्लोमेटिकली संभालें। आईटी, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल, मकेनिकल, हास्पिटेलिटी के प्रोफेशनल आज विदेश में नौकरी के मौके देखेंगे। बैंकर, अकाउंटेंटस को अपनी कैलकुलेशन को लेकर सावधान रहना चाहिए। कुछ ऑटो एक्सपर्ट अपनी सैलरी और डेजिग्नेशन में वृद्धि देख सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वो लोग आज पेपर डाल सकते हैं। आप इसके लिए अपना रिज्यूमे जॉब पोर्टल पर अपडेट करें।
वृश्चिक मनी राशिफल
आप यह जानकर खुश होंगे कि आज धन का फ्लो अच्छा रहेगा और आपके पास एक नहीं कई जगह से पैसा आएगा। कुछ लोगों इस पैसों का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए करेंगे। आपको एक प्रोपर फाइनेंशियल प्लान पर टिके रहना है, इससे पैसा स्मार्ट तरीके से निवेश करने में मदद मिलेगी। आज कुछ व्यापारी भी पैसा स्टाक मार्केट में निवेश करेंगे। आज इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दोस्त और भाई-बहन को बड़ी रकम उधार ना दें, इसके वापस आने के चांस बहुत कम है, इसलिए इसे लेकर केयरफुल रहें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत वृश्चिक राशि वालों को परेशान नहीं करेगी। जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत है, उन लोगों को सिरदर्द हो सकता है। इन लोगों को मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ सकती है। आज डाइट में थोड़ा बदलाव करें, खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। कुछ बच्चों में आज साइनस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रैस है, तो आपको फिलहाल इसे घर से दूर रखना अच्छा होगा। आप आज ध्यान करें कि जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। आज के दिन से आज जिम जाने और योग सेशन लेने की शुरुआत भी कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां