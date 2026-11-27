आज (27 नवंबर 2026) का वृश्चिक राशि को किसी अप्रिय खबर से निराशा होने की संभावना , निवेश ना ही करें
Aaj ka vrishchik rashi rashifal: आज कोशिश करें कि निवेश से जुड़ा कोई काम ना करें, आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जो आपको अच्छी ना लगे
जीवनसाथी के साथ बातचीत में आज आपकी बेचैनी साफ महसूस होगी। मन पर अनावश्यक तनाव रहेगा और किसी बात का उत्तर तुरंत देने की इच्छा होगी। दिन की शुरुआत से ही ध्यान बंटा हुआ लगेगा। किसी अप्रिय खबर से निराशा होने की संभावना है, इसलिए हर सुनाई बात को अंतिम नतीजा मानने से बचें। आज बड़े निर्णयों की तुलना में परिचित काम ज्यादा सहज रहेंगे। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। रोज के छोटे दायित्व पूरे होने पर कुछ संतोष होगा, लेकिन भीतर की उदासी पूरी तरह तुरंत नहीं हटेगी। सड़क पर चलते समय और काम करते हुए ध्यान बनाए रखना आज की साफ चेतावनी है। किसी बहस में पड़ने से मन का बोझ और बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि की करियर लाइफ में आज क्या है
दफ्तर में अपनी भूमिका और सम्मान का प्रश्न मन में प्रमुख रहेगा। वृश्चिक राशि के पहले भाव में सूर्य अधिकार और वरिष्ठों से जुड़ी बात को केंद्र में लाएगा। किसी निर्देश को सुनते समय आत्मसम्मान ज्यादा संवेदनशील रहेगा। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु पद की दौड़ से मन हटाएगा और जिम्मेदारी से कुछ पीछे होने की इच्छा देगा। इस कारण सामने रखा काम करते हुए भी उससे भावनात्मक दूरी रहेगी। नियमित काम पूरा करने के लिए दिन अपेक्षाकृत सहज है। विद्यार्थियों का ध्यान बीच बीच में दूसरी बातों की ओर जाएगा। आज पढ़ाई में छोटे हिस्से दोहराना उपयोगी रहेगा। करियर से जुड़े असंतोष को किसी एक दिन के अनुभव का पूरा निष्कर्ष मानने की प्रवृत्ति रहेगी। काम का परिचित क्रम संभालने पर व्यस्त समय कुछ व्यवस्थित महसूस होगा।
वृश्चिक राशि की मनी लाइफ में आज क्या है
नया निवेश करने के लिए आज का संकेत कमजोर है। लाभ की उम्मीद में लिया गया जल्दबाजी का निर्णय बाद में असहज कर सकता है। मन की बेचैनी पैसे से जुड़े सवालों को वास्तविक स्थिति से अधिक भारी बनाएगी। किसी आर्थिक अवसर की चर्चा होगी तो भरोसा और संदेह साथ चलेंगे। आज निवेश का निर्णय स्थगित रखें। रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान टिकाना अपेक्षाकृत आसान होगा। बड़ी कमाई या आर्थिक राहत का स्पष्ट वादा आज के संकेत नहीं करते। इसलिए धन के मामले में दिन का मुख्य विषय उपलब्ध स्थिति को समझना रहेगा। किसी चर्चा का अधूरा उत्तर भी मन में देर तक घूमेगा।
वृश्चिक राशि की लव लाइफ में आज क्या है
दांपत्य में तालमेल बनाए रखना आज मुख्य बात होगी। अपनी परेशानी समझाने की इच्छा रहेगी, लेकिन शब्दों का स्वर अपेक्षा से कड़ा हो जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम मन में उदासी और बेचैनी रखेगा, इसलिए करीबी व्यक्ति की बात ज्यादा गहराई से लगेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत रहेगा। मुलाकात या बातचीत से बहुत बड़ी तसल्ली की अपेक्षा रखने पर मन खिन्न होगा। जीवनसाथी से एक समय में एक ही विषय पर बात करें। परिवार के बीच रहते हुए भी कुछ देर अलग बैठने की इच्छा होगी। किसी अप्रिय सूचना की संभावना रिश्तों में अतिरिक्त संवेदनशीलता लाएगी। बात का पूरा संदर्भ मिलने तक मन सवाल करता रहेगा।
वृश्चिक राशि की हेल्थ लाइफ में आज क्या है
तनाव और ध्यान का बिखराव दिन की मुख्य असुविधा रहेंगे। सेहत के किसी निश्चित नतीजे का संकेत नहीं है, लेकिन व्यस्तता के बीच थकान ज्यादा महसूस होने की संभावना है। काम करते समय मन किसी दूसरी बात में उलझा रहेगा। रास्ते की आवाजाही में भी यही मानसिक बिखराव सावधानी मांगेगा। यात्रा या रोज के आवागमन में पर्याप्त फुरसत रखें। दिन का भार मुख्यतः मन पर रहेगा और हर काम में अतिरिक्त जल्दी उसकी तीव्रता बढ़ाएगी। परिचित दिनचर्या कुछ स्थिरता देगी। शाम को शांत वातावरण की जरूरत महसूस होगी और अनावश्यक बातचीत से दूरी अच्छी लगेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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