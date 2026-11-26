Scorpio horoscope in hindi: किसी करीबी के लिए छोटा सहयोग करने का विचार आए तो अपनी सहज क्षमता तक रहें। अपनों के साथ शांत बातचीत अधिक अच्छी लगेगी।

झलंबे समय से अटकी रकम मिलने की संभावना आज बनेगी। जिस पैसे का इंतजार खिंच रहा था, उसकी बात फिर सामने आएगी। इससे राहत की उम्मीद जगेगी, हालांकि दूसरे कामों के मनमाफिक नतीजे न मिलने पर मन खिन्न रहेगा। दिन में खुशी और असंतोष साथ महसूस होंगे। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घर की किसी सुविधा को पाने की तीखी इच्छा और बेचैनी देगा। अचानक घर से जुड़े विषय में रुचि बढ़ेगी और उसी पर ध्यान अटक जाएगा। बच्चों की बेहतर कोशिशें दिन का अच्छा पक्ष रहेंगी। उनका साथ मन को संभालेगा। आज की साफ चेतावनी है कि भावनाओं के तेज बहाव में बड़ा आर्थिक या निजी निर्णय न लें। परिणाम पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन रहेगा, इसलिए ठहराव उपयोगी होगा।

काम में अपनी मेहनत और सामने आए नतीजे के बीच अंतर चुभेगा। जितनी संतुष्टि की उम्मीद थी, उतनी न मिलने से उत्साह कुछ कम रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के सातवें भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के आठवें भाव में आएगा। आरंभ में जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क की बात प्रमुख होगी। उसके बाद चंद्राष्टम मन को उदास या बेचैन रखेगा और नियमित काम अधिक सहज लगेंगे। नौकरी में रोज की जिम्मेदारियां निभाने पर ध्यान टिकेगा। कारोबारी चर्चा का हर पहलू तत्काल तय होने की अपेक्षा मन पर दबाव बढ़ाएगी। बच्चों की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। आज अपने हिस्से के परिचित काम को क्रम से पूरा करें।

वृश्चिक राशिफल धन रुकी रकम के लिए किए गए प्रयासों में आज अनुकूलता है। धन मिलने की संभावना राहत देगी, पर उपलब्ध रकम की तस्वीर उसके आने पर ही साफ होगी। किसी आर्थिक बातचीत में पुराना इंतजार फिर याद आएगा। तुला राशि के बारहवें भाव में स्वराशि का शुक्र स्नेह जताने और सुखसुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। कोई पसंदीदा शौक भी जेब पर असर डाल सकता है। कमाई की उम्मीद के साथ खर्च का आकर्षण रहेगा। काम में सोचसमझकर लिया गया सीमित जोखिम ही विचार के योग्य होगा। भावनात्मक संतोष पाने के लिए महंगी चीज लेने का मन बने तो निर्णय कुछ देर रोकें। आर्थिक राहत की संभावना और खर्च की इच्छा आज साथ चलेंगी।

वृश्चिक राशिफल लव बच्चों का साथ आज आपके मन को सबसे अधिक सहारा देगा। उनकी बेहतर कोशिशों पर बात होगी और परिवार में उनसे जुड़ा सुखद पल आएगा। जीवनसाथी की मौजूदगी दिन के शुरुआती हिस्से में खास महत्व रखेगी। किसी साझा विषय पर चर्चा होगी तो सामने वाले की बात भी आपके मन में रहेगी। बाद में मन की उदासी के कारण उसी बातचीत को अलग ढंग से देखने लगेंगे। स्नेह जताने के लिए कुछ खरीदने या आराम का समय साथ बिताने की इच्छा होगी। घर के माहौल को लेकर बेचैनी भी बनी रहेगी।

वृश्चिक राशिफल हेल्थ आज मन की बेचैनी आपके आराम के अनुभव पर असर डाल सकती है। असंतोष के कारण सामान्य थकान भी अधिक महसूस होने की संभावना है। परिचित दिनचर्या में रहना सहज लगेगा और बारबार योजना बदलना बोझ बनेगा। घर में आराम की इच्छा बढ़ेगी, हालांकि मन जल्दी संतुष्ट नहीं होगा। बच्चों के साथ कुछ समय बिताने पर ध्यान उलझन से हटेगा। स्वास्थ्य के विषय में अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। कोई तकलीफ महसूस हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। सड़क पर चलते या गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान रास्ते पर रखें। दिन का शांत हिस्सा अपने लिए मिलने पर मन को कुछ राहत होगी

क्या करें

अटकी रकम के विषय में संबंधित व्यक्ति से शांत ढंग से बात करें।

क्या न करें

मन खराब होने पर तुरंत खरीदारी का फैसला न लें।