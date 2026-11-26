वृश्चिक राशिफल में आज (26 नवंबर 2026) की साफ चेतावनी, भावनाओं में बड़ा आर्थिक या निजी निर्णय न लें
Scorpio horoscope in hindi: किसी करीबी के लिए छोटा सहयोग करने का विचार आए तो अपनी सहज क्षमता तक रहें। अपनों के साथ शांत बातचीत अधिक अच्छी लगेगी।
झलंबे समय से अटकी रकम मिलने की संभावना आज बनेगी। जिस पैसे का इंतजार खिंच रहा था, उसकी बात फिर सामने आएगी। इससे राहत की उम्मीद जगेगी, हालांकि दूसरे कामों के मनमाफिक नतीजे न मिलने पर मन खिन्न रहेगा। दिन में खुशी और असंतोष साथ महसूस होंगे। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घर की किसी सुविधा को पाने की तीखी इच्छा और बेचैनी देगा। अचानक घर से जुड़े विषय में रुचि बढ़ेगी और उसी पर ध्यान अटक जाएगा। बच्चों की बेहतर कोशिशें दिन का अच्छा पक्ष रहेंगी। उनका साथ मन को संभालेगा। आज की साफ चेतावनी है कि भावनाओं के तेज बहाव में बड़ा आर्थिक या निजी निर्णय न लें। परिणाम पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन रहेगा, इसलिए ठहराव उपयोगी होगा।
वृश्चिक राशिफल करियर
काम में अपनी मेहनत और सामने आए नतीजे के बीच अंतर चुभेगा। जितनी संतुष्टि की उम्मीद थी, उतनी न मिलने से उत्साह कुछ कम रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के सातवें भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के आठवें भाव में आएगा। आरंभ में जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क की बात प्रमुख होगी। उसके बाद चंद्राष्टम मन को उदास या बेचैन रखेगा और नियमित काम अधिक सहज लगेंगे। नौकरी में रोज की जिम्मेदारियां निभाने पर ध्यान टिकेगा। कारोबारी चर्चा का हर पहलू तत्काल तय होने की अपेक्षा मन पर दबाव बढ़ाएगी। बच्चों की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। आज अपने हिस्से के परिचित काम को क्रम से पूरा करें।
वृश्चिक राशिफल धन
रुकी रकम के लिए किए गए प्रयासों में आज अनुकूलता है। धन मिलने की संभावना राहत देगी, पर उपलब्ध रकम की तस्वीर उसके आने पर ही साफ होगी। किसी आर्थिक बातचीत में पुराना इंतजार फिर याद आएगा। तुला राशि के बारहवें भाव में स्वराशि का शुक्र स्नेह जताने और सुखसुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। कोई पसंदीदा शौक भी जेब पर असर डाल सकता है। कमाई की उम्मीद के साथ खर्च का आकर्षण रहेगा। काम में सोचसमझकर लिया गया सीमित जोखिम ही विचार के योग्य होगा। भावनात्मक संतोष पाने के लिए महंगी चीज लेने का मन बने तो निर्णय कुछ देर रोकें। आर्थिक राहत की संभावना और खर्च की इच्छा आज साथ चलेंगी।
वृश्चिक राशिफल लव
बच्चों का साथ आज आपके मन को सबसे अधिक सहारा देगा। उनकी बेहतर कोशिशों पर बात होगी और परिवार में उनसे जुड़ा सुखद पल आएगा। जीवनसाथी की मौजूदगी दिन के शुरुआती हिस्से में खास महत्व रखेगी। किसी साझा विषय पर चर्चा होगी तो सामने वाले की बात भी आपके मन में रहेगी। बाद में मन की उदासी के कारण उसी बातचीत को अलग ढंग से देखने लगेंगे। स्नेह जताने के लिए कुछ खरीदने या आराम का समय साथ बिताने की इच्छा होगी। घर के माहौल को लेकर बेचैनी भी बनी रहेगी।
वृश्चिक राशिफल हेल्थ
आज मन की बेचैनी आपके आराम के अनुभव पर असर डाल सकती है। असंतोष के कारण सामान्य थकान भी अधिक महसूस होने की संभावना है। परिचित दिनचर्या में रहना सहज लगेगा और बारबार योजना बदलना बोझ बनेगा। घर में आराम की इच्छा बढ़ेगी, हालांकि मन जल्दी संतुष्ट नहीं होगा। बच्चों के साथ कुछ समय बिताने पर ध्यान उलझन से हटेगा। स्वास्थ्य के विषय में अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। कोई तकलीफ महसूस हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। सड़क पर चलते या गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान रास्ते पर रखें। दिन का शांत हिस्सा अपने लिए मिलने पर मन को कुछ राहत होगी
क्या करें
अटकी रकम के विषय में संबंधित व्यक्ति से शांत ढंग से बात करें।
क्या न करें
मन खराब होने पर तुरंत खरीदारी का फैसला न लें।
कल का राशिफल
कल निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। काम और सड़क पर सावधानी रखें। अनचाहा तनाव रहेगा, अप्रिय समाचार की संभावना है। दांपत्य में तालमेल की जरूरत होगी। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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