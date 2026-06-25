वृश्चिक राशिफल 25 जून 2026: 9वें भाव में बुध, गुरु और शुक्र के कारण मार्गदर्शन के लिए मजबूत समय

aaj ka Vrishchik Rashifal: यह दिन परदे के पीछे की योजना, बजट की समीक्षा या छोटे-छोटे लंबित कागजी काम निपटाने के लिए ज्यादा बेहतर है। शाम तक मन थोड़ा नरम पड़ सकता है।

चंद्रमा आपके बारहवें भाव में आ गया है। ऐसे में थोड़ा पीछे हटने, शोर से दूर रहने और बीते दिनों को भीतर ही भीतर समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। आप सामान्य से ज्यादा थके हुए लग सकते हैं या छोटी-मोटी बातों में दिलचस्पी कम हो सकती है। यह कमजोरी नहीं है। यह आपका भीतर का मन है जो ध्यान मांग रहा है। काम में वे कार्य अच्छे चलेंगे जिनमें शांत फोकस चाहिए। मीटिंग्स थोड़ी थकाऊ लग सकती हैं। अगर कोई जरूरी न होने वाली चर्चा आगे खिसकाई जा सके, तो ऐसा करना ठीक रहेगा। परिवार में, खासकर करीबी रिश्तेदार से जुड़ी कोई बात पुरानी खीझ जगा सकती है। तनाव की जड़ आज की स्थिति से ज्यादा पुराने भ्रम में हो सकती है। खुद को तेज बहस में न खींचें। आपकी बातों का असर इस समय गहरा रह सकता है, इसलिए कटु शब्द जरूरत से ज्यादा देर तक गूंज सकते हैं। शांत डिनर या किसी पुराने दोस्त से फोन पर बात दृष्टिकोण को संतुलित कर सकती है।

वृश्चिक लव राशिफल मंगल, जो आपका स्वामी ग्रह है, इस समय साझेदारी के क्षेत्र से गुजर रहा है। इससे रिश्तों में हल्की गर्माहट के साथ थोड़ी तिक्तता भी आ सकती है। आपको लग सकता है कि जीवनसाथी या साथी कुछ दूर हैं, या घर की छोटी बात जरूरत से ज्यादा बढ़ाई जा रही है। उंगली उठाने से पहले अपने तनाव को जांचें। सुबह कही गई कड़वी बात पूरे दिन ठंडा माहौल बना सकती है। साथ रहते हैं तो घर का वातावरण थोड़ा भारी लग सकता है। ऐसे में लंबी भावनात्मक बहस से बेहतर है कि कोई छोटा काम साथ कर लें, जैसे खाना बनाना या अलमारी ठीक करना। इससे तनाव ज्यादा आसानी से हल्का होगा। अकेले वृश्चिक राशि वालों को किसी सहकर्मी के जरिए सामाजिक निमंत्रण मिल सकता है, लेकिन नए संबंधों के आसपास ऊर्जा थोड़ी धुंधली है। सामने वाले की मंशा पूरी तरह साफ न लगे। बातचीत का आनंद लें, पर उम्मीदों को जमीन पर रखें। जो रिश्ता पहले कठिन दौर से गुजर चुका है, उसमें आज बड़ी बातों से नहीं बल्कि चुपचाप साथ रहने और छोटे ध्यान से समझ बढ़ सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल नौवें भाव में बुध, गुरु और शुक्र की उपस्थिति आम तौर पर सीखने, मार्गदर्शन और बड़े नजरिए के लिए मजबूत समय दिखाती है। लेकिन आज आराम चाहने वाली चंद्र स्थिति के कारण मन बारीक बातें पकड़ने में थोड़ा ढीला रह सकता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नया विषय शुरू करने के बजाय रिवीजन बेहतर रहेगा। कोई स्टडी पार्टनर या मेंटर काम की सलाह दे सकता है, लेकिन असली काम आपकी अपनी शांत तैयारी से होगा। काम पर किसी वरिष्ठ या क्लाइंट से बातचीत में धैर्य की जरूरत पड़ सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी बात पूरी तरह सुनी नहीं जा रही। जोर डालने के बजाय दोपहर बाद शांत तरीके से अपनी बात फिर रखें। यात्रा, दूरस्थ संपर्क या बाहरी अवसर से जुड़ी कोई संभावना सामने झलक सकती है, पर अभी उसे पकड़ने का समय नहीं है। आज का दिन रिसर्च और अपनी बात को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए रखें। करियर की दिशा स्थिर है, लेकिन आज उसकी चाल जानबूझकर धीमी है।

वृश्चिक धन राशिफल इशारा है कि अगर ध्यान न रखा गया तो खर्च चुपचाप आय से थोड़ा आगे निकल सकता है। यह किसी बड़े संकट जैसा नहीं, बल्कि छोटे-छोटे रिसाव जैसा है। जैसे कोई सब्सक्रिप्शन जो बंद करना भूल गए हों, अचानक किया गया ऑनलाइन ऑर्डर, या दोस्त के साथ महंगा बिल बांटने का सहज फैसला। खाते से क्या निकल रहा है, उस पर नजर रखें। अगर भाई-बहन या पड़ोसी उधार या आर्थिक मदद मांगे, तो विनम्र रहें लेकिन शर्तें साफ रखें। इस समय आपकी बचत को सुरक्षा चाहिए। निवेश के फैसले, खासकर जल्दी रिटर्न का वादा करने वाली चीजों में, टालना बेहतर है। ग्रह स्थिति सट्टात्मक मामलों में साफ निर्णय का साथ नहीं देती। पैसों के मामले में सबसे अच्छा कदम रहेगा कि महीने का बजट देखें और एक अनावश्यक खर्च पहचानें जिसे कम किया जा सके। यही छोटा कदम आपको खरीदारी से ज्यादा मानसिक शांति देगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल शरीर सामान्य से ज्यादा आराम की मांग कर सकता है। बनी हुई थकान या हल्की पाचन असुविधा को नजरअंदाज न करें। बारहवें भाव का चंद्रमा कभी-कभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा नीचे ला सकता है, इसलिए आज रात अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। दोपहर में बहुत भारी या तला-भुना भोजन न लें। हल्का और गरम खाना पेट पर बेहतर बैठेगा। मानसिक तनाव कंधों में जकड़न या हल्के सिरदर्द की तरह उभर सकता है। गरम पानी से नहाना और स्क्रीन से दूर कुछ शांत समय बहुत राहत दे सकता है। अगर जुकाम जैसा महसूस हो, तो शुरुआती स्तर पर आराम और गरम पेय का सहारा लें। सपने ज्यादा गहरे या अजीब लग सकते हैं। उनमें ज्यादा मतलब न खोजें। यह सिर्फ मन का जमा हुआ बोझ साफ करने का तरीका है। दस मिनट की ताजी हवा में सैर भी आपको जमीन से जोड़े रखेगी।