आज का वृश्चिक राशिफल 23 नवंबर 2026 : मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा
Scorpio horoscope in hindi: आज रिश्तों में दिन की अच्छी बातों को बांटने का मन होगा और परिवार के बीच आपका उत्साह साफ नजर आएगा।
मन में खुशी और कुछ अच्छा कर दिखाने का उत्साह रहेगा। पढ़ाई में सफलता की दिशा खुलेगी और नौकरी करने वालों का आत्मविश्वास मजबूत होगा। अपनी तैयारी पर भरोसा रहेगा, इसलिए सामने आया काम संभालने की इच्छा भी बढ़ेगी। दफ्तर के साथी की मांग के बीच आपका कार्यक्रम व्यस्त रहेगा। लगातार लगे रहने से यह उलझन सुलझेगी। दिन में मेहनत का हिस्सा बड़ा होगा, फिर भी भीतर का उत्साह बना रहेगा। किसी सामाजिक मिलन या पारिवारिक आयोजन में जाने की संभावना है। काम और अपनों के बीच दिन बंटा हुआ महसूस होगा। आज अपने प्रयास की उपयोगिता साफ दिखेगी, हालांकि हर कोशिश का अंतिम परिणाम तुरंत सामने आने का वादा नहीं है।
वृश्चिक करियर राशिफल आज कैसा है
नौकरी में आप अपने काम को पूरे भरोसे से संभालेंगे। कठिन दिख रहा हिस्सा भी हाथ में लेने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में रहेगा, इसलिए काम का दबाव और सहकर्मी की जरूरत आपका समय लेंगी। क्रम से की गई मेहनत से मामला सुलझेगा। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु पद और पहचान की दौड़ से कुछ पीछे हटने का भाव देगा। काम अच्छा करने की इच्छा रहेगी, लेकिन उसकी चर्चा में बैठना कम पसंद आएगा। इसी राशि के दसवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग हैं। कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन से सम्मान मिलने के योग हैं, किसी पुरस्कार का नतीजा तय नहीं है।
वृश्चिक आर्थिक स्थिति कैसी है ?
आज धन का पक्ष काम और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों के आसपास रहेगा। व्यवसाय बढ़ाने की सोच आगे आएगी और उसके लिए यात्रा का विचार गंभीर हो सकता है। किसी विस्तार योजना से लाभ की संभावना देखी जाएगी, लेकिन आज की सक्रियता को तत्काल कमाई मानना जल्दबाजी होगी। नौकरी करने वालों का ध्यान अपनी जिम्मेदारी निभाने पर अधिक रहेगा। आर्थिक संतोष काम की प्रगति से जुड़ा महसूस होगा। किसी समारोह में शामिल होने की संभावना के कारण उपलब्ध समय और खर्च, दोनों पर विचार होगा। अभी कारोबारी विस्तार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रखी रकम को अलग समझना उपयोगी रहेगा। पैसे के मामले में दिन की असली ताकत आपकी मेहनत होगी।
वृश्चिक लवलाइफ कैसी है
खुश मन का असर घर की बातचीत पर भी होगा। दिन भर के काम के बाद किसी अपने से अपनी बात साझा करना अच्छा लगेगा। पारिवारिक आयोजन में शामिल होने के योग हैं। ऐसा अवसर मिला तो रोज की जिम्मेदारियों से अलग बैठने का सुख होगा। सामाजिक मेलजोल में आप अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि दफ्तर में उठी झुंझलाहट बातचीत के ढंग में उतर सकती है। सावधान रहें, काम की अधीरता घर में तीखे जवाब का रूप न ले। किसी करीबी की बात पूरी सुनने से संवाद सहज रहेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहने के संकेत हैं। काम करने का उत्साह रहेगा और अपनी सक्रियता से संतोष मिलेगा। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मन में आनंद का भाव बना रहेगा। नौकरी और पढ़ाई से जुड़े लोग दिन का उपयोग करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। खेल से जुड़े लोगों के लिए अभ्यास और प्रदर्शन का पक्ष अनुकूल है। अपनी क्षमता दिखाने का उत्साह रहेगा, हालांकि सम्मान का निर्णय दूसरे स्तर पर होगा। काम की गर्मी के बीच चिड़चिड़ापन महसूस हो तो थोड़ा विराम उपयोगी रहेगा। अपनी दिनचर्या में आराम की सामान्य जगह बनाए रखें। आज अच्छी ऊर्जा का सबसे साफ असर काम में आपकी मौजूदगी पर दिखेगा।
क्या करें
सहकर्मी के साथ अटके काम का अगला कदम स्पष्ट कर लें।
क्या न करें
उत्साह में अपनी उपलब्धि का बढ़ा हुआ दावा न करें।
कल का राशिफल
कल परिवार के साथ घूमने का अवसर मिल सकता है। प्रेम की बात आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। सुख सुविधाओं का आनंद मिलेगा, सेहत पर ध्यान रखना होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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