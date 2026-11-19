Scorpio horoscope in hindi: दिन के उत्तरार्ध में घरेलू कार्यक्रम अधिक आकर्षक लगेंगे और अतिरिक्त काम उठाने की इच्छा कम होगी।

घर का सुख आज दिन की सबसे बड़ी राहत होगा और माता का आशीर्वाद आपका भरोसा बढ़ाएगा। उनकी बात सुनकर मन में चल रही उलझन हल्की होगी। संपत्ति में निवेश के लिए दिन अनुकूल है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना आगे बढ़ने के योग हैं। घर की सजावट या जगह बढ़ाने का विचार भी सामने होगा। परिवार के साथ शाम बिताने की इच्छा काम के बीच याद आती रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में रहेगा और घर का आराम आपको अपनी ओर खींचेगा। किसी मनोरंजक सैर की संभावना है। फिल्म देखने या परिवार के साथ बाहर कुछ समय बिताने का कार्यक्रम बन सकता है। आज अपने घर को अधिक सुविधाजनक बनाने की चाह प्रमुख रहेगी। इसी चाह के साथ खर्च बढ़ने के योग भी हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल दफ्तर में पद और पहचान की चर्चा से कुछ दूरी रखने का मन होगा। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु कामकाजी होड़ से पीछे हटने और कुछ जिम्मेदारियां छोड़ने का भाव देगा। रोज जिस बात पर अपनी राय देना चाहते थे, आज उसे सुनकर आगे बढ़ना आसान लगेगा। अपने काम का अर्थ और उसमें लगने वाला समय अधिक महत्वपूर्ण लगेगा। नौकरी छोड़ने जैसे बड़े निर्णय का पक्का संकेत नहीं है। विद्यार्थियों का मन घर के वातावरण और पढ़ाई के बीच रहेगा। मनोरंजन की योजना ध्यान खींचेगी, इसलिए अध्ययन की लय संभालनी होगी। काम या पढ़ाई का एक तय हिस्सा पहले पूरा कर लें।

वृश्चिक धन राशिफल संपत्ति में पैसा लगाने की बातचीत गंभीर होगी। घर के लिए फ्रिज या कंप्यूटर खरीदने के लिहाज से दिन शुभ है। सजावट बदलने या जगह बढ़ाने पर रकम लगने की संभावना भी है। कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। उपयोगी चीज के साथ उसकी बनावट भी पसंद आएगी। परिवार के मनोरंजन या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का खर्च जुड़ सकता है। चेतावनी साफ है, कई घरेलू इच्छाएं एक साथ पूरी करने से तय रकम पार हो सकती है। खरीदारी के लिए अधिकतम खर्च पहले तय कर लें। आज आर्थिक चर्चा का केंद्र घर में मिलने वाला आराम होगा, इसलिए किसी चीज की जरूरत पर बातचीत देर तक चलेगी।

वृश्चिक लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध शांतिपूर्ण रहेंगे। घर की व्यवस्था पर बातचीत सहज होगी और साथ समय बिताने में अपनापन मिलेगा। रोज की व्यस्तता के बीच एक-दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगेगी। माता के पास बैठकर बात करने से मन को संबल मिलेगा। परिवार की शाम में दिन भर की बातें साझा होंगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग हैं। परिचित लोगों से मिलने का अवसर अच्छा लगेगा, हालांकि मन घर की ओर भी रहेगा। सैर की योजना बनी तो जीवनसाथी के साथ हल्के और प्रसन्न पल होंगे। घर की सजावट पर चर्चा में साझा पसंद सामने आएगी। आज रिश्ते का सुख सामान्य साथ में मिलेगा और बड़े आयोजन से अधिक साथ बैठने का समय याद रहेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल घर का परिचित वातावरण मानसिक राहत देगा। बाहर की व्यस्तता के बाद अपनी जगह पर लौटने की इच्छा रहेगी। खरीदारी और मनोरंजन का कार्यक्रम लंबा हुआ तो थकान महसूस होने की संभावना है। आराम की जरूरत दिन की खुशी के साथ बनी रहेगी। किसी खास बीमारी या स्वास्थ्य परिणाम का संकेत नहीं है। आज अपने अनुभव में सुकून और घरेलू सुविधा का महत्व अधिक रहेगा। परिवार के बीच बैठने पर काम की चर्चा से ध्यान हटेगा। बाहर जाने का उत्साह भी होगा, इसलिए दिन पूरी तरह शांत नहीं बीतेगा। कार्यक्रमों के बीच आराम के लिए थोड़ा समय रखें। शाम को घर लौटने और दिन की हलचल से अलग बैठने का खयाल अच्छा लगेगा।

क्या करें

माता से घर की योजना पर आराम से बात करें।

क्या न करें

सैर का कार्यक्रम इतना लंबा न खींचें कि आराम का समय घट जाए।