आज का वृश्चिक राशिफल (19 नवंबर 2026): संपत्ति में निवेश के लिए दिन अनुकूल, सामान खरीदने की योजना आगे बढ़ने के योग
Scorpio horoscope in hindi: दिन के उत्तरार्ध में घरेलू कार्यक्रम अधिक आकर्षक लगेंगे और अतिरिक्त काम उठाने की इच्छा कम होगी।
घर का सुख आज दिन की सबसे बड़ी राहत होगा और माता का आशीर्वाद आपका भरोसा बढ़ाएगा। उनकी बात सुनकर मन में चल रही उलझन हल्की होगी। संपत्ति में निवेश के लिए दिन अनुकूल है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना आगे बढ़ने के योग हैं। घर की सजावट या जगह बढ़ाने का विचार भी सामने होगा। परिवार के साथ शाम बिताने की इच्छा काम के बीच याद आती रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में रहेगा और घर का आराम आपको अपनी ओर खींचेगा। किसी मनोरंजक सैर की संभावना है। फिल्म देखने या परिवार के साथ बाहर कुछ समय बिताने का कार्यक्रम बन सकता है। आज अपने घर को अधिक सुविधाजनक बनाने की चाह प्रमुख रहेगी। इसी चाह के साथ खर्च बढ़ने के योग भी हैं।
वृश्चिक करियर राशिफल
दफ्तर में पद और पहचान की चर्चा से कुछ दूरी रखने का मन होगा। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु कामकाजी होड़ से पीछे हटने और कुछ जिम्मेदारियां छोड़ने का भाव देगा। रोज जिस बात पर अपनी राय देना चाहते थे, आज उसे सुनकर आगे बढ़ना आसान लगेगा। अपने काम का अर्थ और उसमें लगने वाला समय अधिक महत्वपूर्ण लगेगा। नौकरी छोड़ने जैसे बड़े निर्णय का पक्का संकेत नहीं है। विद्यार्थियों का मन घर के वातावरण और पढ़ाई के बीच रहेगा। मनोरंजन की योजना ध्यान खींचेगी, इसलिए अध्ययन की लय संभालनी होगी। काम या पढ़ाई का एक तय हिस्सा पहले पूरा कर लें।
वृश्चिक धन राशिफल
संपत्ति में पैसा लगाने की बातचीत गंभीर होगी। घर के लिए फ्रिज या कंप्यूटर खरीदने के लिहाज से दिन शुभ है। सजावट बदलने या जगह बढ़ाने पर रकम लगने की संभावना भी है। कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। उपयोगी चीज के साथ उसकी बनावट भी पसंद आएगी। परिवार के मनोरंजन या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का खर्च जुड़ सकता है। चेतावनी साफ है, कई घरेलू इच्छाएं एक साथ पूरी करने से तय रकम पार हो सकती है। खरीदारी के लिए अधिकतम खर्च पहले तय कर लें। आज आर्थिक चर्चा का केंद्र घर में मिलने वाला आराम होगा, इसलिए किसी चीज की जरूरत पर बातचीत देर तक चलेगी।
वृश्चिक लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध शांतिपूर्ण रहेंगे। घर की व्यवस्था पर बातचीत सहज होगी और साथ समय बिताने में अपनापन मिलेगा। रोज की व्यस्तता के बीच एक-दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगेगी। माता के पास बैठकर बात करने से मन को संबल मिलेगा। परिवार की शाम में दिन भर की बातें साझा होंगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग हैं। परिचित लोगों से मिलने का अवसर अच्छा लगेगा, हालांकि मन घर की ओर भी रहेगा। सैर की योजना बनी तो जीवनसाथी के साथ हल्के और प्रसन्न पल होंगे। घर की सजावट पर चर्चा में साझा पसंद सामने आएगी। आज रिश्ते का सुख सामान्य साथ में मिलेगा और बड़े आयोजन से अधिक साथ बैठने का समय याद रहेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
घर का परिचित वातावरण मानसिक राहत देगा। बाहर की व्यस्तता के बाद अपनी जगह पर लौटने की इच्छा रहेगी। खरीदारी और मनोरंजन का कार्यक्रम लंबा हुआ तो थकान महसूस होने की संभावना है। आराम की जरूरत दिन की खुशी के साथ बनी रहेगी। किसी खास बीमारी या स्वास्थ्य परिणाम का संकेत नहीं है। आज अपने अनुभव में सुकून और घरेलू सुविधा का महत्व अधिक रहेगा। परिवार के बीच बैठने पर काम की चर्चा से ध्यान हटेगा। बाहर जाने का उत्साह भी होगा, इसलिए दिन पूरी तरह शांत नहीं बीतेगा। कार्यक्रमों के बीच आराम के लिए थोड़ा समय रखें। शाम को घर लौटने और दिन की हलचल से अलग बैठने का खयाल अच्छा लगेगा।
क्या करें
माता से घर की योजना पर आराम से बात करें।
क्या न करें
सैर का कार्यक्रम इतना लंबा न खींचें कि आराम का समय घट जाए।
कल का राशिफल
कल संतान की अच्छी खबर खुशी देगी। प्रेम में आगे बढ़ने के अवसर होंगे। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे। नया कारोबार शुरू करने और नौकरी में बेहतर प्रदर्शन के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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