वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर: आज पैसा और सेहत दोनों रहेंगे आपके पक्ष में, एक्स लवर से बनाएं दूरी

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 10 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 10 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? जानें एस्ट्रोलॉजर से

Fri, 10 Oct 2025 06:18 AM

Scorpio Horoscope Today, आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर: आज वृश्चिक राशि वालों को अपने लव अफेर को अच्छा रखने के लिए रिलेशनशिप के मामलों को निपटाना चाहिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। सेहत और धन दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे।

वृश्चिक लव राशिफल- ईगो के कारण लव अफेयर बिगड़ सकते हैं और एक्स लवर से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है, जो रिलेशनशिप में खटास का कारण बन सकता है। आपका पार्टनर आक्रामक या अहंकारी लग सकता है, लेकिन जब आप एक साथ समय बिताते हैं तो शांत रवैया बनाए रखना अच्छा होता है। आपको लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो लवर को प्रभावित कर सकता है। दिन का दूसरा भाग अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए अच्छा है।

वृश्चिक करियर राशिफल- काम पर फोकस रखें, नए मौके मिलेंगे। कुछ टास्क मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आप बिना किसी मुश्किल के उन्हें हासिल करने में सफल होंगे। टीम लीडरों और मैनेजरों को पूरी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाना होगा। नौकरी के सिलसिले में आज आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। व्यापारियों को लाइसेंस या नीतियों से जुड़े अधिकारियों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे दिन समाप्त होने से पहले हल किया जाना चाहिए।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- धन का कोई गंभीर मसला सामने नहीं आएगा। लेकिन कुछ महिलाएं परिवार में संपत्ति के मुद्दों को लेकर परेशानी में रहेंगी। दिन का दूसरा भाग भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और सुलझाने के लिए अच्छा है। परिवार के साथ किसी सेलिब्रेशन पर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, वहीं शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना भी अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन को आज अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा।

वृश्चिक सेहत राशिफल- फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और बड़े-बुजुर्गों को यात्रा के दौरान मेडिकल किट ले जाने में सावधानी बरतनी चाहिए। दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें सांस लेने में समस्या का इतिहास है। बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है और कुछ महिलाओं को डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। खास तौर पर शाम के समय वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि आज छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो सकता है।

वृश्चिक राशि के गुण- शक्ति रहस्यवादी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

उचित अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com