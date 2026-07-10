वृश्चिक राशिफल 10 जुलाई: मंगल सातवें पक्ष को एक्टिव कर रहा है,अंतिम फैसला दबाव में न लें
aaj Ka vrishchik Rashifal in hindi: प्रतिस्पर्धी माहौल में आपकी मेहनत काम आएगी, पर शरीर और मन पर जरूरत से ज्यादा जोर न डालें। अपने काम पर फोकस ही सबसे सुरक्षित रास्ता रहेगा।
Scorpio horoscope aaj ka Vrishchik rashifal in hindi:शुरुआती घंटों में काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां, समय सीमा और दूसरों की अपेक्षाएं मिलकर मन पर बोझ डाल सकती हैं। ऐसे में अपनी योजना हर किसी से साझा करना समझदारी नहीं होगी। जो काम चुपचाप और क्रम से पूरे किए जाएं, वे ज्यादा बेहतर रहेंगे। बहस, तुलना और प्रतिक्रिया में समय खराब न करें। दिन बढ़ने पर माहौल थोड़ा लोगों की तरफ मुड़ेगा। किसी जरूरी व्यक्ति से बातचीत, समझौता या साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। यदि हाल में मतभेद रहे हैं, तो शाम की ओर संवाद का रास्ता खुल सकता है। सूर्य और बुध का असर भीतर की सतर्कता बढ़ा रहा है, इसलिए जो बात अधूरी समझ में आए, उसे स्पष्ट किए बिना आगे न बढ़ें। ।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों में सुबह का समय थोड़ा चिड़चिड़ापन ला सकता है। साथी की बात काटना या पुराने मुद्दे छेड़ना तनाव बढ़ा सकता है। दोपहर के बाद स्थिति संभल सकती है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ आमने-सामने बैठकर शांत बातचीत करने से गलतफहमी कम होगी। अविवाहित लोग किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन भरोसा धीरे-धीरे बनाना बेहतर रहेगा। रिश्तों में अधिकार जताने के बजाय सहयोग का भाव रखें। यदि कोई बात दिल में है, तो सीधे कहें, इशारों में नहीं। इससे संबंध हल्के और साफ रहेंगे।
वृश्चिक करियर राशिफल
ऑफिस और कामकाज में अनुशासन की परीक्षा होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत का अच्छा उपयोग हो सकता है। सुबह वाला समय रिवीजन, प्रैक्टिस और लंबित काम निपटाने के लिए ठीक है। नौकरीपेशा लोग अपने प्रदर्शन से पहचान बना सकते हैं, लेकिन टीम में अनावश्यक टकराव से बचना होगा। बिजनेस में नई साझेदारी या ग्राहक से बात शाम की ओर बेहतर चल सकती है। मंगल सातवें पक्ष को सक्रिय कर रहा है, इसलिए सामने वाले का रवैया तेज हो तो भी आपकी शांति ही फायदा देगी। गोपनीय जानकारी सीमित लोगों तक ही रखें। -मेष से मीन सभी राशियां यहां पढ़ें
वृश्चिक धन राशिफल
पैसों में उधार लेने या जल्दबाजी में वादा करने से बचें। फिलहाल जितना है, उसी के भीतर योजना बनाना ठीक रहेगा। दिन भर छोटे खर्च जुड़ते जा सकते हैं, इसलिए बजट लिखकर चलें। किसी साझे भुगतान, फीस या सर्विस चार्ज में भ्रम हो सकता है। हिसाब साफ रखें। निवेश करना हो तो केवल जांच के बाद करें। दूसरों की सलाह सुनें, पर अंतिम फैसला दबाव में न लें। पैसा धीरे और स्थिर तरीके से संभालना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
सेहत थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है। थकान, बेचैनी या काम के दबाव से शरीर ढीला लग सकता है। बाहर का तला-भुना खाना और अनियमित दिनचर्या परेशानी बढ़ा सकती है। पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी है। यदि मन बहुत भरा लगे, तो थोड़ी देर अकेले बैठना मदद करेगा। शाम को शांत टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग उपयोगी रहेगी।
आज की सलाह: अपनी योजना सीमित लोगों तक रखें और हर जवाब देने से पहले एक पल ठहरें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र