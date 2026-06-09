वृश्चिक राशिफल 9 जून 2026: आज डेट पर जाने से बचें, बड़े विवाद की संभावना, निवेश के लिए अच्छा समय
Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज 9 जून को वृश्चिक राशि वालों को प्यार और स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना है। हालांकि निवेश के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पढ़ें आज का भविष्यफल।
9 जून का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वहीं कुछ बातों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। खासकर प्यार और हेल्थ के मामले में आज थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आज अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से शेयर करें। समझदारी से काम लेंगे तो दिन आसान बनेगा। नीचे पढ़ें वृश्चिक राशि के लिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय का आज का भविष्यफल।
वृश्चिक लव राशिफल
प्यार के में ये समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। किसी बड़े विवाद या रिश्ते में तनाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगरआप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी की बड़ी वजह बन सकता है। जो लोग डेट पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी इसे टाल दें। अगर जाना जरूरी लग रहा है तो अपनी फीलिंग्स औऱ बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। छोटी-छोटी बात पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। रिश्तों में शांति और धैर्य बनाए रखेंगे तो सही होगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज करियर के मामले में आपकी स्थिति सामान्य से बेहतर होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कामकाज में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। नए मौके सामने आएंगे और इनका समय रहते लाभ जरूर उठाएं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा उलझन भरा रहने की संभावना है। पढ़ाई को लेकर स्थिति थोड़ी असमंजस वाली बन सकती है। कोई फैसला लेने में मन भ्रम में रहेगा। ऐसे में जल्दबाजी से बचें। अपने से बड़ों की सलाह जरूर लें। मेहनत करते रहें क्योंकि इसका फल अच्छा जरूर मिलेगा।
वृश्चिक फाइनेंस राशिफल
पैसों के माममें से स्थिति आज आपके फेवर में होगी। निवेश के लिए आज का समय सही है। अगर आप किसी प्लानिंग पर पैसा लगाने की सोच रहे थे तो आज गंभीरता से उस पर विचार कर सकते हैं। किसी भरोसेमंद इंसान के साथ निवेश करने से भी लाभ मिलेगा। हालांकि बिना पूरी जानकारी लिए को भी बड़ा फैसला लें। निवेश से पहले सोच-विचार कर लें। सोच-विचार कर लिया गया फैसला ही आगे बड़ा लाभ दिलाएगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। कई बार आप बहुत लो या फिर निराश महसूस करेंगे। मन में नेगेटिव विचार बार-बार आने की संभावना होगी। ऐसे में आप अपने मानसिक स्वास्थ्य परआज विशेष ध्यान दें। योग, ध्यान और पॉजिटिव सोच रखने वालों के साथ रहने से दिन अच्छा जाएगा। आज बच्चों की सेहत को लेकर भी लापरवाही ना खानपान का ध्यान रखें। कोशिश करें कि अच्छा म्यूजिक सुनें। इससे काफी हद तक मूड अच्छा होगा। सोने से पहले ज्यादा फोन ना चलाएं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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