वृश्चिक राशिफल 11 फरवरी: वृश्चिक राशि वाले पार्टनर की छोटी गलतियों को आज करें माफ, जल्दबाजी में ना करें खरीददारी
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 11 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 11 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 11 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी लेकिन बैलेंस्ड रहने वाली हैं। छोटे-छोटे संकेत पर भरोसा करने की कोशिश करें। शांत रहकर बात करें। आज किसी के साथ किया हुआ वादा जरूर निभाएं। आज किसी सफलता के मिलते ही मन खुश होगा और आप आगे की प्लानिंग करेंगे। आप अंदर से शांत रहेंगे तो इससे जरूरी काम तयशुदा समय पर हो जाएंगे। अगर मन में कुछ है जो परेशान कर रहा है तो आज किसी करीबी दोस्त से शेयर कर दें। आज की छोटी सी जीत कल की उम्मीद देकर जाएगी। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक लव राशिफल
आज पार्टनर को अपना समय दें। क्लैरिटी के साथ अपने दिल की बात शेयर करें। पार्टनर की बात को भी ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी दोस्त से मिलें और उसके साथ वैसे ही रहें जैसे आप हैं। वहीं जो लोग रिश्ते में हैं वो आज बिना फोन के साथ में समय बिताएं। अपनी कोई पुरानी बात याद करें। हर एक मदद के लिए एक-दूसरे का आभार जताएं। नरम मिजाज रखें और ईमानदार रहें, इससे नजदीकियां ही बढ़ेंगी। कोई भी ऐसी बात ना कहें, जिससे पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे। छोटी गलतियों को माफ कर दें।
वृश्चिक करियर राशिफल
ऑफिस में आज सबसे मुश्किल काम पर पूरा ध्यान लगाएं। आज के लिए जो भी काम हैं, उसे कहीं नोट कर लें। जरूरत लगे तो किसी कलीग की मदद जरूर लें। कोई भी मेल भेजने से पहले एक बार उसे ठीक से पढ़ लें। कॉन्फिडेंस रहें क्योंकि इसी वजह से लोग आपकी प्लानिंग पर भरोसा कर पाएंगे। आज कोई नया काम मिल सकती है। आज किसी से अपना ईमानदार फीडबैक जरूर लें
वृश्चिक मनी राशिफल
पैसों के मामले आज छोटे और सोच-समझकर कदम उठाएं। इससे आप फायदे में रहेंगे। छोटे बिलों की एक लिस्ट बना लें। कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन देखें जिसकी अब जरूरत नहीं है तो उसे बंद करवा दें। आज मिलने अपनी कमाई से थोड़ा बचाने की कोशिश करें। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। कीमत की तुलना जरूर करें। इससे आप फायदे में रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य से अपने गोल्स जरूर शेयर करें। इससे बचत आसान और बैलेंस्ड लगेगी। एक छोटी प्लानिंग करें और उसे रोज देखें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज अपनी एनर्जी को बचाकर रखें। साफ पानी पिएं। रूटीन में हल्की एक्टिविटी रखें। सुबह छोटी सी वॉक कर आएं। हल्की स्ट्रेचिंग भी करें, इससे आपको आराम मिलेगा। सोने का एक ही समय निश्चित करें। सोने से पहले अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। स्नैक्स ले भी रहे हैं तो बैलेंस बनाकर लें। अगर तनाव जैसी स्थिति बढ़ें तो कुछ देर शांति से बैठकर गहरी सांस जरूर लें। एक्टिव रहेंगे तो मूड भी अच्छा रहेगा। किसी दोस्त से आज बात करने की कोशिश करें। आज आप जो भी अच्छा करें, उसे एक डायरी में नोट कर लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें