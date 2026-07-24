आज का वृश्चिक राशिफल 25 जुलाई: शुक्र और चंद्रमा देंगे लाभ, छात्रों के लिए इस मामले में खास रहेगा दिन
Scorpio Horoscope today 25 July 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है खासकर छात्रों के लिए सबसे ज्यादा। चंद्रमा और शुक्र आज आपको कैसे लाभ देने वाले हैं? यहां जानें।
Scorpio Horoscope, तुला राशि आज का राशिफल 25 जुलाई 2026: मन और व्यक्तित्व दोनों आज खास तौर पर प्रभावशाली रहेंगे। लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे और आपकी बातों को महत्व भी देंगे। घर-परिवार में कोई छोटा उत्साह, मिलना-जुलना या साथ बैठने का मौका बन सकता है। अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना पड़े, तो वहां भी आप सहज रहेंगे। आर्थिक रूप से संतोष का भाव रहेगा, इसलिए मन में स्थिरता आएगी।
परिवार के लोग आपके व्यवहार से खुश रह सकते हैं, खासकर तब जब आप सलाह देने के बजाय सहयोग का तरीका अपनाएं। बोलचाल आपकी ताकत रहेगी। कठिन बात भी आप सरल ढंग से कह पाएंगे। हालांकि हर जगह अपनी बात रखना जरूरी नहीं होगा। कभी-कभी चुप रहना भी समझदारी होगा।
चंद्रमा का साथ आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, इसलिए दिन भर निर्णय लेने की क्षमता ठीक रहेगी। घर पर रहने, आराम करने या अनावश्यक बाहर निकलने का प्लान बदलने का मन भी बन सकता है। इससे मन को थोड़ा सुकून मिलेगा।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन और सहयोग दोनों दिखाई देंगे। जीवनसाथी परिवार से जुड़े किसी काम में मदद कर सकता है। अगर घर की जिम्मेदारियों को लेकर पिछले दिनों थोड़ा तनाव रहा हो, तो उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। प्रेम संबंध में आपकी बातों का असर रहेगा, इसलिए मीठा बोलना और साफ बोलना दोनों जरूरी हैं। सामने वाला आपकी संवेदनशीलता समझेगा। परिवार के बुजुर्गों से बातचीत में सम्मान का लहजा रखें। इससे घर का माहौल हल्का रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ घर पर समय बिताना बाहर घूमने से ज्यादा अच्छा लग सकता है। भावनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं, स्वाभाविक तरीके से रखें।
वृश्चिक करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में ध्यान अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप बीच-बीच में आने वाले छोटे विचलनों को नजरअंदाज करें। छात्रों के लिए याददाश्त और समझ ठीक रहेगी। जो विषय पहले कठिन लग रहा था, उस पर अब पकड़ बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रस्तुति और बोलने के ढंग से फायदा मिलेगा। किसी सीनियर, क्लाइंट या टीम के सामने सही शब्द चुनना जरूरी रहेगा। करियर में बहुत बड़ा मोड़ नहीं, पर अच्छा प्रभाव छोड़ने का दिन है। शुक्र का असर कामकाजी छवि को थोड़ा आकर्षक बना रहा है, इसलिए आपकी शैली भी नोटिस हो सकती है। फालतू बहस से बचें और जितना जरूरी हो उतना ही खुलासा करें।
वृश्चिक फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में संतुलन बना रह सकता है। एक से अधिक स्रोतों से छोटा-मोटा लाभ या मदद मिलने की संभावना है। परिवार के साथ बैठकर खर्च और जरूरत की सूची बनाना फायदेमंद रहेगा। खरीदारी का प्लान टल भी सकता है, और यह निर्णय बुरा नहीं होगा। अभी जरूरत और इच्छा में फर्क रखना सही रहेगा। किसी को उधार देने या लेने से पहले साफ बात कर लें। कुल मिलाकर पैसों को लेकर संतोष बना रह सकता है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन आंखों में थकान, स्क्रीन टाइम या कम आराम की वजह से हल्की परेशानी महसूस हो सकती है। बीच-बीच में नजर को आराम दें। पर्याप्त नींद लें। बहुत तेज रोशनी या लगातार मोबाइल देखने से बचें। अगर दिन भर लोगों से मिलना-जुलना हो, तो थोड़ी देर अकेले बैठना भी जरूरी रहेगा। इससे मानसिक ताजगी बनी रहेगी।
आज की सलाह: मीठी वाणी के साथ सीमाएं भी रखें, तभी सम्मान और सुकून दोनों टिकेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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