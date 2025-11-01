वृश्चिक नवंबर राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप: Scorpio Monthly Horoscope 2025 November Vrischik Masik Rashifal: राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है। जानें नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sat, 1 Nov 2025 07:16 AM

Monthly Scorpio Horoscope November 2025, वृश्चिक मासिक राशिफल नवंबर 2025: नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों को काफी क्लैरिटी देगा। पुराने विवाद सुलझेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। इस महीने वृश्चिक राशि वालों के अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। इस महीने के लिए अपना एक रूटीन बनाएं और उसे जरूर फॉलो करें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, व्यवहारिक

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकारप्रिय, कभी-कभी घमंडी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगतता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य संगतता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगतता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com