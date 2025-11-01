Hindustan Hindi News
वृश्चिक नवंबर राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

वृश्चिक नवंबर राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप: Scorpio Monthly Horoscope 2025 November Vrischik Masik Rashifal: राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है। जानें नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sat, 1 Nov 2025 07:16 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Monthly Scorpio Horoscope November 2025, वृश्चिक मासिक राशिफल नवंबर 2025: नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों को काफी क्लैरिटी देगा। पुराने विवाद सुलझेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। इस महीने वृश्चिक राशि वालों के अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। इस महीने के लिए अपना एक रूटीन बनाएं और उसे जरूर फॉलो करें।

तुला नवंबर लव राशिफल

नवंबर के महीने में तुला राशि वालों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। जो लोग सिंगल हैं वो इस महीने किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं, जिनसे उनके विचार मिलेंगे। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। जो लोग रिश्ते में हैं वो इस महीने सारी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे। पार्टनर से आभार जरूर जताएं। जरूरत पड़ने पर उन्हें स्पेस भी दें। शांत तरीके से बातचीत करेंगे तो कई मसले हल हो जाएंगे।

तुला नवंबर करियर राशिफल

ऑफिस में फोकस बढ़ाएं। पूरी प्लानिंग करके काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। इस महीने आपके पुराने सारे मुश्किल काम पूरे होंगे। सीनियर्स आपकी मेहनत की सराहना जरूर करेंगे। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हिस्सों में बांटकर काम करें। अपनी टीम से खुलकर बात करें। किसी भी काम के लिए कोई शॉर्टकट ना लें। ईमानदारी से काम करेंगे तो भरोसा तो बढ़ेगा ही साथ ही आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा।

तुला नवंबर आर्थिक राशिफल

नवंबर के महीने में तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति सही रहेगी। हालांकि आपको सोच-समझकर ही फैसले लेने हैं। अपने छोटे-छोटे खर्चों पर जरूर ध्यान दें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। कोई बड़ी खरीददारी करनी है तो पूरी जानकारी लें। किसी को पैसे उधार देने से पहले अपनी शर्तें जरूर बता दें। अगर एक्स्ट्रा या साइड इनकम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने के आखिरी में अपने बिल जरूर देखें।

तुला नवंबर सेहत राशिफल

अच्छी सेहत के लिए तुला राशि वाले समय पर आराम जरूर करें। अपने रूटीन को फॉलो करें। समय पर सोने की कोशिश करें। हल्का खाना ही खाएं। रोजाना टहलें और योगाभ्यास करें। गुनगुना पानी पिएं। अगर लंबे समय तक थकान महसूस हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। चीजों के लिए ग्रेटफुल रहें। इससे आपका मन भी अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, व्यवहारिक

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकारप्रिय, कभी-कभी घमंडी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगतता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य संगतता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगतता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
