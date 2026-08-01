वृश्चिक मासिक राशिफल 1-31 अगस्त: गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके 9वें भाव से मौके लाएगा

Vrishchik Rashifal august:कर्ज, बकाया या कानूनी कागज से जुड़ी बात को टालना दबाव बढ़ाएगा। रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और जरूरत पर योग्य सलाह लें। वाहन, संपत्ति या बड़ी खरीद पर बात आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ रखरखाव और भविष्य के भुगतान भी देखें।

Scorpio Horoscope today Vrishchik Rashifal august: महीने की चाल कभी तेज और कभी शांत रहेगी, इसलिए योजना में लचीलापन रखें। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षा और बजट दोनों साफ रखें। 2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके आठवें भाव को सक्रिय करेगा। साझा धन, गोपनीय विषय और पुराने उलझे मामलों में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी होगी, पर गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम से बचें। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके नौवें भाव में आएगा। उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता और मार्गदर्शन से जुड़ी बातचीत और कागज ध्यान मांगेंगे। बात सुनकर ही जवाब दें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह में आएगा। आपके दसवें भाव से जुड़े करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक दिखाई देंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारी भी समझें। गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके नौवें भाव से धीरे धीरे अवसर बढ़ाएगा। शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके पांचवें भाव के पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक काम से जुड़ा पुराना काम दोबारा देखने को कहेगा।

वृश्चिक मासिक लव राशिफल महीने के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों पर खुली बातचीत जरूरी होगी। सहयोग मिल सकता है, लेकिन सामनेवाले से मन पढ़ लेने की उम्मीद न रखें। परिवार के किसी विषय में सबकी राय अलग हो सकती है। नरम भाषा और काम बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। चिंता जताने से पहले उनकी बात समझें। प्रेम संबंध में आकर्षण रहेगा, पर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनेगा। अपनापन दिखाने के लिए बड़ा खर्च जरूरी नहीं है। सुनना इस महीने जवाब देने से अधिक जरूरी रहेगा।

वृश्चिक मासिक करियर राशिफल शिक्षा और करियर इस सप्ताह मजबूत क्षेत्र हैं। विद्यार्थी शुरुआत से एकाग्र रहेंगे। सूखा लगने वाला विषय भी समझ आ सकता है। परीक्षा, प्रतियोगी तैयारी, प्रवेश या इंटरव्यू में प्रगति होगी। केवल नया पढ़ने के बजाय रिवीजन करें। दिन के सबसे अच्छे घंटे मोबाइल या छोटी बातचीत में न गंवाएं। सोमवार और मंगलवार की गति को नोट्स, टेस्ट और समय सारिणी में बदलें। खेल और प्रदर्शन से जुड़े लोगों को अभ्यास का परिणाम या प्रशंसा मिल सकती है। नौकरी में काम की गुणवत्ता आपके पक्ष में बोलेगी। मीटिंग, रिपोर्ट, क्लाइंट बातचीत और रोज की जिम्मेदारी संभलती जाएगी। कारोबार के लिए विस्तार, यात्रा और साझेदारी पर सोचने का अच्छा समय है। उसे ध्यान से देखें। मध्य महीने में काम की पहचान बढ़ सकती है। इसके साथ नई जिम्मेदारी भी आए तो समय और संसाधन देखकर सहमति दें। विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्न और साफ समय सारिणी अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता से पढ़ाई का समय कम न करें। कारोबार में नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है। शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। रुका काम आत्मविश्वास को थोड़ी चोट पहुंचा सकता है। कारण पहचानकर अगला छोटा कदम तय करें। तैयारी आपकी बात में भरोसा बढ़ाएगी। मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें। काम की लिखित पुष्टि लेना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटें।

वृश्चिक मासिक धन राशिफल वित्तीय चित्र में चमक और सावधानी दोनों हैं। आमदनी में सुधार का अवसर बने तो पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा। घर, यात्रा या सेहत से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक जरूरत संभल जाएगी। तेज लाभ वाली योजना आकर्षित कर सकती है। पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी जोखिम क्षमता के बिना निवेश न करें।

वृश्चिक मासिक हेल्थ राशिफल मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या सरल रखें और हर चिंता का जवाब उसी समय खोजने की कोशिश न करें। स्क्रीन, नींद और आंखों की थकान पर ध्यान दें। लगातार असुविधा को केवल काम का दबाव मानकर न टालें। यात्रा में दवा और पानी साथ रखें। समय पर भोजन और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। देर रात स्क्रीन देखने से नींद बिगड़ सकती है। थकान को आलस कहकर अनदेखा न करें। हल्की सैर मन और शरीर दोनों को राहत देगी। लगातार परेशानी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन बैंक, कागज और आधिकारिक व्यवहार साफ रखें। संदिग्ध शॉर्टकट से बचें। किसी जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी सामान दें, लेकिन दिखावे और प्रशंसा की इच्छा से दूर रहें। उपाय को डर या चमत्कार से न जोड़ें। नियमित दिनचर्या, साफ व्यवहार और सही सलाह ही इस महीने सबसे उपयोगी सहारा रहेंगे।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1 से 7 अगस्त: 2 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक काम पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को संभालें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

8 से 14 अगस्त: 14 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में बात साफ रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

15 से 21 अगस्त: 20 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

22 से 31 अगस्त: 29 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई,संतान, प्रेम और रचनात्मक काम पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को संभालें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।