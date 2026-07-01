वृश्चिक मासिक जुलाई राशिफल 2026: वृश्चिक राशि वालों का जुलाई में किन चीजों से होगा सामना, पढ़ें राशिफल
Vrishchik masik Rashifal: अंतिम सप्ताह की शुरुआत खर्च और बेचैनी ला सकती है, फिर ऊर्जा और कार्यक्षमता बेहतर होगी।
जुलाई की शुरुआत आर्थिक राहत, परिवार के तालमेल और काम की प्रगति से हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में लोग आपके व्यवहार की सराहना करेंगे, भले ही आपका उत्साह सामान्य रहे। ग्रहों के सामान्य संकेत इस महीने धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने की ओर हैं। पहले सप्ताह के अंत में मां, घर या वाहन की चिंता बढ़ सकती है। दूसरे सप्ताह में बच्चों और रिश्तों की चिंता धीरे कम होगी, लेकिन सेहत और दायित्व दबाव देंगे। तीसरा सप्ताह पेशेवर सुधार का अवसर देगा।
वृश्चिक लव राशिफल
पहले सप्ताह में परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन मां की सेहत या घर के काम चिंता दे सकते हैं। भाई बहन और दोस्तों से संबंध सामान्य रहेंगे। दूसरे सप्ताह में जीवनसाथी या पार्टनर से गलतफहमी कम करने का मौका मिलेगा। अपेक्षा बहुत ऊंची रखेंगे तो निराशा होगी। शांत और छोटी बातचीत ज्यादा उपयोगी रहेगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
शुरुआत में काम आगे बढ़ेगा, लेकिन नया कारोबारी विचार बीच में रुक सकता है। इसे असफलता न मानें। योजना को दोबारा देखकर सही समय चुनें। तीसरे सप्ताह में वरिष्ठों का परोक्ष सहयोग और आपकी प्रबंधन क्षमता पहचान दिला सकती है। अपनी योजना हर व्यक्ति से साझा न करें। अंतिम सप्ताह में आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
वृश्चिक धन राशिफल
पहले सप्ताह में अचानक राहत या रुका पैसा मिल सकता है। घर और वाहन पर खर्च भी साथ आ सकता है। दूसरे सप्ताह में कर्ज और कानूनी कागजों पर ध्यान देना होगा। तीसरे सप्ताह में अप्रत्याशित आय की संभावना बने तो भी जुआ, लॉटरी या अफवाह आधारित निवेश से दूर रहें। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में विदेशी संपर्क या यात्रा से खर्च बढ़ सकता है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
दूसरे सप्ताह में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सामान्य प्रतिरोधक क्षमता कम महसूस हो सकती है। तनाव और कर्ज की चिंता नींद प्रभावित करेगी। शरीर को पर्याप्त आराम दें। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में बेचैनी और मूड बदलना संभव है। उसके बाद स्वास्थ्य और उत्साह सुधरेंगे। घर की चिंता भीतर दबाने के बजाय परिवार से जिम्मेदारी बांटें।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
शांत प्रार्थना और नियमित दिनचर्या आपको भीतर से स्थिर रखेगी। कोई महंगा या डर आधारित उपाय करने की जरूरत नहीं है।
पेशेवर योजना सीमित और भरोसेमंद लोगों से साझा करें। अचानक पैसा आए तो पहले कर्ज और जरूरी खर्च देखें। कम ऊर्जा वाले दिनों में नया काम न शुरू करें।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: आर्थिक राहत और परिवार का सहयोग मिलेगा। मां, घर और वाहन पर ध्यान देना होगा।
8 से 14 जुलाई: बच्चों और रिश्तों की चिंता कम होगी। सेहत, कर्ज और कागजी काम संभालें।
15 से 21 जुलाई: करियर में सुधार और वरिष्ठों का सहयोग संभव है। जोखिम वाले पैसे से दूरी रखें।
22 से 31 जुलाई: शुरुआत में खर्च और बेचैनी रह सकती है। बाद में आत्मविश्वास और काम की गति बढ़ेगी।
माह की सलाह
अचानक राहत को स्थायी सुरक्षा न मानें। गोपनीयता, नियमित आराम और परिवार से साफ बातचीत इस महीने आपकी ताकत बनेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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