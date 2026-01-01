Hindustan Hindi News
वृश्चिक मासिक राशिफल : वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें राशिफल

वृश्चिक मासिक राशिफल : वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा-

Jan 01, 2026 07:29 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Monthly Horoscope, वृश्चिक मासिक राशिफल (1-31) जनवरी, 2026 : जनवरी में वृश्चिक राशि वालों का ध्यान काफी गहरा रहेगा। आप शांति से काम करना पसंद करेंगे और बिना शोर के चीज़ें सुलझाना चाहेंगे। धीरे-धीरे और अनुशासन के साथ किया गया काम फायदा देगा। जो मन कहे, उस पर भरोसा करें, बस शांत रहना ज़रूरी है। इस महीने साफ और ईमानदार बातचीत कई उलझनें दूर कर देगी। जनवरी आपसे यही कह रही है कि फोकस बनाए रखें और हिम्मत चुपचाप दिखाएं। छोटे लेकिन सोच-समझकर बनाए गए प्लान काम आएंगे। पैसों में थोड़ा संभलकर चलना ठीक रहेगा। काम में रिसर्च और नई स्किल पर ध्यान देने से फायदा होगा। भावनात्मक तौर पर सुनना और समझना आपको अंदर से ठीक करेगा। महीने के आखिर तक आप खुद को ज़्यादा मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल: इस महीने दिल सच्चे जज्बातों के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी शांत मुलाकात या किसी मददगार दोस्त के ज़रिये किसी खास इंसान से जान-पहचान हो सकती है। चीजें धीरे बढ़ेंगी, लेकिन मतलब वाली होंगी। अगर आप रिश्ते में हैं, तो प्यार से कही गई सच्ची बात और साफ सीमाएं रिश्ते में भरोसा बढ़ाएंगी। छोटे-छोटे कामों से प्यार जताएं, सामने वाले की बात बिना जज किए सुनें और छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। साथ में टहलना, पूजा करना या कोई सादा सा रुटीन अपनाना रिश्ते को गहरा कर सकता है। प्यार से लेकिन सीधे बोलें, धैर्य रखेंगे तो दिल की बातें आसानी से बाहर आएंगी।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल: जनवरी में काम आपसे पूरा फोकस मांगेगा। कोई भी काम करने से पहले ठीक से तैयारी करें, फैक्ट चेक करें और साफ नोट्स बनाएं। कोई छोटा लेकिन अहम मौका सामने आ सकता है, बस ध्यान से सुनें और सोच-समझकर कदम उठाएं। ऑफिस की बेकार राजनीति से दूर रहें और अपनी स्किल मजबूत करने पर ध्यान दें। कोई सीनियर या अनुभवी साथी आपको सही दिशा दिखा सकता है। समय को अच्छे से संभालें, डेडलाइन पूरी करें और अपने काम को खुद बोलने दें। रोज कुछ नया सीखें और हर छोटी सफलता को दिल से स्वीकार करें।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल: इस महीने पैसों को लेकर समझदारी बढ़ेगी। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। किसी भी काग़ज़ को ध्यान से पढ़ें और भरोसेमंद लोगों से राय लें। डिटेल वाले काम से थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी हो सकती है। घर में खर्च को लेकर साफ-साफ बात करें और थोड़ी बचत अलग रखें। अचानक आने वाले छोटे खर्च के लिए थोड़ा पैसा साइड में रखना समझदारी होगी। इस महीने एक छोटी लेकिन पक्की बचत की आदत डालें, चाहे रकम कम ही क्यों न हो। बड़े फैसले से पहले किसी बड़े या सलाहकार से पूछ लेना अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रखने के लिए आराम और सादा रुटीन जरूरी रहेगा। रोज समय पर सोने की कोशिश करें, थोड़ी वॉक करें और गहरी सांस लें। घर का सादा खाना खाएं, जिसमें सब्जी, फल और अनाज हों। देर रात तक भारी काम करने से बचें, शरीर को आराम की ज़रूरत है। अगर मन में ज़्यादा चिंता हो, तो किसी दोस्त या भरोसेमंद इंसान से बात करें। काम के बीच आंखों को आराम दें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और छोटे ब्रेक लें। कोई नई परेशानी लगे तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर न करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
