वृश्चिक मासिक राशिफल : वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। 

Mon, 1 Dec 2025 08:13 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Monthly Horoscope, वृश्चिक मासिक राशिफल (1-31) दिसंबर, 2025 : इस महीने आपको अंदर झांकने, ईमानदार शब्द चुनने और सोच-समझकर प्लान बनाने की जरूरत है। अपनी अंतरआवाज पर भरोसा करें। करीबी दोस्तों को साथ रखें और हर दिन स्थिर हिम्मत के साथ कदम बढ़ाएं। आज बातें साफ होने लगती हैं। आपकी ताकतें मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालने में मदद देंगी। छोटे लेकिन साहसी कदम काम और घर- दोनों जगह नए रास्ते खोलेंगे। अपनी योजना निरंतर रखें, जरूरत पड़ने पर सच्चाई से बोलें और भरोसेमंद लोगों की मदद स्वीकार करें। धीरे-धीरे, नरमी से बदलाव आपके पक्ष में आएंगे। बस धैर्य बनाए रखें।

लव राशिफल: इस महीने सच्चाई और शांत सुनने की अपेक्षा करता है। दिल से बात करें लेकिन शब्द नरम रखें। आपका लहजा बहुत मायने रखता है। जो सिंगल हैं, उन्हें किसी ऐसे इंसान की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है जिसके मूल्य शांत और स्थिर हों। कपल्स के लिए छोटे-छोटे सम्मानजनक कदम और धैर्य भरा व्यवहार रिश्ते में भरोसा वापस लाएगा। किसी भी तरह के छुपे फैसले या अचानक की मांगों से बचें। भावनाएं स्पष्ट करें। रोज छोटे भरोसे वाले पलों को सेलिब्रेट करें। रिश्ता अपने आप गहरा और मजबूत महसूस होगा।

करियर राशिफल: काम में इस महीने किसी पुराने अटके हुए मुद्दे को हल करने का मौका मिलेगा। ध्यान लगाकर और साफ योजना बनाकर काम पूरे करें। टीम आपके निरंतर अंदाज की कद्र करेगी। प्रोजेक्ट सफल हों तो श्रेय बांटने में उदार रहें। वादे सोच-समझकर करें। सिर्फ वही कहें जो समय पर पूरा कर सको। कोई छोटा नया दायित्व मिल सकता है जो आपकी क्षमता को परखेगा लेकिन आपका कौशल भी दिखाएगा। नोट्स बनाते रहें, जहां उलझन हो वहां सवाल पूछें और विनम्रता के साथ सीखते रहें। हल्के लेकिन स्पष्ट लक्ष्य रखकर चलोगे तो महीने के अंत तक अच्छी प्रगति दिखेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में इस महीने सावधानी और प्लानिंग बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में निवेश न करें और किसी भी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। हर हफ्ते थोड़ी बचत रखें और पैसे कहां जा रहे हैं इसका हिसाब रखें। परिवार की मदद करनी हो तो साफ सीमाएं तय करें ताकि तनाव न बढ़ें। कम जोखिम वाले तरीकों से फंड बढ़ाने की कोशिश करें। कोई छोटा अप्रत्याशित खर्च आ सकता है, उसे शांत दिमाग से संभालें। अपने पैसे के लक्ष्यों को फिर से देखें। भरोसेमंद सलाहकारों से राय लें और लंबी अवधि पर ध्यान रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस महीने शांत आदतों और सरल आराम से सुधरेगी। समय पर सोने की कोशिश करें और देर रात जागने से बचें। हल्की एक्सरसाइज- जैसे वॉक या स्ट्रेचिंग आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगी। नियमित भोजन लें। जिसमें फल, अनाज और पौधों से मिलने वाला प्रोटीन शामिल हो। भारी स्नैक्स कम करें। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें ताकि आंखें और कंधे आराम कर सकें। अगर चिंता अधिक महसूस हो तो किसी भरोसेमंद दोस्त या हीलर से बात करें। मन हल्का होगा। ईमानदारी से अपनी जरूरतों को समझना आपकी सेहत को इस महीने बेहतर बनाएगा।

