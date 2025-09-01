वृश्चिक मासिक राशिफल : वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। इस माह वृश्चिक राशि वाले शांत रहें और ईमानदारी से विकल्पों का चयन करें।

Scorpio Monthly Horoscope, वृश्चिक मासिक राशिफल (1-30) सितंबर, 2025 : सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले आंतरिक रूप से मजबूत रहेंगे। अपनी भावनाओं को क्लियर रखने से आप सीमाएं तय कर सकते हैं, सच बोल सकते हैं और एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें। प्रेम से बर्ताव करें और बदलावों को स्वीकार करें। इस माह वृश्चिक राशि वाले शांत रहें और ईमानदारी से विकल्पों का चयन करें। रिलेशनशिप को अच्छे से परख लें। पर्सनल ग्रोथ और आंतरिक शांति पर ध्यान दें।

लव राशिफल- भावनाएं काफी गहरी रहेंगी जिस वजह से आप प्रेमी से ईमानदारी से कनेक्ट हो पाएंगे। सिंगल जातकों को का किसी खास की तरफ झुकाव हो सकता है। लेकिन समय लें और उन्हें जानने की कोशिश करें। कप्लस आज ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरे को समझें। प्रेमी का टेस्ट न लें। प्रेम और सपोर्ट से रिश्ते को मजबूत बनाएं। प्रेमी की बातों को सुनें। छोटी-छोटी बातों के जरिए प्रेमी की तारीफ करें। प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में आपके काम पर फोकस रखने से आप मुश्किल कामों को भी आसानी से कर लेंगे। निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए रिसर्च और एकाग्रता जरूरी है। मीटिंग के दौरान अपने आइडिया शांति से शेयर करें और रिजल्ट आपकी वैल्यू अपने आप दिखा देंगे। गॉसिप और तुरंत वादे करने से बचें। सफलता हासिल करने के बाद आपको नई जिम्मेदारी या कोई अच्छी रोल मिल सरकता है। विश्वसनीय साथियों के साथ मिलकर काम करें और जब भी कोई नया मौका मिले उसे स्वीकार कर लें। छोटे-छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स से सीखते रहें। इस माह लगातार प्रयास करने से आपकी स्किल अच्छी होगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।

आर्थिक राशिफल- इस माह आर्थिक रूप से सावधान रहना होगा। ध्यान से काम करें। अपने खर्च पर पूरी नजर रखें। बिल्स को रिव्य करें। छोटी-छोटी सेविंग करें। किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। लॅान्ग टर्म के लिए सोचें। पुराने कार्यों से इस माह आपको बोनस या रिफंड मिल सकता है। इस समय खरीदारी सोच-समझकर ही करें। आर्थिक चीजों को लेकर आप किसी विश्वसनीय दोस्त से बातचीत कर सकते हैं। एक निरंतर निवेश प्लान बनाएं।

स्वास्थ्य राशिफल- इस माह आराम , एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। खाना भी समय पर खाएं। इस माह तनाव भी हो सकता है। काम में बैलेंस बनाएं। बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। काम करते समय अपने पोस्चर पर ध्यान दें। रिलेक्स रहें। रात में सोने का नियम बनाएं और सोने से पहले मोबाइल का उपयोग न करें। हाइड्रेटड रहें। इस माह स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों को अपनाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com